Grupa B, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și tot ce trebuie să știi despre Canada, Bosnia, Qatar și Elveția, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa B, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Canada, Bosnia, Qatar și Elveția.

Cum arată Grupa B de la Campionatul Mondial 2026

În cea de-a doua grupă a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Canada, Bosnia, Qatar și Elveția. La prima vedere, Elveția și Canada par să fie principalele favorite la primele două locuri din grupă, însă selecționata din va avea, cu siguranță, un cuvânt greu de spus în economia calificării. Naționala Qatarului este outsider-ul categoric, iar șansele unei accederi în fazele eliminatorii ale competiției sunt extrem de reduse pentru țara din Orientul Mijlociu.

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Cert este că această grupa B este una dintre cele mai echilibrate de la turneul final, asta din perspectiva celor două formații europene și a țării gazdă, care vor încerca să-și câștige locul în fazele eliminatorii grație rezultatelor din meciurile directe, existând șanse foarte mici ca vreuna dintre ele să fie încurcată de qatarezi.

Programul complet al meciurilor din Grupa B

Primul duel al grupei B de la CM 2026 se va disputa între Canada, una dintre cele trei țări gazdă ale turneului final, și Bosnia, fosta adversară a României din preliminarii. Partida va avea loc vineri, 12 iunie, de la ora 22:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei A.

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12 iunie, ora 22:00 » Canada – Bosnia-Herțegovina

13 iunie, ora 22:00 » Qatar – Elveția

18 iunie, ora 22:00 » Elveția – Bosnia-Herțegovina

19 iunie, ora 01:00 » Canada – Qatar

24 iunie, ora 22:00 » Elveția – Canada

24 iunie, ora 22:00 » Bosnia-Herțegovina – Qatar

Elveția și Canada pornesc cu prima șansă în Grupa B

Selecționatele pregătite de Murat Yakin și Jesse Marsch sunt favoritele clare ale grupei B. Elveția dispune cel mai bun lot, dar și de o experiență bogată în turneele finale de Campionat Mondial, în timp ce canadienii se bucură de avantajul propriului teren și al fanilor, dar și de un contingent de jucători extrem de interesanți, în frunte cu Alphonso Davies, fotbalistul lui Bayern Munchen.

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Trupa lui Murat Yakin s-a calificat pentru a 13-a oară în istorie pe tabloul principal la Cupa Mondială, după ce a câștigat fără prea mari emoții grupa B din preliminarii, de unde au mai făcut parte niște selecționate dificile, și anume Kosovo, Slovenia și Suedia. Elvețienii au încheiat fără înfrângere campania de calificare, înregistrând patru victorii și două remize în cele șase partide disputate.

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Antrenor Elveția

Selecționerul Elveției este Murat Yakin, un tehnician în vârstă de 51 de ani, care conduce prima reprezentativă din anul 2021, atunci când l-a înlocuit pe Vladimir Petković, actualul antrenor al Algeriei. Cu Yakin pe banca tehnică, Elveția a ajuns până în sferturile de finală la Campionatul European din 2024, respectiv până în optimile de finală la Cupa Mondială din 2022.

În afară de naționala Elveției, Yakin nu a mai pregătit nicio altă țară, ci doar echipe de club. Cele mai importante cluburi din CV-ul său sunt FC Basel, Spartak Moscova FC Sion și Grasshoppers Zurich. Ba mai mult, în perioada in care a antrenat-o pe Basel, Yakin a izbutit să câștige de doua ori la rând campionatul în Elveția (2012/2013, 2013/2014).

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Lot și vedete Elveția

Cei 26 de fotbaliști elvețieni convocați de Murat Yakin pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Young Boys), Yvon Mvogo (FC Lorient).

Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Silvan Widmer (Mainz), Manuel Akanji (Inter Milano), Miro Muheim (Hamburger SV), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Eray Comert (Valencia).

Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg), Granit Xhaka (Sunderland), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (AS Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Michel Aebischer (Pisa SC), Djibril Sow (Sevilla FC), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Rieder (Augsburg).

