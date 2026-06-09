Grupa D, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și toate informațiile despre SUA, Paraguay, Australia și Turcia, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa D, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din SUA, Paraguay, Australia și Turcia.

Cum arată Grupa D de la Campionatul Mondial 2026

În cea de-a patra grupă a turneului final se regăsesc primele reprezentative din SUA, Paraguay, Australia și Turcia. La prima vedere, SUA și Turcia par să fie principalele favorite la primele două locuri, însă selecționatele din Australia și Paraguay pot produce oricând surprize de proporții.

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Această grupă ne aduce însă și un gust amar, dat fiind faptul că naționala României nu a izbutit să fie cea de-a patra echipă calificată. „Tricolorii” au pierdut meciul de la Istanbul cu Turcia, scor 0-1, partidă ce a avut loc în luna martie, iar astfel, trupa lui Vincenzo Montella s-a calificat în finala play-off-ului, unde s-a impus cu același scor și în fața primei reprezentative din Kosovo, la Priştina, obținând astfel biletele pentru Cupa Mondială.

Programul complet al meciurilor din Grupa D

Primul duel al grupei D de la CM 2026 se va disputa între SUA și Paraguay. Partida va avea loc sâmbătă, 13 iunie, de la ora 04:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei D.

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13 iunie, ora 04:00 » SUA – Paraguay

14 iunie, ora 07:00 » Australia – Turcia

19 iunie, ora 22:00 » SUA – Australia

20 iunie, ora 07:00 » Turcia – Paraguay

26 iunie, ora 05:00 » Turcia – SUA

26 iunie, ora 05:00 » Paraguay – Australia

SUA și avantajul organizării turneului

Naționala Statelor Unite ale Americii are un statut privilegiat la turneul final din această vară, la fel ca Mexic și Canada, ele fiind cele trei țări care găzduiesc competiția. Astfel, pe lângă faptul că au primit statutul de cap de serie, SUA, Canada și Mexic nu au fost nevoite să joace preliminarii și s-au calificat direct pe tabloul principal. De asemenea, echipa condusă de Mauricio Pochettino are în componență câțiva jucători extrem de valoroși, drept pentru care reprezintă una dintre marile favorite la calificarea în fazele eliminatorii. Bineînțeles, și faptul că vor evolua pe teren propriu le va oferi americanilor un alt avantaj considerabil.

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De-a lungul timpului, SUA a mai participat la alte 11 ediții de , cea mai bună performanță fiind înregistrată chiar la prima apariție, mai exact la turneul final din 1930, competiție găzduită de Uruguay, la care americanii au luat bronzul. Respectiva ediție a fost și prima din istorie. Ultima performanță notabilă a fost consemnată la Campionatul Mondial din 2002, în Japonia și Coreea de Sud. Atunci, prima reprezentativă din SUA a ajuns până în sferturile de finală.

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Antrenor SUA

Un alt atuu important al americanilor ar trebui să-l reprezinte selecționerul, în persoana lui Mauricio Pochettino, unul dintre cei mai respectați tehnicieni ai ultimului deceniu. Acesta are în CV cluburi importante din fotbalul european, precum PSG, Chelsea sau Tottenham. Ascensiunea sa fulminantă s-a petrecut pe banca lui Spurs, în special în stagiunea 2018/2019, sezon în care clubul londonez a ajuns până în finala UEFA Champions League, unde a pierdut în fața lui Liverpool, scor 0-2.

Pochettino a preluat cârma naționalei Statelor Unite în 2024, conducând prima reprezentativă americană către marea finală a competiției CONCACAF Gold Cup, ediția din 2025, unde SUA a cedat în cele din urmă în fața selecționatei din Mexic, scor 1-2, deși a condus pe tabelă încă din minutul 4.

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Lot și vedete SUA

Cei 26 de fotbaliști americani convocați de Mauricio Pochettino pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Fundași: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Mijlocași: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Atacanți: Brenden Aaronson (Leeds United), Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (AC Milan), Timothy Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alex Zendejas (Club America).

Printre cei mai importanți fotbaliști pe care îi regăsim în lotul Statelor Unite se numără Christian Pulisic (AC Milan), Weston McKennie (Juventus), Timothy Weah (Olympique Marseille) și Sergino Dest (PSV, ex-Barcelona).

