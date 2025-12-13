Grozavu, show la microfon după Argeș – Botoșani 0-0! Întrebarea care l-a scos din sărite: „De-asta nu vine lumea la stadion”

ADVERTISEMENT

FC Botoșani își continuă seria impresionantă din SuperLiga, iar în etapa 20, penultima din acest an, a remizat în deplasare cu FC Argeș, scor 0-0. Ce a spus Leo Grozavu la finalul celor 90 de minute.

Grozavu, show la microfon după Argeș – Botoșani 0-0

La scurt timp după fluierul final din FC Argeș – FC Botoșani 0-0, Leo Grozavu a mărturisit că e fericit de faptul că echipa sa nu a primit gol. Cât despre atmosfera de pe stadionul din Mioveni, antrenorul moldovenilor a expus faptul că ar dori ca pe arena din Botoșani să pună publicul aceeași presiune, ci nu să vină lumea ca la teatru.

„Mă aşteptam la lucrul ăsta (n.r. – la presiune), am încercat să ne adaptăm la presiunea pusă de ei. A fost o luptă oarbă, în multe momente chiar am făcut faţă. După cred că am controlat mai bine jocul, am avut ocazii mari, dar asta a fost. Am luat un punct. Am rămas cu acelaşi număr de goluri, cea mai bună defensivă după acest meci. Nu sunt multe de spus, a fost foarte multă încrâncenare!

Nu a fost creată de noi presiunea asta, nu avem ce să facem, acceptăm. Eu aş vrea să avem un public la fel de cald la Botoşani! Chiar aş vrea sa avem, spectatorii noştri sunt ca la teatru, avem nevoie să ne împingă de la spate. Publicul de aici a pus multă presiune!”, a declarat Leo Grozavu la flash-interviu, conform .

Leo Grozavu, deranjat de o întrebare

În continuare, Leo Grozavu a fost întrebat de o situație cu Tofan, jucător al adversarilor. Antrenorul moldovenilor s-a arătat deranjat de acest lucru și a transmis că nu caută să creeze can-can din ceea ce se petrece pe terenul de fotbal.

„Sigur că s-a simţit la faza de atac. Dar una peste alta, a fost un rezultat echitabil. (n.r. – Ce s-a întâmplat la faza cu Tofan?) Ce a fost cu Tofan? M-am pus în fața lui? Trebuie să mă dau la o parte? Nu avea loc să treacă pe lângă mine? Am glumit cu el, i-am spus să arunce din spatele meu. Nu mai încercați din astea! Să remarcăm meciul de fotbal, că de asta nu vine lumea la stadion, sunt prea multe cancanuri. Întrebați-mă despre fotbal, nu despre cancanuri. Nu mă enervez, dar vorbim de fotbal sau de faza cu Tofan?

Cu încă o victorie, am fi în proporție covârșitoare în play-off. Dacă intrăm în play-off, nu vrem să facem act de prezență, trebuie să ne dorim mai mult”, a mai spus Leo Grozavu.

Pe ce loc se află FC Botoșani după remiza cu FC Argeș

. Moldovenii au acumulat 38 de puncte după primele 20 de runde și au un golaveraj de +16. , însă pentru ca acest lucru să se întâmple „câinii” ar trebui să câștige cu Metaloglobus la 4 goluri diferență.