Atacanţi: Noah Okafor (Leeds United), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Ruben Vargas (Sevilla FC), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf).

Cei mai importanți trei jucători elvețieni sunt căpitanul Granit Xhaka (145 de meciuri și 17 goluri pentru echipa națională – lider all-time ca număr de prezențe), Manuel Akanji, fundașul lui Cristi Chivu de la Inter Milano (79 de meciuri și 4 goluri pentru echipa națională), și Gregor Kobel, portarul Borussiei Dortmund (20 de meciuri pentru echipa națională).

Antrenor Canada

Pe banca tehnică a Canadei îl găsim pe americanul Jesse Marsch, un antrenor în vârstă de 52 de ani care se se află la primul turneu final de Campionat Mondial din postura de antrenor. El a preluat banca tehnică a „Frunzei de arțar” în 2024 și a condus deja Canada la două competiții importante (Copa America 2024 – locul 4, respectiv CONCACAF Gold Cup – ediția 2025).

În afară de echipa națională a Canadei, Jesse Marsch a mai pregătit doar echipe de club, atât în Europa (Leeds United, RB Leipzig și Red Bull Salzburg), cât și în America (Montreal Impact și New York Red Bulls). În palmaresul său se regăsesc și șase trofee (patru cu Salzburg – două campionate și două cupe în Austria, respectiv două cu New York Redbulls – două Trofee ale Suporterilor).

Lot și vedete Canada

Cei 26 de fotbaliști canadieni convocați de Jesse Marsch pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Maxime Crepeau (Orlando), Dayne St. Clair (Inter Miami), Owen Goodman (Crystal Palace).

Fundaşi: Derek Cornelius (Marsilia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadijk Split), Joel Waterman (Chicago), Luc de Fougerolles (Fulham), Moïse Bombito (Nisa), Alistair Johnston (Celtic Glasgow), Alphonso Davies (Bayern Munchen), Alfie Jones (Middles).

Mijlocaşi: Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismaël Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto).

Atacanţi: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Promise David (Union Saint-Gilloise/BEL), Tani Oluwaseyi (Villarrea).

Cel mai important fotbalist canadian este Alphonso Davies, fundașul stânga al celor de la Bayern Munchen, care a strâns până în momentul de față 58 de meciuri pentru prima reprezentativă a țării sale, timp în care a izbutit să înscrie 15 goluri. Pe lângă el însă, Canada mai dispune și de alte nume importante care evoluează la echipe de top din fotbalul european: Jonathan David (Juventus) și Tajon Buchanan (Villarreal).

Bosnia visează la o nouă surpriză

Să trecem acum la Bosnia, fosta adversară a României din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Selecționata pregătită de Sergej Barbarez a încheiat pe locul secund în grupa H, sub Austria și peste „tricolorii” noștri, iar accederea pe tabloul principal al Cupei Mondiale a venit în urma play-off-ului, unde bosniacii au câștigat la lovituri de departajare atât împotriva Țării Galilor, cât și în fața Italiei, producând astfel una dintre cele mai mari surprize din istoria recentă a fotbalului.

În duelurile împotriva României, Bosnia s-a impus de fiecare dată. Primul duel a avut loc pe Arena Națională din București, iar atunci elevii lui Sergej Barbarez au câștigat la limită, scor 1-0. Ulterior, la Zenica, deși Bîrligea a izbutit să deschidă repede scorul (minutul 17), Edin Dzeko și colegii săi au reușit să întoarcă soarta meciului, tabela indicând la finalul partidei scorul de 3-1 în favoarea gazdelor. Pentru Bosnia este abia a doua prezență la un turneu final de Campionat Mondial, prima venind la ediția din 2014.

Antrenor Bosnia

Selecționerul Bosniei este Sergej Barbarez, un tehnician în vârstă de 54 de ani, care nu a mai pregătit nicio altă echipă națională sau niciun club înainte de a prelua banca tehnică a țării sale, eveniment ce s-a produs în anul 2024. Ca jucător, el a evoluat majoritatea timpului în Bundesliga, cele mai importante formații din CV-ul său fiind Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen și Hamburger SV.

