Grupa A, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și toate informațiile despre Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud și Cehia, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa A, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Mexic, Coreea de Sud, Cehia și Africa de Sud.

Cum arată Grupa A de la Campionatul Mondial 2026

În prima grupa a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Mexic, Coreea de Sud, Cehia și Africa de Sud. Așadar, această grupa A reprezintă una dintre cele mai echilibrate grupe ale competiției, fiecare echipă având șanse reale de calificare în fazele eliminatorii. Selecționata din Mexic pare totuși să fie ușor favorită, considerând statutul de țară gazdă și calitatea superioară a lotului. La polus opus s-ar afla Africa de Sud, care va încerca să combată prin forța colectivă grupului de jucători.

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Cât despre Cehia și Coreea de Sud, ambele țări sunt apropiate din punct de vedere valoric, fiecare dintre ele având jucători importanți care joacă sau au jucat pentru echipe importante din fotbalul european. Pentru cehi însă, turneul final din această vară reprezintă prima prezență la după nu mai puțin de 20 de ani, ultima lor participare fiind la competiția din 2006, care a fost găzduită de Germania.

Programul complet al meciurilor din Grupa A

Grupa A va oferi primele meciuri de la Cupa Mondială din 2026, duelul inaugural având loc joi, 11 iunie, de la ora 22:00, și le va aduce față în față pe Mexic și Africa de Sud. Cele două selecționate s-au înfruntat în partida de deschidere și la turneul final din 2010, găzduit atunci de țara supranumită și „Bafana Bafana”, iar rezultatul întâlnirii respective a fost 1-1. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei A.

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11 iunie, ora 22:00 » Mexic – Africa de Sud

12 iunie, ora 05:00 » Coreea de Sud – Cehia

18 iunie, ora 19:00 » Cehia – Africa de Sud

19 iunie, ora 04:00 » Mexic – Coreea de Sud

25 iunie, ora 04:00 » Cehia – Mexic

24 iunie, ora 04:00 » Africa de Sud – Coreea de Sud

Cine este, de fapt, favorita grupei A. Ce avantaj are Mexic

Pretendentele din Grupa A la calificarea în fazele eliminatorii ale competiției sunt, mai mult sau mai puțin, destul de apropiate din punct de vedere valoric. Vorbim aici în principal despre Mexic, Coreea de Sud și Cehia, Africa de Sud fiind outsider-ul acestei grupe, însă gruparea „Bafana Bafana” nu trebuie deloc subestimată, deoarece are în componență niște fotbaliști interesanți, care dispun de o capacitate fizică superioară celor trei adversari.

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Ușor favoriți sunt mexicanii, care reprezintă una dintre cele trei țări-gazdă de la Campionatul Mondial, alături de SUA și Canada. De asemenea, selecționata „El Tri” are o experiență bogată în turneele finale de Cupă Mondială, ediția din acest an reprezentând cea de-a 17-a participare din istorie. În plus, tehnicianul Javier Aguirre, selecționerul Mexicului, are la dispoziție niște fotbaliști foarte importanți, care vor încerca să spele rușinea de la precedentul turneu final (Qatar 2022), atunci când „El Tri” s-a oprit încă din faza grupelor.

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Antrenor Mexic

Selecționerul Mexicului este Javier Aguirre, un tehnician experimentat în vârstă de 67 de ani, care de-a lungul carierei sale a pregătit echipe importante din primul eșalon al fotbalului spaniol, cel mai cunoscut exemplu fiind Atletico Madrid (între 2006 și 2009). De asemenea, acesta nu este la prima experiență pe banca tehnică a unei echipe naționale, în CV-ul său regăsindu-se Japonia și Egipt.

Ba mai mult, actualul mandat al lui Aguirre la timona primei reprezentative a Mexicului este cel de-al treilea. El a mai pregătit gruparea „El Tri” în două rânduri, între 2001 și 2002, respectiv între 2009 și 2010. De când a preluat din nou frâiele echipei naționale, eveniment ce s-a produs în 2024, Aguirre a reușit să cucerească și două trofee, și anume CONCACAF Nations League (2024/2025) și CONCACAF Gold Cup (2025).

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Lot și vedete Mexic

Cei 26 de fotbaliști mexicani convocați de Javier Aguirre pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Fundași: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (Alkmaar).

Mijlocași: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Atena), Alvaro Fidalgo (Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moscova).

