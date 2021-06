Grupa cu cele mai multe goluri înscrise la Euro 2020! Predicții, cote și ponturi

Campionatul European se dispută pentru a doua oară consecutiv în formatul cu 24 de echipe, împărțite în 6 grupe. Un an mai târziu decât era programat, pornește la drum și va fi pentru prima dată în istorie când România găzduiește un turneu final, mai exact, 4 meciuri (3 meciuri din grupa C plus o confruntare din optimi).

Grupa cu cele mai multe goluri înscrise la Euro 2020! Grupa A, baza pe defensivă?!

Grupa A se anunță și cea mai echilibrată din punctul de vedere al golurilor marcate. Bookmakerii cotează cu ultima șansă această grupă în ceea ce privește cel mai mare număr de reușite pe care îl vom vedea.

Turcia și Italia deschid turneul final, vineri, de la ora 22:00, iar Țara Galilor și Elveția joacă sâmbătă. Se anunță două meciuri destul de echilibrate. Este o grupă în care principalele favorite, Italia și Elveția, sunt cunoscute ca două echipe cu un joc defensiv foarte bun, astfel că este greu de crezut că în grupa A se vor marca cele mai multe goluri.

Cota ca grupa A să fie cea cu cele mai multe goluri înscrise la Euro 2020 este 7,50 la Casa Pariurilor.

Belgia, favorita din grupa B! Danemarca și Rusia sunt și ele marcatoare

Grupa B, în schimb, se anunță una foarte spectaculoasă și imprevizibilă. Avem în componență Belgia, echipă care marchează multe goluri. Finlanda este la debut într-un turneu final și vine într-o formă destul de slabă la turneul final, cu trei înfrângeri la rând, astfel că putem lua în calcul faptul că ar putea fi o bună încasatoare.

Rusia și Danemarca vor completa grupa B și, cel mai probabil, alături de Belgia vor fi echipele care merg mai departe în competiție. Danezii arată o poftă mare de joc, iar rușii au avut meciuri destul de strânse în ultima vreme.

Cota ca grupa B să fie cea cu cele mai multe goluri înscrise la Euro 2020 este 4,50 la Casa Pariurilor.

Olanda, favorita din grupa C! Reușește Macedonia de Nord o surpriză?

Grupa C își joacă o parte din meciuri la . Olanda este favorită să câștige grupa, arătând o mare poftă de gol în ultimele amicale. Ucraina e neînvinsă în 2021, iar Austria nu trece prin cea mai bună formă înainte de turneul final, cu două înfrângeri și o remiză înainte de Euro.

Outsider în această grupă este naționala Macedoniei de Nord, echipă care a tras un semnal de alarmă în preliminariile pentru CM 2022 reușind să învingă Germania la ea acasă, scor 2-1. Meciurile de pe Arena Națională ar putea produce câteva surprize.

Cota ca grupa C să fie cea cu cele mai multe goluri înscrise la Euro 2020 este 6,00 la Casa Pariurilor.

Anglia și Scoția, gazdele din grupa D! Croația va avea un cuvânt de spus

Grupa D este cea în care Anglia este marea favorită să treacă mai departe. Englezii au victorii pe linie în 2021, însă fără multe goluri marcate și asta nu face ca grupa D să fie atractivă din acest punct de vedere.

Croația, Cehia și Scoția completează una dintre cele mai echilibrate grupe de la turneul final. Anglia și Scoția se numără printre gazdele turneului și vor avea avantajul terenului propriu în câteva meciuri.

Cota ca grupa D să fie cea cu cele mai multe goluri înscrise la Euro 2020 este 6,00 la Casa Pariurilor.

Spania, favorita cu probleme din grupa E! Suedia și Polonia sunt foarte bine organizate

Grupa E o are pe Spania drept mare favorită. Ibericii au avut probleme înainte de turneul final din cauza infectării cu noul coronavirus. Rămâne de văzut la ce nivel vor fi elevii lui Luis Enrique având în vedere toatea problemele.

Suedia și Polonia sunt formații care pot pune probleme oricărui adversar, iar Slovacia este un outsider de luat în seamă. Din acest motiv, este o grupă în care ar putea să explodeze niște artificii și din punctul de vedere al golurilor marcate.

Cota ca grupa E să fie cea cu cele mai multe goluri înscrise la Euro 2020 este 5,50 la Casa Pariurilor.

Grupa “morții” va produce artificii? Germania, Portugalia și Franța sunt cu motoarele turate la maximum

Grupa F, denumită și “grupa morții”. Germania, Portugalia și Franța, trei echipe croite pe ofensivă care promit să ofere spectacol. Ungaria pare că este victimă sigură într-o grupă cu cei trei granzi din fotbalul european.

Portugalia vine după un 4-0 clar cu Israel, nemții au învins cu 7-1 Letonia în ultima repetiție pentru Euro, în timp ce Franța a obținut două victorii cu 3-0 în fața naționalei Țării Galilor și a Bulgariei.

Cota ca grupa D să fie cea cu cele mai multe goluri înscrise la Euro 2020 este .