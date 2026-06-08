Grupa C, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și toate evenimentele despre Brazilia, Maroc, Haiti și Scoția, în timp real

ADVERTISEMENT

FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la Campionatul Mondial de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa C, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Brazilia, Maroc, Haiti și Scoția.

Cum arată Grupa C de la Campionatul Mondial 2026

În cea de-a treia grupă a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Brazilia, Maroc, Haiti și Scoția, motiv pentru care această grupă este considerată de specialiști drept una dintre cele mai spectaculoase ale întregii competiții. Bineînțeles că Brazilia pleacă cu statutul de favorită, însă selecționatele din Maroc și Scoția pot oricând să realizeze surpriza. Pentru Haiti însă, șansele de calificare în fazele eliminatorii sunt extrem de mici.

ADVERTISEMENT

Pentru selecționata pregătită de Sébastien Migné este totuși o performanță în sine faptul că a ajuns pe tabloul principal al Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic, o performanță care s-a mai întâmplat o singură dată în istorie, mai exact în 1974, adică în urmă cu nu mai puțin de 52 de ani.

Programul complet al meciurilor din Grupa C

Primul duel al grupei C de la CM 2026 se va disputa între și Maroc. Partida va avea loc duminică, 14 iunie, de la ora 01:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei C.

ADVERTISEMENT

14 iunie, ora 01:00 » Brazilia – Maroc

14 iunie, ora 04:00 » Haiti Scoția

20 iunie, ora 01:00 » Scoția – Maroc

20 iunie, ora 04:00 » Brazilia – Haiti

25 iunie, ora 01:00 » Maroc – Haiti

25 iunie, ora 01:00 » Scoția – Brazilia

Brazilia conduce una dintre cele mai interesante grupe de la CM 2026

Selecționata Braziliei, sau eterna favorită a Campionatelor Mondiale, are ca obiectiv în această vară câștigarea titlului suprem, un trofeu pe care l-a mai cucerit în trecut de nu mai puțin de 5 ori, „Selecao” fiind cea mai galonată națiune din istorie la acest capitol. În preliminarii însă, gruparea „Carioca” nu a strălucit. Nici înainte și nici după venirea lui Carlo Ancelotti.

ADVERTISEMENT

Brazilia a încheiat abia pe locul 5 în campania de calificare organizată de CONMEBOL, fiind penultima țară care a obținut accederea pe tabloul principal al turneului final din SUA, Canada și Mexic. Chiar și așa însă, echipa lui Carlo Ancelotti este considerată în continuare una dintre pretendentele la ridicarea marelui trofeu, asta datorită numelor importante care fac parte din lot, dar și datorită tehnicianului italian, care reprezintă unul dintre cei mai apreciați antrenori din toate timpurile.

ADVERTISEMENT

Antrenor Brazilia

„Don Carlo” nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cele cinci Ligi ale Campionilor (record absolut în fotbal) câștigate în calitate de antrenor, totalul de 31 de trofee cucerite în decursul carierei și numeroasele superstaruri pe care le-a pregătit în ultimele trei decenii vorbesc de la sine. Totuși, turneul final din această vară reprezintă o premieră pentru Ancelotti, el participând pentru prima dată la o Cupă Mondială din postura de tehnician principal.

El a mai fost prezent la un Campionat Mondial, dar în calitate de asistent. Acest eveniment s-a produs la ediția din 1994, atunci când a fost secundul lui Arrigo Sacchi la naționala Italiei, echipă care a ajuns până în finala turneului respectiv, unde a pierdut chiar în fața Braziliei la lovituri de departajare. De asemenea, preluarea echipei naționale a Braziliei reprezintă prima experiență de selecționer pentru Ancelotti, care până în 2025 nu mai îndeplinise niciodată rolul de A1 al unei prime reprezentative.

ADVERTISEMENT

Lot și vedete Brazilia

Cei 26 de fotbaliști brazilieni convocați de Carlo Ancelotti pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) și Weverton (Gremio).

Fundași: Danilo (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Alex Sandro (Flamengo) și Douglas Santos (Zenit).

Mijlocași: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) și Paquetá (Flamengo), Ederson (Atalanta/Manchester United).

Atacanți: Vinicius Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal) si Endrick (Olympique Lyon).