Atacanți: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

Vedeta „El Tri” este Raul Jimenez, atacantul în vârstă de 35 de ani al celor de la Fulham, fotbalist care în trecut a mai activat la Atletico Madrid, Benfica Lisabona, Wolverhampton Wanderers și Club America. Până în momentul de față, Jimenez a strâns nu mai puțin de 124 de selecții la prima reprezentativă a Mexicului, timp in care a izbutit să înscrie 45 de goluri. Marcatorul all-time este Javier „Cicharito” Hernandez, cu 52.

Coreea de Sud, candidată serioasă la șaisprezecimi

Ne mutăm acum la reprezentanta Asiei din Grupa A, și anume Coreea de Sud, o selecționată care a fost o prezență constantă la ultimele ediții de Campionat Mondial. Ba mai mult, în 2002, sud-coreeni au produs o surpriză imensă, terminând pe locul 4 la turneul final pe care l-au găzduit alături de Japonia. De atunci au mai urmat patru participări consecutive, două dintre acestea consemnând și calificări în fazele eliminatorii (2010 – Africa de Sud, respectiv 2022 – Qatar).

Accederea pe tabloul principal al ediției din 2026 a Campionatului Mondial a venit după câștigarea categorică a grupei B din preliminariile asiatice, de unde au mai făcut parte Iordania, Irak, Oman, Palestina și Kuweit. Coreea de Sud a terminat fără înfrângere campania de calificare, înregistrând șase victorii și patru remize în cele zece meciuri disputate.

Antrenor Coreea de Sud

Antrenorul Coreei de Sud este Hong Myung-bo, un tehnician în vârstă de 57 de ani, care a preluat cârma primei reprezentative în 2024. La fel ca și în cazul lui Javier Aguirre, Hong Myung-bo nu este la prima experiență în ceea ce privește rolul de selecționer, el mai pregătind naționala Coreei de Sud între 2013 și 2014.

În plus, acesta și-a început cariera de antrenor la echipele de tineret ale selecționatei asiatice. În 2009 a devenit tehnicianul reprezentativei U20, iar ulterior a preluat timona selecționatei U23. În CV-ul sau se mai regăsesc echipe de club precum Ulsan HD și Hangzhou Greentown.

Lot și vedete Coreea de Sud

Cei 26 de fotbaliști sud-coreeni convocați de Hong Myung-bo pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Jo Hyun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai).

Fundași: Kim Min-jae (Bayern Munich), Cho Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Seol Young-woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana).

Mijlocași: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain).

Atacanți: Oh Hyun-gyu (Besiktas), Son Heung-min (LAFC), Cho Kyu-sung (Midtjylland).

Vedeta echipei este nimeni altul decât Heung-min Son, fostul fotbalist de la Tottenham, care în momentul de față evoluează în SUA, pentru Los Angeles FC. Ajuns la 33 de ani, Son va bifa cel de-al patrulea turneu final de Campionat Mondial din carieră. În momentul de față, el este cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei Coreei de Sud (144 de meciuri). În tot acest timp a izbutit să înscrie 56 de goluri, iar la competiția din această vară va avea ocazia să devină cel mai mare marcator all-time al țării sale. Acum, lider este Cha Bum-kun, care a punctat de 58 de ori.

Pe lângă Heung-min Son, Coreea de Sud mai dispune și de alți fotbaliști importanți, care evoluează la cluburi de top din fotbalul european. Ne referim aici în special la Kim Min-jae, stoperul lui Bayern Munchen, și la Lee Kang-in, mijlocașul ofensiv al celor de la Paris Saint-Germain.

Cehia, asalt la șaisprezecimile de finală

Cehia a sfidat așteptările și predicțiile specialiștilor din lumea fotbalului. Selecționata condusă de Miroslav Koubek s-a calificat la Cupa Mondială din această vară prin intermediul play-off-ului european, eliminând mai întâi Irlanda și ulterior Danemarca. Ambele calificări au fost pline de dramatism, obținute pe teren propriu și decise în urma loviturilor de departajare. În semifinală, contra Irlandei, duelul a cunoscut un scenariu neverosimil. Cehii au fost conduși cu 0-2 după o jumătate de repriză, cu un penalty și un autogol, dar mai apoi au revenit nemaipomenit.

Ulterior, același scenariu s-a repetat și la loteria penalty-urilor. Primii care au ratat au fost cehii, dar oaspeții au irosit imediat două execuții de la punctul cu var și astfel și-au luat adio de la Mondial. Și cu Danemarca, în finală, s-a ajuns tot la departajarea de la 11 metri, asta după ce scorul primelor 120 de minute a fost același ca și în meciul cu Irlanda, 2-2. La loviturile de departajare, doar Krejci nu a marcat pentru cehi, în timp ce scandinavii au ratat de nu mai puțin de trei ori, inclusiv prin Rasmus Hojlund. Așadar, biletele pentru Campionatul Mondial din 2026 au rămas la Praga.

