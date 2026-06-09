Grupa F, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și toate evenimentele despre Olanda, Japonia, Suedia și Tunisia, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la Campionatul Mondial de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa F, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Olanda, Japonia, Suedia și Tunisia.

Cum arată Grupa F de la Campionatul Mondial 2026

În grupa F a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Olanda, Japonia, Suedia și Tunisia. Batavii sunt considerați favoriți la primul loc, însă Suedia și Japonia vor avea cu siguranță un cuvânt important de spus în lupta pentru accederea în fazele eliminatorii ale competiției. Tunisia reprezintă outsider-ul grupei, având un lot net inferior față de cele trei adversare.

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Ultima echipă calificată pe tabloul principal a fost selecționata nordică, care deși a avut parte de o campanie preliminară de-a dreptul dezastruoasă, terminând pe ultimul loc într-o grupă cu Elveția, Kosovo și Slovenia, a reușit să prindă biletele pentru turneul final datorită victoriilor obținute în play-off.

Programul complet al meciurilor din Grupa F

Primul meci din Grupa F de la CM 2026 le va aduce față în față pe Olanda și Japonia. Această partidă va avea loc duminică, 14 iunie, de la ora 23:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei F.

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14 iunie, ora 23:00 » Olanda – Japonia

15 iunie, ora 05:00 » Suedia – Tunisia

20 iunie, ora 20:00 » Olanda – Suedia

21 iunie, ora 07:00 » Tunisia – Japonia

26 iunie, ora 02:00 » Tunisia – Olanda

26 iunie, ora 02:00 » Japonia – Suedia

Olanda pornește cu prima șansă

„Portocala Mecanică” vine la Cupa Mondială din 2026 cu ambiții mari, având sentimentul că actuala generație poate, în sfârșit, să aducă primul titlu mondial din istorie. Selecționata batavă a jucat trei finale de (1974, 1978, 2010), dar din nefericire le-a pierdut pe toate. Astfel, presiunea de a rupe blestemul este mai mare decât oricând.

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Sub comanda lui Ronald Koeman, care a preluat timona „Portocalei Mecanice” de la legendarul Louis Van Gaal, echipa națională practică un fotbal mai mult decât convingător, lucru care a putut fi observat și la ultima ediție a Campionatului European, în 2024, unde Olanda a ajuns până în semifinalele competiției, fiind eliminată „la mustață” de către Anglia, scor 1-2. Forma bună a neerlandezilor a continuat și în preliminariile pentru turneul final din această vară, elevii lui Koeman calificându-se fără emoții pe tabloul principal, câștigând detașat grupa G, de unde au mai făcut parte Polonia, Finlanda, Lituania și Malta.

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Antrenor Olanda

Ronald Koeman este selecționerul „Țărilor de Jos”, el fiind instalat pe banca tehnică la începutul anului 2023, imediat după Campionatul Mondial din 2022, turneu găzduit de Qatar la care „Portocală Mecanică” avea să fie eliminată în sferturile de finală de către Argentina, țara care a și câștigat în cele din urmă competiția, la lovituri de departajare.

Fostul mare fotbalist nu se află însă la prima experiență de selecționer al țării sale. Primul lui mandat s-a petrecut între 2018 și 2020, iar atunci, Koeman a calificat Olanda la EURO 2020, turneu ce s-a disputat în cele din urmă în vara lui 2021 din cauza pandemiei de COVID-19. Între cele două mandate la cârma „Portocalei Mecanice”, acesta a mai antrenat-o pe Barcelona, reușind să cucerească chiar și un trofeu pe Camp Nou. Este vorba despre Cupa Regelui Spaniei, în sezonul 2020/2021. Alte echipe importante din CV-ul de antrenor al lui Ronald Koeman sunt: Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Benfica Lisabona, Everton, Feyenoord și Valencia.

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Lot și vedete Olanda

Cei 26 de fotbaliști batavi convocați de Ronald Koeman pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).

Fundași: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton).

Mijlocași: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille).

Atacanți: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).

Tehnicianul olandez are la dispoziție o echipă foarte bine compartimentată, liderul grupului de jucători fiind căpitanul Virgil Van Dijk, stoperul lui Liverpool. De asemenea, cel mai mare marcator din istoria echipei naționale, Memphis Depay (55 de goluri), va fi însoțit de niște fotbaliști de top în compartimentul median și ofensiv, precum Cody Gakpo, Frenkie de Jong sau Tijjani Reijnders.

