Grupa E, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și tot ce trebuie să știi despre Germania, Curacao, Coasta de Fildeș și Ecuador, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la Campionatul Mondial de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa E, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș și Ecuador.

Cum arată Grupa E de la Campionatul Mondial 2026

În grupa E a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș și Ecuador. Nemții sunt considerați mari favoriți la primul loc, în timp ce Ecuador și Coasta de Fildeș se vor lupta de la egal la egal pentru un loc în șaisprezecimile de finală ale competiției. Marea surpriză o reprezintă Curaçao, micuța insulă din Caraibe care s-a calificat în premieră pe tabloul principal.

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Trupa lui Dick Advocaat este văzută însă drept o victimă sigură, deși are în componența lotului numeroși fotbaliști care evoluează în Eredivisie, campionatul din Olanda. De altfel, majoritatea jucătorilor selecționatei din Curaçao au origini batave, iar unii dintre ei chiar au îmbrăcat tricoul „Portocalei mecanice” la grupele de juniori. Chiar și așa, specialiștii nu consideră că insularii ar fi capabili de o surpriză la acest Mondial, ci din contră, cei mai sceptici dintre ei afirmă că există posibilitatea să asistăm la cea mai mare diferență de scor înregistrată vreodată la un meci de Cupă Mondială, făcând referire la momentul în care Curacao va da piept cu Germania. În momentul de față, cele mai categorice victorii din istorie le-au înregistrat maghiarii (10-1 cu El Salvador în 1982, respectiv 9-0 împotriva Coreei de Sud în 1954).

Programul complet al meciurilor din Grupa E

Primul meci din Grupa E de la CM 2026 va fi chiar Germania – Curacao. Această partidă va avea loc duminică, 14 iunie, de la ora 20:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei E.

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14 iunie, ora 20:00 » Germania – Curacao

15 iunie, ora 02:00 » Coasta de Fildeș – Ecuador

20 iunie, ora 23:00 » Germania – Coasta de Fildeș

21 iunie, ora 03:00 » Ecuador – Curacao

25 iunie, ora 23:00 » Ecuador – Germania

25 iunie, ora 23:00 » Curacao – Coasta de Fildeș

Germania, favorită clară la primul loc

„Panzerele” vin la turneul din SUA, Canada și Mexic cu o presiune uriașă pe umeri și cu o generație care va încerca să repare imaginea întunecată a ultimelor două experiențe pe marea scenă a fotbalului mondial, atunci când au părăsit competiția încă din faza grupelor (2018, 2022). În 2023 a sosit pe banca tehnică Julian Nagelsmann, moment în care a început reconstrucția echipei naționale, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

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Primele semne de revenire s-au văzut la EURO 2024, competiție găzduită chiar de Germania, unde elevii lui Nagelsmann au pierdut la mustață „sfertul” cu Spania, țară care avea să și câștige turneul. De asemenea, în preliminariile pentru Cupa Mondială, doar meciul de debut a fost mai greu pentru nemți (un 0-2 surprinzător cu Slovacia), după care lucrurile s-au reglat din mers, „Mannschaft”-ul câștigând ulterior toate partidele și terminând pe primul loc în grupa A, de unde au mai făcut parte Irlanda de Nord, Luxemburg și, bineînțeles, Slovacia. În plus, Germania are un mare pedigree la turneele finale de Campionat Mondial. De-a lungul timpului, „panzerele” au câștigat de patru ori în istorie titlul suprem, fiind a doua cea mai galonată națiune din istoria fotbalului, la egalitate cu Italia. Brazilia ocupă prima poziție, cu 5 triumfuri.

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Antrenor Germania

Selecționerul Germaniei este Julian Nagelsmann, un tânăr tehnician în vârstă de numai 38 de ani, care pregătește prima reprezentativă a „Mannschaft”-ului din septembrie 2023, moment în care l-a înlocuit pe banca tehnică pe Hansi Flick, actualul antrenor al Barcelonei.

Până să devină selecționer, Nagelsmann a mai antrenat trei echipe de club din Bundesliga: Bayern Munchen, RB leipzig și Hoffenheim. În palmaresul său se regăsesc trei trofee (un titlu în Bundesliga și două supercupe ale Germaniei, ambele cucerite în calitate de antrenor al lui Bayern.

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Lot și vedete Germania

Cei 26 de fotbaliști germani convocați de Julian Nagelsmann pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Manuel Neuer (Bayern), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nubel (Stuttgart).

