Grupa F, „grupa morții” de la Euro 2020. Câți bani câștigi dacă termină campioana europeană în fața campioanei mondiale

La ediția din acest an a Campionatului European au luat startul 24 de echipe naționale, așa cum s-a întâmplat și în 2016, atunci când trofeul a fost adjudecat de Portugalia. Lusitanii au câștigat atunci competiția chiar în fața uneia dintre adversarele pe care le au de înfrunta acum în Grupa F, Franța.

ADVERTISEMENT

, având în vedere componența ei. Franța, Germania și Portugalia lasă impresia că își vor împărți primele trei poziții, în timp ce Ungaria e condamnată la locul 4.

Primele două meciuri din Grupa F se vor juca marți, 15 iunie, și vor trage cortina peste runda inaugurală de la Euro 2020. Ungaria – Portugalia este programat de la ora 19:00, pe Puskas Arena, din Budapesta, iar Franța va înfrunta Germania, de la ora 22:00, la Munchen, pe Allianz Arena.

Cristiano Ronaldo caută să doboare recordul lui Michel Platini

Vânător absolut de recorduri, are ocazia să mai facă o ispravă și la cea de-a 16-a ediție a Campionatului European. Superstarul lui Juventus are nouă goluri la turneul final, la fel ca francezul Michel Platini. Cristiano are astfel nevoie de o singură reușită pentru a deveni golgheterul all-time al acestei competiții.

ADVERTISEMENT

Ronaldo poate înregistra performanța încă de la primul meci, având în vedere că naționala condusă de Fernando Santos o întâlnește pe Ungaria, cea mai slab cotată reprezentativă din Grupa F. Miză nu este doar pentru căpitanul Portugaliei la turneul final.

Lusitanii sunt campioni en-titre și vor dori să plece ca din tun la Euro 2020, în speranța că își vor mări speranțele la apărarea trofeului. Spre deosebire de 2016, misiunea va fi mult mai grea pentru portughezi având în vedere opoziția din grupă, deși, în urmă cu cinci ani, Portugalia s-a calificat de pe locul 3 în optimi. Acum, Casa Pariurilor oferă cota 1,50 pentru ca Germania să termine deasupra Portugaliei în Grupa F.

Portugalia, campioană europeană fără victorie în 90 de minute

Mai mult, în 2016, naționala lui Fernando Santos a devenit „Regina Europei” fără să câștige nici măcar un meci în timpul regulamentar. Așadar, deținătoarea trofeului ar putea aplica aceeași strategie și la ediția din acest an.

ADVERTISEMENT

Franța va avea însă cu siguranță sete de revanșă după cele petrecute în finala ultimului European, atunci când, contrar tuturor așteptărilor, Portugalia a câștigat cu un gol marcat în prelungiri, de Eder, care a adus la Lisabona primul trofeu internațional din istoria naționalei.

Exceptând Ungaria, Portugalia este naționala cel mai puțin decorată din Grupa F. Franța este dublă campioană europeană (1984, 2000) și dublă campioană mondială (1998, 2018), în timp ce Germania se laudă cu trei titluri mondiale (1954, 1974, 2014) și trei titluri europene (1972, 1980, 1996).

ADVERTISEMENT

Având vedere valoarea sensibil egală dintre cele două reprezentative, Casa Pariurilor oferă cota 1,80 pentru ca Franța să termine în fața Germaniei și cota 1,90 pentru ca nemții să îi ia fața „Cocoșului galic”.

Revenind la Portugalia, selecționerul a primit o veste proastă chiar înaintea debutului la Euro 2020. Fundașul lui Manchester City, Joao Cancelo a fost scos din lot după ce a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. În locul său a fost convocat Diogo Dalot, de la AC Milan.