La pol opus, Jeremie Frimpong este probabil cea mai importantă absență din lotul selectat de Ronald Koeman. Cu toate că începuse sezonul 2025/2026 din postura de titular la Liverpool, accidentările și evoluțiile modeste l-au făcut să nu mai fie omul de bază din flancul drept al apărării „cormoranilor”, lucru care nu a fost trecut cu vederea de selecționer. În plus, trebuie menționate și absențele lui Xavi Simons, care nu va fi prezent la din cauza unei rupturi la ligamentele încrucișate, accidentare ce s-a produs cu o lună și jumătate înainte de începerea turneului, respectiv Jurrien Timber, care s-a lovit de o problemă inghinală și nu va mai fi prezent în lotul lui Ronald Koeman.

Japonia poate fi revelația Grupei F

„Samuraii” au devenit o prezență constantă la World Cup, ediția din acest an reprezentând cea de-a 7-a apariție consecutivă pentru țara asiatică pe marea scenă a fotbalului mondial. Ba mai mult, la ultimele două turnee finale, din 2018 și 2022, niponii au izbutit de fiecare dată să depășească faza grupelor, lăsând în urmă națiuni extrem de puternice, precum Germania (2022), Polonia sau Senegal (2018).

Așadar, selecționata pregătită de Hajime Moriyasu va încerca să profite de experiența acumulată de-a lungul anilor pentru a-și îndeplini targetul, și anume depășirea pragului optimilor de finală, care la ora actuală, reprezintă cea mai bună performanță din istoria țării la Campionatul Mondial. În preliminarii, „samuraii” nu au avut nicio urmă de emoție cum că ar putea rata calificarea la turneul final. Japonia a obținut număr maxim de puncte și a terminat pe prima treaptă a grupei B, de unde au mai făcut parte Coreea de Nord, Syria și Myanmar.

Antrenor Japonia

Selecționerul Japonilor este Hajime Moriyasu, un tehnician în vârstă de 57 de ani, care a preluat banca tehnică a „samurailor” în urmă cu opt ani, mai exact în 2018. De asemenea, până în 2021, acesta a pregătit în paralel și naționala U23 a niponilor. Ca trofee, Moriyasu și-a adjudecat de două ori Cupa Asiei de Est alături de Japonia, în 2022, respectiv în 2025. În plus, în 2019, i-a condus pe „samurai” până în marea finală a Cupei Asiei, însă a cedat în ultimul act în fața Qatarului, scor 1-3.

În ceea ce privește experiența de antrenor în cadrul echipelor de club, Hajime Moriyasu (2012-2017) a stat pe banca unei singure formații, și anume Sanfrecce Hiroshima, alături de care a reușit să cucerească șase trofee (trei campionate și trei supercupe interne).

Lot și vedete Japonia

Cei 26 de fotbaliști niponi convocați de Hajime Moriyasu pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma).

Fundași: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munchen), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junosuke Suzuki (FC Copenhaga).

Mijlocași: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad).

Atacanți: Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Yuito Suzuki (Freiburg), Kento Shiogai (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden).

Actuala generație a Japoniei arată excelent pe hârtie, echipa fiind foarte bine distribuită, iar pe lângă individualități, care par să fie mai multe ca niciodată, trupa lui Moriyasu dispune și de o forță colectivă de-a dreptul impresionantă. Cel mai important fotbalist este Daichi Kamada, mijlocașul lui Crystal Palace, proaspăt câștigător de UEFA Conference League. În afară de el, alte nume mari sunt Ritsu Doan de la Frankfurt, Take Kubo de la Real Sociedad și Wataru Endo de la Liverpool. Există însă și o absență notabilă în tabăra „samurailor”, și anume Kaoru Mitoma, jucătorul lui Brighton, care ratează Cupa Mondială din cauza unei accidentări.

Suedia și Tunisia vânează șaisprezecimile

Suedia a fost naționala care a completat grupa F, în urma victoriei din play-off-ul care a avut loc în luna martie, după ce le-a învins pe Ucraina (3-1) și Polonia (3-2). Calificarea la baraj a venit datorită locului obținut în Liga Națiunilor și a reprezentat o a doua șansă pentru echipa scandinavă, iar elevii lui Graham Potter au profitat din plin de ea, asta după ce în preliminariile clasice au terminat pe ultimul loc în grupă, cu doar două puncte obținute, fiind devansați de Elveția, Kosovo și Slovenia. La Campionatele Mondiale, Suedia a prins 13 calificări în istorie, prima dintre ele fiind consemnată în anul 1934. De-a lungul timpului, suedezii au alternat eliminările rapide cu rezultate de-a dreptul impresionante, cea mai mare performanță fiind finala din 1958, unde au cedat în fața Braziliei marelui Pele, scor 2-5.