Printre cele mai importante nume din lotul Braziliei se numără unii dintre cei mai bine cotați fotbaliști în lume la ora actuală, precum Vincius Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Casemiro (Manchester United), Gabriel Magalhaes (Arsenal) sau Gabriel Martinelli (Arsenal). De asemenea, și cel mai mare marcator din istoria „Selecao”, și anume (79 de goluri), a fost selecționat pentru turneul final.

Acesta nu mai fusese chemat la prima reprezentativă din 2023, însă Carlo Ancelotti i-a permis în cele din urmă superstarului lui Santos să revină pe marea scenă a fotbalului mondial. Din păcate pentru el însă, acesta a suferit o nouă accidentare și cel mai probabil va rata meciul de debut împotriva Marocului. Vestea bună este că prezența pe teren în restul meciurilor nu îi este pusă în pericol, astfel că îl vom putea vedea pe Neymar jucând pentru Brazilia în cel puțin două partide.

Maroc vrea să repete performanța istorică din 2022

Ne îndreptăm acum privirile către prima reprezentativă din Maroc, sau mai bine spus, revelația turneului final din urmă cu patru ani. La Campionatul Mondial din 2022, selecționata condusă la momentul respectiv de Walid Regragui a produs un șoc imens, ajungând până în semifinalele competiției, asta după ce a eliminat două dintre marile favorite, mai exact Spania și Portugalia.

„Nava amiral” a Africii de Nord se anunță și de data aceasta una dintre principalele protagoniste. În octombrie 2025, Marocul a doborât recordul mondial pentru cea mai lungă serie de victorii consecutive din fotbalul internațional (19 acum), depășindu-l pe cel al Spaniei, de 15 victorii consecutive, stabilit între iunie 2008 și iunie 2009. De asemenea, Achraf Hakimi și compatrioții săi vin la competiția din SUA, Canada și Mexic din postura de campioni ai Africii, asta după ce au câștigat controversat finala CAF 2026 la masa verde împotriva .

Antrenor Maroc

Unul dintre efectele finalului controversat de la turneul african disputat la începutul acestui an a fost reprezentat de demisia lui Walid Regragui, care a renunțat la postul de selecționer. Banca tehnică a Marocului îi aparține în momentul de față lui Mohamed Ouahbi, un antrenor în vârstă de 49 de ani care a mai pregătit în trecut echipele U20 și U23 ale țării nord africane.

Acesta și-a făcut simțită prezența la scurt timp de la instalare, mai exact în momentul în care a anunțat lotul final pentru Cupa Mondială, de unde lipsesc nume mari precum Hakim Ziyech sau Youssef En-Nesyri, fotbaliști care au jucat un rol extrem de important la turneul din urmă cu patru ani.

Lot și vedete Maroc

Cei 26 de fotbaliști marocani convocați de Mohamed Ouahbi pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajou (Renaissance Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR).

Fundași: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Nayef Aguerd (Olympique Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (Fulham), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Youssef Belammari (Al-Ahly).

Mijlocași: Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona FC), Neil El Aynaoui (AS Roma), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille LOSC), Gessime Yassine (Strasbourg).

Atacanți: Brahim Díaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain SC), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt).

Cel mai important fotbalist al „Leilor din Atlas” este fără dar și poate Achraf Hakimi, fundașul de bandă dreaptă al campioanei Europei PSG. Până în momentul de față, acesta a strâns nu mai puțin de 95 de meciuri pentru prima reprezentativă a Marocului, fiind al doilea cel mai selecționat jucător din istoria țării sale, după Noureddine Naybet, care are 115 apariții. Pe lângă Hakimi însă, Marocul mai are la dispoziție și alți jucători de top, precum Brahim Diaz (Real Madrid), Noussair Mazraoui (Manchester United), Yassine Bounou (Al-Hilal) sau Ismael Saibari (PSV Eindhoven, vânat de Bayern Munchen în această vară).

Scoția este o nucă tare, iar Haiti caută surpriza în Grupa C

Scoția a disputat primul meci oficial din istoria fotbalului, pe data de 30 noiembrie 1872, împotriva naționalei Angliei, o partidă care s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. De asemenea, a bifat 9 calificării la Mondiale, aici fiind inclusă și cea de la CM 2026. Așadar, vorbim despre o țară cu rădăcini adânci în istoria acestei competiții, chiar dacă la precedentele opt turnee finale nu a reușit să treacă de faza grupelor. În ultimii ani, Scoția se află pe o pantă ascendentă, iar acest lucru s-a văzut cel mai bine în campania de calificare, unde elevii lui Steve Clarke au câștigat grupa C, de unde au mai făcut parte Danemarca, Grecia și Belarus, lăsându-i așadar acasă pe nordici, marii favoriți înainte de startul preliminariilor.

