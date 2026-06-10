Grupa G, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și toate evenimentele despre Belgia, Egipa, Iran și Noua Zeelandă, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la Campionatul Mondial de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa G, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Belgia, Egipt, Iran și Noua Zeelandă.

Cum arată Grupa G de la Campionatul Mondial 2026

În grupa G a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Belgia, Egipt, Iran și Noua Zeelandă. Elevii lui Rudi Garcia sunt considerați mari favoriți la primul loc, în timp ce reprezentantele Africii, Asiei și Oceaniei vor lupta pentru poziția a 2-a în grupă, care duce direct în șaisprezecimile de finală ale competiției.

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Un ușor avantaj în acest duel strâns pentru locul al doilea pare să-l aibă Egiptul, care dispune în lot de doi fotbaliști de top. Vorbim aici bineînțeles despre Mohamed Salah, legenda lui Liverpool care a evoluat nu mai puțin de 9 sezoane pe Anfield, respectiv Omar Marmoush, atacantul de la Manchester City.

Programul complet al meciurilor din Grupa G

Primul meci din Grupa G de la CM 2026 va fi Belgia – Egipt. Această partidă va avea loc luni, 15 iunie, de la ora 22:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei G.

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15 iunie, ora 22:00 » Belgia – Egipt

16 iunie, ora 04:00 » Iran – Noua Zeelandă

21 iunie, ora 22:00 » Belgia – Iran

22 iunie, ora 04:00 » Noua Zeelandă – Egipt

27 iunie, ora 06:00 » Egipt – Iran

27 iunie, ora 06:00 » Noua Zeelandă – Belgia

Belgia și ultima șansă pentru Lukaku și De Bruyne

Naționala Belgiei este favorita clară a acestei grupe G, reprezentând echipa cu cea mai mare experiență în turneele finale de . Cele mai bune performanțe au fost atinse în 1986 (Mexic) și 2018 (Rusia), atunci când prima reprezentativă a „Diavolilor roșii” a obținut medalia de bronz. La ultima ediție însă, Belgia a dezamăgit profund, fiind eliminată încă din faza grupelor.

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De atunci și până până în prezent, echipa națională a trecut printr-o perioadă de reconstrucție, mai multe nume importante din „Generația de Aur” făcând un pas în spate. Chiar și așa, un nucleu important de jucători a rămas, el reprezentând scheletul în jurul căruia Domenico Tedesco, iar ulterior Rudi Garcia, au construit echipa de astăzi a Belgiei. În preliminarii, „diavolii roșii” s-au calificat de prima prima poziție a grupei J, cu 18 puncte, depășind în clasament Ţara Galilor, Macedonia de Nord, Kazahstan şi Liechtenstein.

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Antrenor Belgia

În momentul de față, selecționerul Belgiei este Rudi Garcia, experimentatul tehnician francez în vârstă de 62 de ani, care în trecut a pregătit echipe importante din fotbalul european, precum Napoli, Olympique Lyon, AS Roma, Olympique Marseille sau Lille. El a preluat frâiele primei reprezentative a „diavolilor roșii” la începutul lui 2025, înlocuindu-l pe banca tehnică pe Domenico Tedesco.

În palmaresul său de antrenor se regăsesc două trofee, ambele cucerite alături de Lille, în sezonul 2010/2011 (un titlu în Ligue 1, respectiv o Cupă a Franței). Acesta a fost însă prezent și într-o finală europeană. Este vorba despre ultimul act al Europa League, în stagiunea 2017/2018, atunci când Olympique Marseille a cedat în fața lui Atletico Madrid.

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Lot și vedete Belgia

Cei 26 de fotbaliști belgieni convocați de Rudi Garcia pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg).

Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Atacanți: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Cei mai importanți fotbaliști pe care Rudi Garcia îi va avea la dispoziție la turneul final din SUA, Canada și Mexic sunt Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Jeremy Doku și Leandro Trossard. Acești cinci jucători evoluează de ani buni la cel mai înalt nivel și îi vor putea ajuta pe „diavoli” să ajungă departe în competiție. De asemenea, pe lângă ei, în lotul de 26 de fotbaliști se mai regăsesc și alți jucători cu foarte multă experiență în fotbalul mare, iar aici vorbim despre Axel Witsel, Thomas Meunier și Youri Tielemans. Cel din urmă este proaspăt câștigător de Europa League cu Aston Villa.

Mohamed Salah și Omar Marmoush, speranțele Egiptului

Prima reprezentativă din Egipt s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 de pe primul loc al grupei A, în preliminariile africane. Din aceeași grupă au mai făcut parte selecționatele din Burkina-Faso, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Etiopia și Djibouti. Până în momentul de față, „faraonii” au obținut de încă alte trei ori biletele pentru tabloul principal al CM, însă de fiecare dată s-au oprit în faza grupelor.

Totuși, anul acesta, egiptenii au ocazia de a bifa cea mai mare performanță din istoria țării la World Cup, dat fiind faptul că pleacă cu șansa a doua în grupa G, după Belgia, având în mânecă doi ași de clasă mondială. Mohamed Salah (Liverpool) și Omar Marmoush (Manchester City), care pot face oricând diferența. Mai ales în duelurile cu Iran și Noua Zeelandă.

