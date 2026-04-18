Grindina a făcut prăpăd la București! Meciul României, oprit: imagini incredibile de pe Arcul de Triumf

Meciul naționalei României, întrerupt în prima repriză din cauza grindinei. Arbitrul a trimis pe toată lumea la vestiare după ce a izbucnit o furtună puternică.
Alex Bodnariu
18.04.2026 | 17:05
Haos total pe Arcul de Triumf! Grindina a oprit meciul României. Foto: FRF
Reprezentativele de seniori ale României și Ciprului la fotbal feminin s-au întâlnit sâmbătă după-amiază, pe Arcul de Triumf, în preliminariile pentru Cupa Mondială. Partida de la București a fost întreruptă în minutul 21 din cauza unei furtuni cu grindină.

Naționala României a primit sâmbătă vizita Ciprului în preliminariile pentru Cupa Mondială. Tricolorele au deschis rapid scorul, în minutul 5 al jocului, prin Ana Maria Vlădulescu, jucătoarea celor de la FK Csíkszereda, care a învins-o pe portarul advers.

Nu a durat însă mult până când arbitrii au fost nevoiți să trimită jucătoarele la vestiare. În București a început o furtună cu grindină, iar meciul nu a mai putut continua. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal printr-un mesaj postat pe site-ul oficial.

Selecționerul României a ajuns la spital înainte de meciul cu Cipru

Cu doar câteva ore înaintea meciului cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială, selecționerul naționalei de seniori, Massimo Pedrazzini, a fost transportat de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău. Locul său pe banca reprezentativei României a fost luat de Iulia Mera.

Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model...
Digi24.ro
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață

„Selecționerul Massimo Pedrazzini a acuzat o stare de amețeală la prânz, motiv pentru care nu va sta pe bancă la meciul naționalei feminine contra Ciprului de azi. În locul său se va afla antrenoarea secundă a lotului nostru, Iulia Mera. Starea de sănătate a selecționerului este stabilă, urmând să continue investigațiile medicale. Multă sănătate, Mister!”, a anunțat FRF.

Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat”...
Digisport.ro
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel

Echipele de start la România – Cipru:

ROMÂNIA: A. Părăluță – C. Bistrian, A. M. Stanciu, M. Ficzay, E. Gered – Ș. Vătafu (cpt.), O. Iordăchiuși, M. Ciolacu – I. Stancu, I. Bălăceanu, A. Vlădulescu
Rezerve: C. Ceasar, S. Câmpean – A. Bratu, B. Goder, C. Marcu, O. Negrea, S. Bumbar, A. Antal, C. Botojel, A. Borodi, S. Sigheartău, A. Jivan
Selecționer: Iulia Mera

CIPRU: M. Matthaiou – M. Georgiou, S. Hardy, A. Cusick, C. Chryso – L. Chrysostomou, F. Savva (cpt.), M. Panagiotou – C. Kyriakidi, A. Violari, S. McBeth
Rezerve: G. Zachariou, C. Kouzali – C. Charalambous, E. Siakalli, E. Aristodimou, A. Matsoukari, S. Papadopoulou, A. Christofi, M. Consta

Etapa care poate decide titlul în Premier League, în direct pe Voyo! Acum...
Fanatik
Etapa care poate decide titlul în Premier League, în direct pe Voyo! Acum se joacă două meciuri
Dan Șucu și-a trimis oamenii la Dinamo – U Cluj! Transfer surpriză pentru...
Fanatik
Dan Șucu și-a trimis oamenii la Dinamo – U Cluj! Transfer surpriză pentru Genoa!
Play-out SuperLiga, live blog etapa 5. Csikszereda – Unirea Slobozia 3-2. Victorie mare...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 5. Csikszereda – Unirea Slobozia 3-2. Victorie mare pentru gazde. Gol anulat în prelungiri pentru ialomițeni
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
SCANDALOS! Evoluează la AC Milan, dar nu are loc în naționala României: 'De...
iamsport.ro
SCANDALOS! Evoluează la AC Milan, dar nu are loc în naționala României: 'De ce? Pentru că nu dă taică-su șpagă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!