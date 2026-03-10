”Groparul” lui Tottenham din Champions League, făcut praf de fani: ”Sper că își scrie CV-ul în vestiar”. Cine i-a luat apărarea lui Antonin Kinsky

Tottenham a avut o primă repriză de coșmar la Madrid și a încasat 4 goluri. Fanii londonezilor au luat cu asalt rețelele de socializare și l-au găsit vinovat pe Antonin Kinsky pentru dezastrul din Champions League.
Surprinzător, antrenorul Igor Tudor a decis să mizeze pe Antonin Kinsky în prima manșă a optimilor de finale ale Champions League, lăsându-l pe banca de rezerve pe italianul Guglielmo Vicario, titularul de drept.
Însă, a fost o hotărâre care a îngropat-o pe Spurs. Kinsky le-a oferit pe tavă două din primele trei goluri celor de la Atletico și a fost schimbat după un sfert de oră. Însă, asta nu l-a scăpat de furia fanilor.
”Și-a încheiat cariera în 15 minute”, ”Să verifice biletul la pariuri din buzunar”, ”Sper că portarul își scrie CV-ul în vestiar” sau ”Cine este portarul acela?”, au scris suporterii londonezilor pe pagina de Facebook a clubului.
”Portar foarte generos”, ”Hai să folosim monede ca să găsim un alt portar pentru un nou meci epic”, ”Portarul nostru este Karius” sau ”Lucrul bun este că au văzut de unde vine problema”, au fost alte comentarii furibunde ale susținătorilor lui Tottenham.
În ciuda gafelor de cascadorii râsului comise de Antonin Kinsky în partida din deplasare cu Atletico Madrid, fostul portar al naționalei Angliei, Joe Hart, și-a arătat susținerea pentru jucătorul londonezilor.
”Mi-e inima frântă pentru băiatul ăsta. A avut 15 minute oribile, dar nici nu știu ce să spun. Pur și simplu mi-e inima frântă pentru băiatul ăsta”, a declarat Hart, care a apărat poarta lui Tottenham în 10 meciuri, în sezonul 2020-2021, la TNT Sports.
Tottenham a avut o prestație execrabilă în duelul din prima manșă a optimilor de finală ale Champions League și e greu de crezut că formația lui Radu Drăgușin va avea puterea să întoarcă soarta calificări la returul de săptămâna viitoare.