Lot și vedete Bosnia

Portari: Osman Hadzikic (Slaven Belupo), Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka).

Fundaşi: Nidal Celik (Lens), Amar Dedic (Benfica), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nikola Katic (Schalke), Sead Kolasinac (Atalanta), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Nihad Mujakic (Gaziantep), Stjepan Radeljic (Rijeka).

Mijlocaşi: Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher), Armina Gigovic (Young Boys), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Amar Memic (Viktoria Plzen), Ivan Sunjic (Pafos), Benjamin Tahirovic (Brondby).

Atacanţi: Samed Bazdar (Jagiellonia), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Edin Dzeko (Schalke), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach).

Vedeta echipei este, fără îndoială, veteranul Edin Dzeko, atacantul ajuns la considerabila vârstă de 40 de ani. Acesta este liderul all-time al țării sale în ceea ce privește numărul de selecții (148) și de goluri marcate (73) pentru echipa națională. Pe lângă el însă, Barbarez mai dispune și de alți jucători care ar putea să o ajute pe Bosnia să treacă de faza grupelor: Sead Kolasinac (Atalanta), Esmir Bajraktarevic (coleg cu Dennis Man la PSV), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) și Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach). De asemenea, în cei 26 de jucători ai bosniacilor pentru turneul final se regăsește și Jovo Lukic, atacantul Universității Cluj.

Qatar caută o nouă performanță la Mondial

Julen Lopetegui a realizat un veritabil miracol calificând Qatarul la al doilea Campionat Mondial. Prima apariție a țării din Orientul Mijlociu a venit la ediția din 2022, dar atunci qatarezii au participat datorită faptului că au găzduit turneul. Performanța reușită este cu atât mai impresionantă deoarece Qatarul a câștigat 10 din cele 16 meciuri jucate în cele trei faze preliminare, învingând în duelul decisiv naționala Emiratelor Arabe Unite, care la vremea respectivă era pregătită de tehnicianul român Cosmin Olăroiu.

Un alt detaliu interesant în ceea ce privește selecționata asiatică este că aproape jumătate din jucătorii qatarului convocați pentru turneul final din această vară sunt născuți în afara statului. Nu mai puțin de zece din cei douăzeci și șase de fotbaliști selecționați de Lopetegui se regăsesc în această situație.

Antrenor Qatar

Selecționerul Qatarului este Julen Lopetegui, fostul antrenor al celor de la Real Madrid, dar și al naționalei Spaniei. Acesta a preluat banca tehnică a grupării din Orientul Mijlociu în anul 2025, după ce a fost demis de West Ham United. În CV-ul sau se regăsesc cluburi importante din fotbalul european. Pe lângă Real Madrid și West Ham, acesta le-a mai pregătit pe FC Porto, FC Sevilla și Wolverhampton Wanderers.

În ceea ce privește trofeele, acesta și-a trecut în palmares trei titluri importante: UEFA Europa League (Sevilla – sezonul 2019/2020), Campionatul European U19 (Spania – 2012), Campionatul European U21 (Spania – 2013).

Lot și vedete Qatar

Portari: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd).

Fundași: Hashmi Hussein (Al-Arabi), Ayoub Alaoui (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Isa Laye (Al-Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

Mijlocași: Mohamed Al-Mannai (Al-Shamal), Jassim Gaber (Al-Rayyan), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathy (Al-Arabi), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Atacanți: Tahsin Mohamed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al-Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa).

În ceea ce privește cel mai important jucător al Qatarului, acesta este căpitanul Hassan Al-Haydos, un fotbalist de profil ofensiv în vârstă de 35 de ani, care de-a lungul timpului a strâns nu mai puțin de 185 de meciuri pentru prima reprezentativă, fiind lider absolut în ceea ce privește acest capitol. În prezent, el evoluează în campionatul intern, la Al Sadd.