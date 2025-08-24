News

Groază pe Marea Mediterană. Trei surori minore s-au înecat pe o barcă de cauciuc

Cadavrele a trei surori au fost găsite pe fundul unei bărci de cauciuc. Fetele au murit înecate, după ce ambarcaţiunea luase apă timp de mai multe ore.
Daniel Spătaru
24.08.2025 | 16:46
Groaza pe Marea Mediterana Trei surori minore sau inecat pe o barca de cauciuc
Cele trei surori minore au fost găsite moarte pe fundul bărcii Foto: RESQSHIP

Trei surori, cu vârste de 9, 11 și 17 ani, s-au înecat după ce barca de cauciuc în care se aflau a avut un accident în Marea Mediterană, între Libia și Italia, a anunțat duminică organizația umanitară germană pentru salvare pe mare RESQSHIP.

ADVERTISEMENT

Mama şi fratele celor trei surori au fost salvaţi

Cadavrele surorilor au fost găsite într-o barcă care era „periculos de supraaglomerată” și expusă unor valuri de până la 1,5 metri înălțime înainte ca salvatorii să ajungă la fața locului, după cum se arată într-un comunicat al organizaţiei. Mama şi fratele fetelor s-au numărat printre supravieţuitorii aduşi la ţărm de salvatori, pe insula italiană Lampedusa. Barca de cauciuc plecase vineri dimineaţă din Zuwara, port din vestul Libiei.

Printre cele 65 de persoane salvate de nava Nadir a RESQSHIP s-au numărat trei femei însărcinate, copii și un bebeluș în vârstă de numai șapte luni.  O persoană a căzut în apă şi a fost dată dispărută.

ADVERTISEMENT

Peste 30.000 de migranţi morţi în Mediterana, după 2014

Cele trei surori, de origine sudaneză, sunt cele mai recente victime cunoscute de pe ruta de migraţie mediteraneană, care a făcut peste 30.000 de victime de când Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a început să numere migranţii, în 2014.

„Barca era foarte aglomerată și parțial dezumflată”, a declarat Barbara Satore, una dintre salvatoare, pentru Associated Press. „Era o noapte foarte întunecată, cu valuri de 1,5 metri, iar barca luase apă de ore întregi”, a adăugat ea.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Barbara Satore a mai spus că barca în derivă a fost găsită după o alertă de la rețeaua Alarm Phone, care primește apeluri de la ambarcațiuni cu migranți aflați în pericol. Abia după ce salvatorii au evacuat aproximativ două treimi dintre persoanele aflate la bord au ieşit la iveală cadavrele, plutind într-o baltă de apă și combustibil de pe fundul ambarcațiunii de cauciuc. „Am auzit o femeie țipând și un bărbat arătând în apă”, a povestit Barbara Satore.

ADVERTISEMENT
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a...
Digisport.ro
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Crima care a zguduit Germania: un român și-a ucis logodnica și fiul de...
Fanatik
Crima care a zguduit Germania: un român și-a ucis logodnica și fiul de 3 luni. Fetița acestuia, singura supraviețuitoare
București și Iași au primit primele ambulanțe de tip C2. Ce dotări au...
Fanatik
București și Iași au primit primele ambulanțe de tip C2. Ce dotări au noile autospeciale
Turiștii români care merg în vacanță în Grecia riscă amenzi de 1.000 de...
Fanatik
Turiștii români care merg în vacanță în Grecia riscă amenzi de 1.000 de euro pentru o activitate pe plajă aparent nevinovată. Ce trebuie să știi
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!