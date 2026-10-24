„Groparul Stelei! O insultă”. Fanii din Ghencea, reacții șocante după moartea lui Viorel Păunescu

CE TREBUIE SĂ ȘTII Reacții dure pe pagina Asociației Steliștilor 47: „Declarațiile ulterioare nu își au rostul!”

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Vestea trecerii în neființă a lui , la vârsta de 91 de ani, a stârnit un val de reacții vehemente în mediul online. În timp ce și-au exprimat regretul pentru dispariția fostului oficial, în tabăra suporterilor steliști atmosfera este complet diferită. O mare parte dintre fani îl consideră pe fostul președinte direct responsabil pentru evenimentele din 2003, când Gigi Becali a preluat controlul asupra echipei.

Reacții dure pe pagina Asociației Steliștilor 47: „Declarațiile ulterioare nu își au rostul!”

Pe pagina oficială a Asociației Steliștilor 47, secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje extrem de dure la adresa fostului conducător. Fanii nu au uitat momentele tensionate de la începutul anilor 2000 și îi reproșează lui Viorel Păunescu modul în care a gestionat trecerea clubului în mâinile actualului patron de la FCSB. „Unul dintre groparii Stelei! Declarațiile ulterioare nu își au rostul… a contribuit în mare măsură la aducerea fariseului în Ghencea”, a scris un suporter vizibil revoltat.

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Aprecierea de care se bucură Păunescu în rândul unora dintre fostele glorii este aspru amendată de fani, care consideră de neiertat deciziile administrative din mandatul 1998-2003: „O insultă pentru suporterii Stelei, domnul a fost groparul Stelei!”, a adăugat un alt fan în secțiunea de comentarii.

Printre multele reacții vehemente, au existat și păreri ceva mai moderate sau împăciuitoare. Unii suporteri s-au limitat la a transmite clasicul mesaje de condoleanțe familiei îndoliate, în timp ce altul a concluzionat cu o notă amară: „Dumnezeu să-i ierte păcatele, că a avut multe…”. Pentru ultrași și suporterii fideli ai brandului Steaua, manevrele din 2003 rămân momentul care a divizat suflarea roș-albastră, motiv pentru care vestea decesului fostului președinte a readus la suprafață toate frustrările acumulate în ultimii douăzeci de ani. „Un gropar al fotbalului românesc…AMIN” , „Indiferent ce a spus ulterior, individul acesta a ajutat la distrugerea echipei Steaua. Pentru mine în calitate de suporter al echipei Steaua, să apară acest articol pe această pagină, mi se o jignire”, sunt alte comentarii extrem de dure.

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Mesaje diametral opuse din partea simbolurilor roș-albastre după moartea lui Viorel Păunescu

Cristian Gațu, fostul mare handbalist și colaborator apropiat din conducerea roș-albastră, a oferit o reacție zguduitoare: „Mi-a fost prieten și am colaborat foarte bine la Steaua. Un mare stelist și un mare conducător. Sincer, nu am cuvinte. Îmi pare foarte rău și Dumnezeu să îl ierte!”, a declarat Cristian Gațu, în exclusivitate pentru FANATIK. De asemenea, Miodrag Belodedici amintește de atmosfera caldă pe care Păunescu o crea în vestiar: „Știu că era bolnav. Îmi aduc aminte că venea mereu să vorbească cu noi, mergeam la masă acolo la el la hotel. Din păcate nu ne-am mai văzut de mulți ani. Asta e viața. Dumnezeu să îl odihnească! Era foarte apropiat de echipă”.