Antrenor Cehia

Selecționerul Cehiei este Miroslav Koubek, un veteran în vârstă de 74 de ani. El a preluat banca tehnică a primei reprezentative în 2025, fiind la prima experiență de selecționer pentru o echipă de seniori din carieră. Acesta a mai pregătit naționala U19 a Cehiei, între 2013 și 2014. În rest, Koubek a mai antrenat doar echipe de club, cele mai importante cluburi din CV-ul său fiind Viktoria Plzen, Slavia Praga și Mlada Boleslav.

Pe Viktoria Plzen a pregătit-o în două rânduri. Primul mandat a avut loc în perioada 2014-2015, când a și izbutit să câștige titlul în Cehia, iar cel de-al doilea s-a petrecut mult mai recent, între 2023 și 2025, acesta părăsind clubul din Plzen chiar cu o lună înainte de a prelua cârma echipei naționale.

Lot și vedete Cehia

Cei 26 de fotbaliști cehi convocați de Miroslav Koubek pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Lukáš Horníček (Braga), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (Slavia Praga).

Fundași: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra (Slavia Praga), Tomáš Holeš (Slavia Praga), Robin Hranáč (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Jaroslav Zelený (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga).

Mijlocași: Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod (Slavia Praga), Michal Sadílek (Slavia Praga), Hugo Sochůrek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Olympique Lyon), Denis Višinský (Viktoria Plzeň).

Atacanți: Adam Hložek (Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Praga), Mojmír Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

Uitându-ne pe lotul Cehiei, putem numi trei fotbaliști care s-ar lupta pentru statutul de „vedetă”, și anume: Patrik Schick, atacantul lui Bayer Leverkusen, Tomáš Șouček, mijlocașul lui West Ham United, respectiv Vladimír Coufal, fundașul celor de la Hoffenheim. Toți trei au peste 50 de selecții la prima reprezentativă și reprezintă liderii actualei generații condusă de pe bancă de Miroslav Koubek.

Africa de Sud va încerca surpriza la CM 2026

Ediția din 2026 va fi cea de-a patra participare la Mondiale pentru naționala „Bafana Bafana”. Africa de Sud a terminat preliminariile pe primul loc în grupă, lăsând-o astfel acasă pe Nigeria, o echipă națională mult mai bine cotată, cel puțin pe hârtie. De asemenea, din grupa de calificare au mai făcut parte Benin, Lesotho, Rwanda și Zimbabwe.

Fotbalistul lui FCSB, Siyabonga Ngezana, a fost om de bază pentru Africa de Sud în calificări, însă din păcate pentru el, acesta nu va fi prezent la turneul final din SUA, Canada și Mexic, fiind lăsat acasă de selecționerul Hugo Broos, asta din cauza timpului redus de joc în Superligă pe care stoperul l-a avut în cea de-a doua parte a sezonului recent încheiat.

Antrenor Africa de Sud

Selecționerul grupării „Bafana Bafana” este Hugo Broos, un tehnician belgian în vârstă de 74 de ani, care conduce Africa de Sud din 2021. De-a lungul carierei sale de antrenor, el a mai îndeplinit rolul de selecționer o singură dată, între 2016 și 2017, atunci când a stat pe banca tehnică a primei reprezentative din Camerun.

Ca și echipe de club, cele mai multe experiențe pentru Broos au avut loc în fotbalul belgian, el conducând nume importante precum Anderlecht, Club Brugge sau Genk. De asemenea, acesta a activat și în Turcia, fiind antrenorul celor de la Trabzonspor pentru o scurtă perioadă de timp, în 2009.

Lot și vedete Africa de Sud

Cei 26 de fotbaliști sud-africani convocați de Hugo Broos pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Fundași: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (toți de la Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambii de la Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Mijlocași: Teboho Mokoena, Jayden Adams (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Atacanți: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (toți de la Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

Vedeta și căpitanul echipei este portarul Ronwen Williams, goalkeeper-ul în vârstă de 34 de ani al celor de la Mamelodi Sundowns, echipă ce a fost prezentă la ediția 2025 a Campionatului Mondial al Cluburilor. Până în momentul de față, Williams a strâns 62 de selecții pentru prima reprezentativă „Bafana Bafana”.