Fundași: Joshua Kimmich (Bayern), Nico Schlotterbeck (Dortmund), David Raum (Leipzig), Jonathan Tah (Bayern), Waldemar Anton (Dortmund), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nathaniel Brown (Frankfurt), Malick Thiaw (Newcastle).

Mijlocași: Jamal Musiala (Bayern), Florian Wirtz (Liverpool), Assan Ouédraogo (Leipzig), Angelo Stiller (Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Leroy Sane (Galatasaray), Felix Nmecha (Dortmund), Nadiem Amiri (Mainz), Pascal Gross (Brighton).

Atacanți: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Jamie Leweling (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle), Maximilian Beier (Dortmund).

În lotul Germaniei se regăsesc foarte mulți fotbaliști de top, precum Florian Wirtz (Liverpool), Jamal Musiala (Bayern Munchen), Antonio Rudiger (Real Madrid) sau Joshua Kimmich (Bayern Munchen). De asemenea, în poarta „panzerelor” va fi nimeni altul decât Manuel Neuer, legendar goalkeeper al bavarezilor care a ajuns la considerabila vârstă de 40 de ani. Există însă și o veste proastă pentru nemți, și anume absența tânărului Lennart Karl, care făcuse inițial parte din lotul convocat de Nagelsmann, dar s-a accidentat grav la unul dintre antrenamente, iar în cele din urmă a fost înlocuit de Assan Ouédraogo de la RB Leipzig.

Ecuador și Coasta de Fildeș se luptă pentru calificare

Ne mutăm acum la Ecuador, sau, conform majorității specialiștilor, una dintre candidatele serioase la titlul de „revelația” turneului final din această vară. În presa internațională se vorbește tot mai mult despre faptul că selecționata „La Tri” dispune în momentul de față de cel mai bun lot cu care s-a prezentat vreodată la o Cupă Mondială, iar rezultatele obținute în preliminarii confirmă acest lucru. Trupa pregătită de Sebastian Beccacece a încheiat calificările din CONMEBOL pe poziția a 2-a, după Argentina, exact ca în 2002, atunci când Ecuador a participat pentru prima dată la un turneu final de campionat mondial și, mai mult decât atât, a și reușit să treacă de grupe, realizând astfel cea mai bună performanță din istoria țării.

De cealaltă parte, spre deosebire de Ecuador, „elefanții” revin la după două ediții văzute la televizor, ei ratând calificarea în 2018 și 2022. Liderul băncii tehnice a ivorienilor, Emerse Fae, a declarat că obiectivul său la competiția din acest an este de a califica echipa în fazele eliminatorii, ceea ce ar reprezenta o premieră pentru Coasta de Fildeș, care nu a izbutit niciodată să treacă de grupe la un turneu final de Cupă Mondială. Totuși, lotul pe care Fae îl are la dispoziție îi dă toate motivele să spere.

Antrenor Ecuador

Selecționerul primei reprezentative „La Tri” este argentinianul Sebastian Beccacece, un tehnician în vârstă de 45 de ani care conduce pentru prima dată în carieră o echipă națională de seniori. El a preluat banca tehnică a Ecuadorului în 2024, iar de atunci, țara sudamericană a înregistrat 7 victorii, 11 remize și doar o singură înfrângere în cele 19 meciuri disputate (oficiale + amicale).

Înainte să devină selecționerul Ecuadorului, Beccacece a fost antrenorul celor de la Elche, cu care a retrogradat în Segunda Division la sfârșitul stagiunii 2022/2023. În următorul sezon a rămas tehnicianul echipei, încercând să readucă clubul în La Liga, însă fără sorți de izbândă. Alte formații care se mai regăsesc în CV-ul lui Beccacece: Universidad de Chile, Independiente, Racing Club și selecționata U20 a Argentinei.

Lot și vedete Ecuador

Cei 26 de fotbaliști ecuadorieni convocați de Sebastian Beccacece pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Hernan Galindez (Huracan), Gonzalo Valle (LDU Quito), Moises Ramirez (AE Kifisia).

Fundași: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (PSG), Angelo Preciado (Atletico Mineiro), Joel Ordonez (Club Brugge), Felix Torres (SC Internacional), Jackson Porozo (Club Tijuana), Pervis Estupinan (AC Milan), Yaimar Medina (Genk).

Mijlocași: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Gonzalo Plata (Flamengo), Kendry Paez (River Plate), Pedro Vite (UNAM Pumas), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Nilson Angulo (Sunderland), Alan Minda (Atletico Mineiro).

