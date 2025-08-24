Groază pe Marea Mediterană. Trei surori minore s-au înecat pe o barcă de cauciuc

Trei surori, cu vârste de 9, 11 și 17 ani, s-au înecat după ce barca de cauciuc în care se aflau a avut un accident în Marea Mediterană, între Libia și Italia, a anunțat duminică organizația umanitară germană pentru salvare pe mare RESQSHIP.

Mama şi fratele celor trei surori au fost salvaţi

Cadavrele surorilor au fost găsite într-o barcă care era „periculos de supraaglomerată” și expusă unor valuri de până la 1,5 metri înălțime înainte ca , după cum se arată într-un comunicat al organizaţiei. Mama şi fratele fetelor s-au numărat printre supravieţuitorii aduşi la ţărm de salvatori, pe insula italiană Lampedusa. Barca de cauciuc plecase vineri dimineaţă din Zuwara, port din vestul Libiei.

Printre cele 65 de persoane salvate de nava Nadir a RESQSHIP s-au numărat trei femei însărcinate, copii și un bebeluș în vârstă de numai șapte luni. O persoană a căzut în apă şi a fost dată dispărută.

Peste 30.000 de migranţi morţi în Mediterana, după 2014

Cele trei surori, de origine sudaneză, sunt cunoscute de pe ruta de migraţie mediteraneană, care a făcut peste 30.000 de victime de când Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a început să numere migranţii, în 2014.

„Barca era foarte aglomerată și parțial dezumflată”, a declarat Barbara Satore, una dintre salvatoare, pentru Associated Press. „Era o noapte foarte întunecată, cu valuri de 1,5 metri, iar barca luase apă de ore întregi”, a adăugat ea.

Barbara Satore a mai spus că barca în derivă a fost găsită după o alertă de la rețeaua Alarm Phone, care primește apeluri de la ambarcațiuni cu migranți aflați în pericol. Abia după ce salvatorii au evacuat aproximativ două treimi dintre persoanele aflate la bord au ieşit la iveală cadavrele, plutind într-o baltă de apă și combustibil de pe fundul ambarcațiunii de cauciuc. „Am auzit o femeie țipând și un bărbat arătând în apă”, a povestit Barbara Satore.