Antrenor Egipt

Antrenorul Egiptului este Hossam Hassan, un tehnician în vârstă de 59 de ani, care se află la a doua experiență de selecționer din carieră. Prima a venit în perioada 2013-2014, atunci când a condus banca tehnică a primei reprezentative din Iordania. El a preluat timona „faraonilor” la începutul lui 2024, înlocuindu-l pe portughezul Rui Vitória. De asemenea, Hassan este cel mai mare marcator din istoria Egiptului, cu 69 de goluri. Cel mai probabil însă, Mohamed Salah îl va depăși curând, fostul fotbalist al lui Liverpool având în momentul de față nu mai puțin de 67 de reușite.

Lot și vedete Egipt

Cei 26 de „faraoni” convocați de Hossam Hassan pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Fundași: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Mijlocași: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Ovideo).

Atacanți: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).

Fără doar și poate, cei mai importanți jucători din lotul Egiptului sunt Mohamed Salah și Omar Marmoush, doi atacanți de top în fotbalul mondial. Curioasă este însă absența lui Mohamed Elneny, fostul fotbalist de la Arsenal și o prezență constantă la prima reprezentativă în ultimii ani. Actualul mijlocaș de la Al Jazira nu a mai evoluat pentru Egipt de la finalul anului trecut, deși nu a suferit vreo accidentare și nici nu și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

Iran și Noua Zeelandă, posibile surprize ale Grupei G

Iranul s-a calificat pentru a 7-a oară în istorie la de fotbal, asta după ce a câștigat inițial grupa preliminară E, iar mai apoi grupa A din cea de-a treia rundă a calificărilor asiatice. Selecționata condusă de Amir Ghalenoei, care a fost la un moment dat pe punctul de a nu participa la turneul final din cauza războiului cu SUA și Israel, reprezintă una dintre outsiderele grupei, dar care poate pune probleme Egiptului în cursa pentru poziția secundă.

De cealaltă parte, naționala Noii Zeelande s-a calificat pentru a treia oară la un turneu final de World Cup, după participările din 1982 și 2010. Reprezentanții națiunii care este mult mai celebră în lume datorită rugby-ului, au obținut accederea directă în zona Oceaniei, impunându-se fără emoții în toate partidele disputate.

Antrenor Iran

Selecționerul Iranului este Amir Ghalenoei, un tehnician în vârstă de 62 de ani, care se află la al doilea mandat de antrenor pe banca țării asiatice. Primul s-a produs în perioada 2006-2007. În rest, acesta a mai pregătit doar echipe de club, reușind să-și treacă în palmares și șapte trofee. Cinci dintre acestea au venit alături de Esteghlal (trei campionate ale Iranului și două cupe interne), iar celelalte două le-a câștigat pe banca celor de la Sepahan (alte două titluri de campion în Iran).

Lot și vedete Iran

Cei 26 de fotbaliști iranieni convocați de Amir Ghalenoei pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Fundași: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Omid Noorafkan (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)

Mijlocași: Roozbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)

Atacanți: Ali Alipour (Persepolis), Denis Dargahi (Standard Liège), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Shahriar Moghanlou (Kalba), Mehdi Taremi (Olympiacos).

Cel mai important fotbalist din lotul Iranului este Mehdi Taremi, atacantul lui Olympiacos, care în trecut a jucat pentru Inter Milano și FC Porto. Acesta a strâns până în momentul de față 105 meciuri și a izbutit să înscrie 60 de goluri pentru prima reprezentativă (al doilea marcator all-time, după Ali Daei, care a punctat de 108 ori). De remarcat este însă absența lui Sardar Azmoun, fotbalistul lui Al-Ahli Dubai (ex-AS Roma și Bayer Leverkusen), care a fost exclus din lot din cauza lipsei de loialitate față de autoritățile de la Teheran, care îl consideră pe acesta un trădător deoarece a postat pe social media o fotografie cu el, salutându-l pe Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, țară considerată rivală de regimul iranian.

Antrenor Noua Zeelandă

Pe banca tehnică a selecționatei din Oceania se află Darren Bazeley, un antrenor în vârstă de 53 de ani, care a preluat cârma primei reprezentative în 2023. De asemenea, acesta pregătește în paralel și naționala U23 a Noii Zeelande. Ba mai mult, până să devină A1 la echipa mare a țării sale, acesta a mai îndeplinit și rolul de director sportiv.

Lot și vedete Noua Zeelandă

Cei 26 de fotbaliști neozeelandezi convocați de Darren Bazeley pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Legia Varșovia), Michael Woud (Auckland).

Fundași: Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland), Callan Elliot (Auckland), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers).

Mijlocași: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking), Matt Garbett (Peterborough United), Ben Old (Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Atacanți: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Elijah Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

Vedeta echipei este nimeni altul decât Chris Wood, atacantul în vârstă de 34 de ani al celor de la Nottingham Forest. În trecut, acesta a mai evoluat și pentru alte cluburi importante din Premier League, precum Newcastle United, Leicester City sau Leeds, iar în momentul de față, el este liderul all-time al Noii Zeelande în ceea ce privește numărul de meciuri (90), dar și cel de goluri marcate pentru echipa națională (45).