De cealaltă parte, Tunisia reprezintă una dintre cele mai constante echipe africane din ultimele decenii, care în acest an bifează, similar japonezilor, cea de-a șaptea prezență pe tabloul principal al Cupei Mondiale. Cu toate acestea, spre deosebire de niponi, „Vulturii din Cartagina” nu au reușit niciodată să obțină calificarea în fazele eliminatorii ale competiției, în ciuda faptului că au produs numeroase surprize de-a lungul timpului. Cea mai recentă dintre ele a fost consemnată chiar la ultima ediție de World Cup, în 2022, atunci când Tunisia s-a impus în fața Franței (1-0), campioana mondială în exercițiu la acea vreme și finalista turneului din Qatar.

Antrenor Suedia

Selecționerul Suediei este Graham Potter, tehnicianul englez în vârstă de 51 de ani care în trecut a pregătit cluburi importante din Premier League, precum Chelsea, West Ham United sau Brighton. El a preluat banca tehnică a grupării scandinave în octombrie 2025, înlocuindu-l pe Jon Dahl Tomasson. Cu Potter la cârmă, Suedia a înregistrat două victorii, două remize și două înfrângeri în cele șase meciuri disputate. Cele două succese au venit însă exact când era mai mare nevoie, și anume în meciurile de baraj pentru Cupa Mondială.

Lot și vedete Suedia

Cei 26 de fotbaliști suedezi convocați de Graham Potter pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Viktor Johansson (Stoke City), Gustaf Lagerbielke (Braga), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Zetterstrom (Derby County).

Fundași: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Victor Lindelof (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Mijlocași: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Elliot Stroud (Mjallby), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).

Atacanți: Taha Ali (Malmö), Alexander Bernhardsson (Holsten Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge).

Cele mai sonore nume din tabăra scandinavilor vin din compartimentul ofensiv, acolo unde găsim fotbaliști de top precum Viktor Gyokeres de a Arsenal, Alexander Isak de la Liverpool (cel mai scump transfer din istoria Premier League – 145 de milioane de euro) și Anthony Elanga de la Newcastle United (ex-Manchester United).

Antrenor Tunisia

Omul de pe banca tehnică a „Vulturilor din Cartagina” este Sabri Lamouchi, acesta înlocuindu-l pe Sami Trabelsi, care a fost demis de Federație după prestația modestă a Tunisiei la Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025/2026, turneu la care echipa a fost eliminată încă din optimile de finală, pierzând la penalty-uri în fața celor din Mali.

Lamouchi are 54 de ani și este la al doilea rol de selecționer din carieră. Până să preia banca tehnică a Tunisiei, acesta a mai pregătit prima reprezentativă a Coastei de Fildeș (între 2012 și 2014). Cele mai importante echipe de club din CV-ul său sunt Nottingham Forest, Rennes și Cardiff City.

Lot și vedete Tunisia

Cei 26 de fotbaliști tunisieni convocați de Sabri Lamouchi pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Etoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain).

Fundași: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Ali Abdi (Nice), Yan Valery (Young Boys), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance Tunis), Moutaz Neffati (IFK Norrkoping), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir).

Mijlocași: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (Augsburg), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin).

Atacanți: Elias Achouri (Copenhaga), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).

Căpitanul naționalei, Ellyes Skhiri, este liderul incontestabil al echipei și „turnul de control” de la mijlocul terenului. Cu peste 200 de meciuri în Bundesliga și 81 de selecții pentru prima reprezentativă, el va fi omul numărul unu al lui Sabri Lamouchi la turneul final din această vară. De asemenea, „Vulturii din Cartagina” mai au la dispoziție alți doi jucători extrem de interesanți. Este vorba despre Hannibal Mejbri, actualul fotbalist al lui Burnley care în trecut a evoluat pentru Manchester United, și despre Rani Khedira, fratele fostului internațional german Sami Khedira, care evoluează la Union Berlin.