Turcia, echipa care poate produce surpriza la CM 2026

Să trecem acum la Turcia, naționala care a eliminat România pentru a fi prezentă pe tabloul principal al competiției din acest an. Selecționata lui Vincenzo Montella vine la turneul final din SUA, Canada și Mexic cu ambiții mari, dat fiind faptul că dispune de un lot extrem de valoros, mulți dintre specialiști considerând chiar că în momentul de față, Turcia are la dispoziție cel mai bun grup de jucători din istorie.

De asemenea, bookmakerii consideră că gruparea otomană se luptă cu șanse reale la titlul de „revelația turneului”, afirmând chiar că, dacă vor avea parte și de puțin noroc, Arda Guler și compatrioții săi ar putea egala sau chiar depăși cea mai mare performanță din istoria țării la un Campionat Mondial. În momentul de față, cea mai bună prestație a Turciei la Cupa Mondială este reprezentată de bronzul obținut în 2002, în Japonia și Coreea de Sud, competiție care, de altfel, a reprezentat până de curând și ultima participare pe tabloul principal.

Antrenor Turcia

Selecționerul Turciei este Vincenzo Montella, tehnicianul italian în vârstă de 51 de ani, care a preluat banca tehnică a primei reprezentative în 2023. Sub comanda sa, gruparea otomană a cunoscut o ascensiune fulminantă în ultimii ani, lucru care s-a putut observa și la precedenta ediție de Campionat European, unde Turcia a ajuns până în sferturile de finală, fiind eliminată cu greu de către Olanda, scor 1-2.

În afară de rolul de selecționer al Turciei, în CV-ul lui Vincenzo Montella se mai regăsesc și șapte echipe de club. Cinci cluburi din Italia (AC Milan, AS Roma, Fiorentina, Sampdoria și Catania), unul din Spania (FC Sevilla) și unul din Turcia (Adana Demirspor). De asemenea, pe banca „rossonerilor” de la Milan, Montella și-a trecut în palmares și singurul trofeu de până acum. Este vorba despre Supercupa Italiei, ediția 2016.

Lot și vedete Turcia

Cei 26 de fotbaliști turci convocați de Vincenzo Montella pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Ugurcan Cakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Besiktas).

Fundași: Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Zeki Celik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor).

Mijlocași: Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Atacanți: Kenan Yildiz (Juventus), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).

Cei mai importanți fotbaliști din lotul lui Montella sunt, cu siguranță, Arda Guler de la Real Madrid, Kenan Yildiz de la Juventus, și nu în ultimul rând, Hakan Calhanoglu de la Inter Milano, căpitanul echipei naționale și unul dintre cei mai experimentați jucători turci.

Paraguay și Australia, outsideri periculoși în Grupa D

Ne îndreptăm acum atenția către Paraguay și Australia, outsiderii acestei grupe D. Selecționata sudamericana bifează cea de-a 9-a prezență din istorie la Campionatul Mondial, asta după ce a ratat ultimele trei ediții. Gruparea Albirroja a încheiat pe locul 6 calificările în CONMEBOL, ultima poziție care asigură calificarea pe tabloul principal la turneul final. Paraguay a fost la egalitate de puncte cu Columbia, Uruguay și Brazilia (28 fiecare), dar a avut cel mai slab golaveraj. Pe teren propriu s-a dovedit redutabilă însă, obținând victorii notabile în fața campioanei mondiale Argentina (2-1), dar și a Braziliei (1-0).

De cealaltă parte, povestea calificării Australiei la Mondialul din 2026 a început pe data de 20 septembrie 2024, odată cu plecarea lui Graham Arnold de pe banca tehnică. Acesta acumulase un singur punct în primele două meciuri, dar înlocuitorul său, Tony Popovic, a reușit să redreseze rapid situația. Australia și-a asigurat în cele din urmă calificarea directă la Cupa Mondială pentru prima dată din 2014 și a bifat astfel cea de-a 6-a participare consecutivă la Cupa Mondială. La precedenta, în 2022, a cedat cu 1-4 în fața Franței, dar într-un final s-a calificat mai departe cu 2 victorii consecutive: 1-0 atât cu Tunisia, cât și cu Danemarca. Parcursul Australiei s-a oprit în optimi, când a pierdut cu scorul de 1-2 în fața Argentinei, țara care avea să și câștige marele trofeu.

