Grindina a făcut prăpăd la București! Meciul României, oprit: imagini incredibile de pe Arcul de Triumf

Reprezentativele de seniori ale României și Ciprului la fotbal feminin s-au întâlnit sâmbătă după-amiază, pe Arcul de Triumf, în preliminariile pentru Cupa Mondială. Partida de la București a fost întreruptă în minutul 21 din cauza unei furtuni cu grindină.

Naționala României a primit sâmbătă vizita Ciprului în preliminariile pentru Cupa Mondială. Tricolorele au deschis rapid scorul, în minutul 5 al jocului, prin Ana Maria Vlădulescu, jucătoarea celor de la FK Csíkszereda, care a învins-o pe portarul advers.

Nu a durat însă mult până când arbitrii au fost nevoiți să trimită jucătoarele la vestiare. Î , iar meciul nu a mai putut continua. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal printr-un mesaj postat pe site-ul oficial.

Selecționerul României a ajuns la spital înainte de meciul cu Cipru

Cu doar câteva ore înaintea meciului cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială, selecționerul naționalei de seniori, după ce a acuzat stări de rău. Locul său pe banca reprezentativei României a fost luat de Iulia Mera.

„Selecționerul Massimo Pedrazzini a acuzat o stare de amețeală la prânz, motiv pentru care nu va sta pe bancă la meciul naționalei feminine contra Ciprului de azi. În locul său se va afla antrenoarea secundă a lotului nostru, Iulia Mera. Starea de sănătate a selecționerului este stabilă, urmând să continue investigațiile medicale. Multă sănătate, Mister!”, a anunțat FRF.

Echipele de start la România – Cipru:

ROMÂNIA: A. Părăluță – C. Bistrian, A. M. Stanciu, M. Ficzay, E. Gered – Ș. Vătafu (cpt.), O. Iordăchiuși, M. Ciolacu – I. Stancu, I. Bălăceanu, A. Vlădulescu

Rezerve: C. Ceasar, S. Câmpean – A. Bratu, B. Goder, C. Marcu, O. Negrea, S. Bumbar, A. Antal, C. Botojel, A. Borodi, S. Sigheartău, A. Jivan

Selecționer: Iulia Mera

CIPRU: M. Matthaiou – M. Georgiou, S. Hardy, A. Cusick, C. Chryso – L. Chrysostomou, F. Savva (cpt.), M. Panagiotou – C. Kyriakidi, A. Violari, S. McBeth

Rezerve: G. Zachariou, C. Kouzali – C. Charalambous, E. Siakalli, E. Aristodimou, A. Matsoukari, S. Papadopoulou, A. Christofi, M. Consta