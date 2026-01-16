Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful iceberg-ului”

ADVERTISEMENT

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat că, în acest sezon gripal, s-au înregistrat până acum 20 de decese. De asemenea, numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut cu peste 20% de la o săptămână la alta. Medicii spun că, de fapt, sunt mult mai multe cazuri decât cele din statistici și explică și motivul. Cum stăm la capitolul vaccinări.

Numărul de decese cauzate de gripă a ajuns la 20

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a publicat, joi, ultimele date cu privire la situația din România din acest sezon gripal. Statisticile arată că au fost confirmate nouă decese în săptămâna 5-11 ianuarie, ajungându-se la un total de 20 de morți.

„Au fost comunicate 9 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 20 decese confirmate cu virus gripal: 2 tip A, subtip H1; 8 tip A, subtip H3; 9 tip A 1 co-infecţie tip A, subtip H3+B. Cele 20 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 1 la 5-14 ani;1 la 15-49 ani; 1 la 50-64 ani; 17 la ≥65 ani”, arată INSP.

În același timp, tot în acel interval, s-au înregistrat cu 21,1% mai multe cazuri de infecții respiratorii, precum gripă clinică, IACRS și pneumonii, comparativ cu săptămâna anterioară.

„În săptămâna 05.01.2026 – 11.01.2026 (S 02/2026) au fost raportate: 73.880 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 21.1% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (61.016) şi cu 18.7% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (90.877). Variaţia în minus faţă de media calculată de 99.738 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 25.9%”, a transmis joi INSP.

Mai mult decât atât, au fost înregistrate 8.585 clinică la nivel naţional, de 1.5 ori mai multe comparativ cu cele din aceeași săptămână a sezonului precedent (5.876) şi de 2.6 ori mai multe faţă de media ultimelor 5 sezoane (3.353). Cu toate acestea, au fost mai puține comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost 10.570 de cazuri.

Până la data de 11 ianuarie au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.278.540 de vaccinări antigripale.

Numărul de vaccinări, insuficient pentru limitarea răspândirii gripei

Contactat de FANATIK, medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, a declarat că numărul de este unul insuficient pentru limitarea răspândirii gripei, însă mai mare decât în anii precedenți. De asemenea, românii nu au fost speriați de statistici și nu i-a motivat să se prezinte la vaccinare. Cu toate acestea, oamenii sunt mai „receptivi, acceptă mai ușor vaccinarea”.

„Nu este un fenomen , să zicem, la magnitudinea pe care noi o așteptam. Pentru că, într-adevăr, avem un număr mai mare de vaccinări administrate anul acesta și înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări, însă, acest număr nu este suficient, sau este insuficient, pentru a asigura o limitare a răspândirii virusurilor, în speța gripei”, a declarat dr. Gindrovel Dumitra.

Cât despre momentul potrivit pentru vaccinare, medicul susține că, ideal ar fi fost ca oamenii să se prezinte în luna noiembrie, în debutul sezonului gripal, însă nici acum nu e târziu, deoarece sezonul durează chiar până în martie-aprilie. Tot el subliniază faptul că și persoanele care s-au îmbolnăvit de gripă se pot vaccina după ce parcurg faza acută a bolii.

„Vaccinul gripal previne îmbolnăvirile severe produse de trei virusuri gripale. Este vorba despre AH3N2, AH1N1 și un virus din tipul B. Este foarte posibil că, odată ce ai făcut gripa acum, să te reîmbolnăvești în episoadele viitoare cu celelalte subtipuri de gripă”, a mai declarat medicul.

Numărul cazurilor de gripă, mai mare decât în statistici

Dr. Gindrovel Dumitra a mai declarat că statisticile pe care noi le vedem reprezintă doar „vârful iceberg-ului”, deoarece realitatea este puțin alta. Oamenii se prezintă la cabinete prea târziu, în momentul în care gripa nu mai poate fi diagnosticată, deja suferind de complicații grave.

„Noi constatăm, vedem la consultațiile din cabinete, pacienți care se prezintă post etapa acută. Adică atunci când ei sunt diagnosticați, nu cu infecție acută, cu virus gripal, ci cu diverse complicații ale gripei. La momentul acela devenim deja negativi, adică nu mai pot să fie testați.

Chiar săptămâna asta am avut un caz pe care a trebuit să-l internez, pentru că avea o saturație de 84%, adică era o insuficiență respiratorie destul de zgomotoasă și infecția s-a produs în urmă cu două sau trei săptămâni, după afirmațiile pacientei. Deci, cu siguranță, cazurile care sunt raportate de către INSP reprezintă vârful iceberg-ului”, a mai declarat medicul pentru FANATIK.

Cine beneficiază gratuit sau cu compensare de vaccinul antigripal

Vaccinul antigripal este gratuit pentru copiii și adolescenții între 6 luni și 19 ani, pentru gravide și pentru adulții cu vârste cuprinse între 19-65 de ani, care suferă de boli cronice, precum boli cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice, metabolice, inclusiv diabet, oncologice, autoimune etc. De gratuitate pot beneficia și persoanele de peste 65 de ani, dar și personalul medico-sanitar și auxiliar. Există și o compensație de 50%. Aceasta se aplică adulților cu vârste între 45 și 64 de ani fără boli cronice.