Atacanți: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union SG), Jordy Caicedo (Huracan), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Cei mai importanți fotbaliști din lotul „La Tri” sunt Moises Caicedo (Chelsea), Willian Pacho, dublu câștigător de UEFA Champions League cu PSG, Piero Hincapie, campion în Bundesliga cu Bayer Leverkusen și în Premier League cu Arsenal, respectiv Pervis Estupinian, fotbalistul celor de la AC Milan.

Antrenor Coasta de Fildeș

Să trecem la Emerse Fae, selecționerul în vârstă de 42 de ani al „elefanților”. Acesta a preluat banca tehnică a Coastei de Fildeș în 2024, înlocuindu-l la cârma echipei pe regretatul Jean-Louis Gasset (decedat în decembrie 2025). Cu Fae la timonă, Cote D’Ivoire a reușit să cucerească ediția 2023/2024 a Cupei Africii pe Națiuni, adjudecându-și astfel cel de-al treilea titlu din istorie.

Pe lângă experiența de selecționer la echipa de seniori a Coastei de Fildeș, Fae a mai pregătit și gruparea U23 a „elefanților” (între 2022 și 2024), iar debutul în antrenorat a avut loc în 2021, pe banca echipei a doua a celor de la Clermont, unde a stat până în 2022.

Lot și vedete Coasta de Fildeș

Cei 26 de fotbaliști ivorieni convocați de Emerse Fae pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Fundași: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Clement Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta BC), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Mijlocași: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor).

Atacanți: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim), Elye Wahi (OGC Nice).

Lotul Ivorienilor dispune de numeroși jucători de top, printre cei mai importanți dintre aceștia numărându-se Franck Kessie (Al-Ahli, în trecut AC Milan și Barcelona), Amad Diallo (Manchester United), Evan Ndicka (AS Roma), Yan Diomande (RB Leipzig) sau Nicolas Pepe (Villarreal, în trecut Arsenal). De asemenea, un alt mare plus este Ange-Yoan Bonny, atacantul lui Cristi Chivu de la Inter, care a ales să joace pentru naționala africană în detrimentul Franței.

Povestea debutantei Curaçao

Curaçao reprezintă una dintre poveștile exotice și fascinante ale Cupei Mondiale din 2026. Micuța insulă din Caraibe, cu o populație de aproximativ 150.000 de locuitori, trăiește cel mai important moment fotbalistic din istoria sa: prima calificare la un turneu final de Campionat Mondial. Ascensiunea echipei naționale a început după 2010, atunci când federația a investit masiv în academii și în infrastructură, atrăgând astfel o mulțime de jucători eligibili născuți în Olanda. Care a fost rezultatul? O generație cosmopolită, formată în mare parte din fotbaliști formați în Eredivisie, care au transformat-o pe Curaçao într-una dintre cele mai competitive echipe din zona CONCACAF.

Calificarea la turneul final din această vară a venit după o campanie spectaculoasă, fără înfrângere, în care insularii au depășit adversari mai bine cotați, precum Trinidad & Tobago sau Jamaica, demonstrând o organizare defensivă excelentă, plus un stil de joc curajos, bazat pe viteză și tranziții rapide. Cu alte cuvinte, rețeta olandeză.

Antrenor Curaçao

Toate aceste procedee au fost gândite, adaptate și puse în practică de legendarul Dick Advocaat, veteranul tehnician batav ajuns la o vârstă considerabilă (78 de ani), care, cel mai probabil, își trăiește ultima experiență din cariera de antrenor pe banca primei reprezentative din Curaçao. El a mai fost prezent și la alte două ediții de din postura de selecționer: în 1994 cu Olanda și cu Coreea de Sud în 2006.

Prezența sa la turneul final din SUA, Canada și Mexic a fost însă pusă sub semnul întrebării. În luna februarie, Advocaat și-a anunțat demisia din rolul de selecționer deoarece fiica sa se îmbolnăvise grav, iar acesta a decis să renunțe la rolul lui pentru a fi alături de ea. Ulterior, aceasta a făcut progrese mari în lupta cu boala, iar tehnicianul batav a decis să revină pe banca tehnică.

Lot și vedete Curaçao

Cei 26 de fotbaliști convocați de Dick Advocaat pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Fundași: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Mijlocași: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Atacanți: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Armando Obispo este vedeta echipei, acesta având în palmares 4 titluri în Eredivisie cu PSV Eindhoven. El a evoluat în 27 de meciuri în stagiunea recent încheiată, în care echipa sa a câștigat campionatul pentru al treilea an consecutiv. De asemenea, Obispo a fost prezent pe teren în șase dintre cele opt partide ale trupei lui Peter Bosz din UEFA Champions League.