Antrenor Paraguay

Banca tehnică a selecționatei din Paraguay este condusă de Gustavo Alfaro, un tehnician argentinian în vârstă de 63 de ani. Acesta nu se află la prima experiență de antrenor al unei echipe naționale, dat fiind faptul că în trecut, Alfaro a mai pregătit primele reprezentative din Ecuador și Costa Rica.

De asemenea, în CV-ul său se mai regăsesc cluburi importante din fotbalul sudamerican, precum Boca Juniors, Tigre, San Lorenzo sau Rosario Central.

Lot și vedete Paraguay

Cei 26 de fotbaliști paraguayeni convocați de Gustavo Alfaro pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Orlando Gill (San Lorenzo), Roberto Fernandez (Cerro Porteno), Gaston Olveira (Olimpia Asuncion).

Fundași: Juan Caceres (Dinamo Moscova), Gustavo Velazquez (Cerro Porteno), Gustavo Gomez (Palmeiras), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Jose Canale (Lanus), Omar Alderete (Sunderland), Alexandro Maidana (Talleres, Fabian Balbuena (Gremio).

Mijlocași: Diego Gomez (Brighton), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Matias Galarza (Atlanta United), Alejandro Gamarra (Al Ain).

Atacanți: Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramon Sosa (Palmeiras), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Bragantino), Gabriel Avalos (Independiente), Miguel Almiron (Atlanta United), Julio Enciso (Strasbourg), Antonio Sanabria (Cremonese).

Cel mai important fotbalist din lotul Paraguayului este Miguel Almiron, actualul fotbalist de la Atlanda United, club care evoluează în MLS. În trecut însă, Almiron a jucat pentru Newcastle United în Premier League, acumulând nu mai puțin de 186 de meciuri în primul eșalon al fotbalului englez. Pentru prima reprezentativă, acesta a strâns 76 de selecții. De asemenea, un alt nume cunoscut din echipa lui Gustavo Alfaro este Julio Enciso, fotbalistul lui Strasbourg, semifinalist în UEFA Conference League în stagiunea recent încheiată.

Antrenor Australia

Selecționerul Australiei este Tony Popovic, un tehnician în vârstă de 52 de ani, care se află la prima experiență de antrenor al unei echipe naționale. Până să preia cârma primei reprezentative de la antipozi, Popovic a mai pregătit doar echipe de club. Majoritatea dintre ele evoluează în campionatul australian, dar a avut parte și de două experiențe în fotbalul european: la Skoda Xanthi, în Grecia, un club pe care l-a pregătit în trecut și Răzvan Lucescu, respectiv în Turcia, la Karabükspor.

Lot și vedete Australia

Cei 26 de fotbaliști australieni convocați de Tony Popovic pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Ryan (Levante), Izzo (Randers), Beach (Melbourne City).

Fundași: Behich (Melbourne City), Bos (Feynoord), Burgess (Swansea City), Circati (Parma), Degenek (APOEL), Geria (Albirex Niigata), Herrington (Colorado Rapids), Italiano (Grazer), Souttar (Leicester City), Trewin (New York City).

Mijlocași: Devlin (Heart of Midlothian), Hrustic (Heracles Almelo), Irvine (St Pauli), Metcalfe (St Pauli), Okon-Englster (Sydney), O’Neill (New York City).

Atacanți: Irankunda (Watford), Leckie (Melbourne City), Mabil (Castellon), Toure (Norwich City), Velupilly (Melbourne City), Volpato (Sassuolo), Yengi (Livingston/Machida Zelvia).

Vedeta echipei este Jackson Irvine, mijlocașul în vârstă de 32 de ani al celor de la FC St. Pauli, echipă care tocmai a retrogradat în Zweite Bundesliga. Acesta are 80 de selecții și 14 goluri înscrise pentru „canguri”. La începutul carierei, Irvine a jucat pentru reprezentativa U19 a Scoției, tatăl sau fiind originar din Aberdeen. Ulterior însă, a decis să evolueze pentru Australia, țara în care s-a născut. Cât despre cel mai experimentat fotbalist australian, acesta este portarul Mathew Ryan, goalkeeper-ul celor de la Levante, care în trecut a mai evoluat, din postura de rezervă, pentru Arsenal, AS Roma și Valencia.