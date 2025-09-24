News

Grindeanu susţine ca Bolojan să rămână în funcţie, dar avertizează: „Nu-s de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice”

Preşedintele PSD nu e de acord cu schimbarea premierului şi susţine că actuala coaliţie ar trebui să dureze până la viitoarele alegeri.
Daniel Spătaru
24.09.2025 | 15:38
Sorin Grindeanu susţine rămânerea în funcţie a premierului Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu şi-a clarificat poziţia faţă de premierul Ilie Bolojan, menţionând miercuri că nu doreşte plecarea acestuia din funcţie şi că vrea ca actuala coaliţie să reziste până la alegerile din 2028.

Sorin Grindeanu: „Coaliţia trebuie să dureze până la alegerile din 2028”

Sorin Grindeanu susţine rămânerea lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului, dar avertizează că ar trebui să înceteze propagarea cu obstinenţă în spaţiul public a ideii că situaţia din ţară este „apocaliptică”.

Întrebat în legătură cu poziţia sa faţă de Ilie Bolojan, în condiţiile în care zilele trecute Mihai Tudose şi Lia Olguţa Vasilescu i-au adus mai multe critici premierului, preşedintele interimar al PSD a spus: „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece.

Eu am spus că această coaliţie e o coaliţe care trebuie să dureze până la alegerile din 2028, că în 2027 trebuie sa existe, conform protocolului, acel switch la nivelul primului ministru, că avem un prim-ministru, Ilie Bolojan, care, aşa cum a dovedit astăzi – un exemplu bun că s-a implicat în rezolvarea acestei chestiuni legate de moţiune, trebuie să continue”.

„Nu sunt de acord să se spună că dacă nu facem un lucru picăm în junk”

Totuşi, preşedintele interimar al PSD a cerut să nu mai fie facute în spaţiul public, dinspre arcul guvernamental declaraţii apocaliptice cu privire la situaţia din România. „Ştiţi ce cu ce nu sunt de acord? Cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice. Dacă nu se întâmplă ceva, vine sfârşitul lumii. Dacă nu facem un lucru, picăm în junk. Să ştiţi că de fiecare dată poate să existe – dacă ai dialog într-o coaliţie, mai ales formată din patru partide – poate să se degaje soluţii mai bune decât cele la care te-ai gândit tu.

De aceea vă dau un exemplu. I-am spus şi preşedintului la Cotroceni, noi vom înainta Pachetul de relansare economică al PSD, aşteptând de la ceilalţi colegi din coaliţie să vină cu îmbunătăţiri, să vinăm cu noi legi care să ducă la această relansare economică astfel încât împreună să facem aceste politici”, a mai spus Grindeanu.

Daniel Spătaru