Tot în grupa C o găsim și pe Haiti, țara care a devenit prima reprezentativă din Caraibe ce se califică de două ori la un turneu final de Campionat Mondial. Premiera a avut loc în anul 1974, atunci când a luat parte la turneul final din Germania, unde, într-o grupă cu Italia, Polonia și Argentina, așa cum era de așteptat, a terminat ultima, cu 3 înfrângeri. Acum și-a început campania de calificare în runda a doua a calificărilor CONCACAF, unde a terminat pe locul al 2-lea al grupei C. În runda a treia, Haiti a făcut parte tot dintr-o grupă C, alături de Costa Rica, Honduras și Nicaragua. Pe aceasta a încheiat-o prima, cu 3 victorii, 2 remize și un eșec.

Antrenor Scoția

Selecționerul Scoției este Steve Clarke, un antrenor experimentat în vârstă de 62 de ani, care pregătește prima reprezentativă britanică încă din 2019. Cu el la cârmă, Scoția nu a izbutit să se califice doar la Campionatul Mondial din această vară, ci și la EURO 2024, unde nu a reușit însă să treacă de faza grupelor.

Pe lângă rolul de selecționer al Scoției, în CV-ul de antrenor al lui Clarke se mai regăsesc și patru echipe de club, și anume Newcastle United, West Bromwich Albion, Reading și Kilmarnock. De asemenea, acesta a fost secundul lui Jose Mourinho în primul mandat al portughezului la Chelsea, perioadă în care londonezii au câștigat două titluri în Premier League, o Cupă și o Cupă a Ligii Angliei.

Lot și vedete Scoția

Cei 26 de fotbaliști scoțieni convocați de Steve Clarke pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).

Fundași: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Mijlocași: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli).

Atacanți: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

Cel mai important jucător al Scoției este Scott McTominay, mijlocașul lui Napoli, care are 69 de selecții și 14 goluri pentru prima reprezentativă. La fel ca și la fosta campioană a Italiei, McTominay reprezintă motorul echipei. Acesta a crescut în academia lui Manchester United, club pentru care a evoluat până în 2024, moment în care a făcut pasul spre Serie A. Pe lângă McTominay, Scoția mai dispune și de alți fotbaliști extrem de valoroși, precum Andy Robertson, fundașul lui Liverpool care din sezonul viitor va evolua pentru Tottenham, Kieran Tierney, apărătorul lui Celtic care în trecut a jucat și la Arsenal, respectiv Billy Gilmour, ex-jucător al lui Chelsea care în prezent este coleg cu McTominay la Napoli.

Antrenor Haiti

Selecționerul primei reprezentative din Haiti este Sébastien Migné, un antrenor francez în vârstă de 53 de ani, care a preluat banca tehnică a țării din Caraibe în 2024. Acesta nu se află însă la prima experiență de selecționer din carieră. În trecut, Migné a mai antrenat naționalele din Kenya, RD Congo și Guineea Ecuatorială.

Lot și vedete Haiti

Cei 26 de fotbaliști haitieni convocați de Sébastien Migné pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz), Alexandre Pierre (Sochaux), Johny Placide (SC Bastia).

Fundași: Ricardo Ade (LDU Quito), Carlens Arcus (Angers), Hannes Delcroix (Lugano), Jean-Kevin Duverne (Gent), Martin Experience (AS Nancy), Duke Lacroix (Colorado Springs), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Keeto Thermoncy (Young Boys II).

Mijlocași: Carl Fred Sainte (El Paso Locomotive), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Woodensky Pierre (Violette AC), Dominique Simon (Tatran Presov).

Atacanți: Josue Casimir (Auxerre), Louicius Deedson (FC Dallas), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC), Yassin Fortune (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencvaros), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Rizespor), Ruben Providence (Almere City).

Doi dintre fotbaliștii menționați anterior au evoluat în Premier League în sezonul recent încheiat (2025/2026). Este vorba despre atacantul Wilson Isidor (Sunderland) și mijlocașul central Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton). Cel din urmă a retrogradat alături de „lupi”. Ei ridică semnificativ cota de piață a echipei naționalei, Isidor fiind evaluat la 18 milioane de euro, iar Bellegarde la 16. Niciun alt jucător nu trece de 3,5 milioane, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.