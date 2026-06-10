Grupa H, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și tot ce trebuie să știi despre Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită și Uruguay, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la Campionatul Mondial de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa H, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Spania, Uruguay, Arabia Saudită și Insulele Capului Verde.

Cum arată Grupa H de la Campionatul Mondial 2026

În grupa H a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Spania, Uruguay, Arabia Saudită și Insulele Capului Verde. Spania și Uruguay sunt marile favorite la calificarea directă în șaisprezecimile de finală, în timp ce saudiții și insularii sunt considerați, pe bună dreptate, outsiderii grupei.

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Selecționata iberică pregătită de Luis De La Fuente, de altfel Campioana Europeană în exercițiu, nu este însă favorită doar la câștigarea acestei grupe, ci și la titlul suprem, majoritatea bookmakerilor și specialiștilor considerând că gruparea „La Roja” este cea mai puternică echipă de la actualul turneu final.

Programul complet al meciurilor din Grupa H

Primul meci din Grupa H de la CM 2026 le va aduce față în față pe Spania si Capul Verde. Această partidă va avea loc luni, 15 iunie, de la ora 22:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei H.

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15 iunie, ora 19:00 » Spania – Insulele Capului Verde

16 iunie, ora 01:00 » Arabia Saudită – Uruguay

21 iunie, ora 19:00 » Spania – Arabia Saudită

22 iunie, ora 01:00 » Uruguay – Insulele Capului Verde

27 iunie, ora 03:00 » Insulele Capului Verde – Arabia Saudită

27 iunie, ora 03:00 » Uruguay – Spania

Spania și Uruguay, marile favoritele ale Grupei H

Spania s-a calificat fără niciun fel de probleme la Campionatul Mondial din această vară, terminând pe primul loc al grupei E din preliminariile europene, cu 16 puncte din 18 posibile, o grupă din care au mai făcut parte Turcia, Georgia şi Bulgaria. Campioana europeană en-titre şi principala favorită la actuala ediție de va încerca să-şi respecte blazonul şi nici mai mult, nici mai puţin, să meargă până la capăt, obiectivul fiind acela de a cuceri cel de-al doilea titlu suprem din istorie (primul a venit în 2010). Luis De La Fuente se bazează pe un lot solid, foarte bine compartimentat, principala armă fiind Lamine Yamal, care va juca în premieră la o Cupă Mondială.

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De cealaltă parte, prima reprezentativă a Uruguayului este un client vechi al Campionatului Mondial, ediția din 2026 fiind cea de-a 15-a prezență pentru țara sudamericană pe marea scenă a fotbalului internațional. Calificarea a venit fără mari emoții, trupa lui Marcelo Bielsa terminând pe locul al 4-lea în preliminariile CONMEBOL, sub Argentina, Ecuador și Columbia, dar peste Brazilia și Paraguay. Totuși, este important de menționat și faptul turneul final din acest an reprezintă prima participare a Uruguayului la CM fără Luis Suarez, atacantul lui Inter Miami nefiind selecționat de „El Loco” Bielsa.

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Antrenor Spania

Tehnicianul grupării „La Roja” este Luis De La Fuente, antrenorul în vârstă de 64 de ani care i-a adus Spaniei titlul european în 2024, dar și trofeul UEFA Nations League, în sezonul 2022/2023. În plus, tot cu el pe banca tehnică, selecționata iberică a fost foarte aproape de a-și dubla succesul în Liga Națiunilor, însă a pierdut în ultimul act în fața Portugaliei lui la lovituri de departajare (stagiunea 2024/2025).

Până să devină selecționerul primei reprezentative a Spaniei, acesta a pregătit grupele de tineret ale ibericilor, de la U19 până la U23 (câștigand alte doua titluri europene). De asemenea, în CV-ul său se mai regăsesc echipe precum Alaves și Bilbao Athletic (echipa a doua a clubului basc). În plus, De La Fuente a antrenat și echipele de tineret ale Sevilliei, respectiv Athletic Bilbao.

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Lot și vedete Spania

Cei 26 de fotbaliști spanioli convocați de Luis De La Fuente pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Fundași: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham).

Mijlocași: Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal).

Atacanți: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona).

Deși nu a selecționat nici măcar un fotbalist de la Real Madrid, lotul lui De La Fuente este plin de nume grele, cei mai importanți trei jucători fiind Lamine Yamal, Pedri (ambii de la Barcelona) și Rodri (Manchester City). Va fi foarte interesant însă cine va fi titular în poarta Spaniei. Până acum, Unai Simon a fost prezent între buturi, dar în sezonul recent încheiat, atât Joan Garcia, cât și David Raya, au avut prestații senzaționale.

Antrenor Uruguay

Ne îndreptăm acum atenția către selecționerul Uruguayului, care este nimeni altul decât „Nebunul” Marcelo Bielsa, unul dintre cei mai carismatici tehnicieni din istoria sportului rege. Ajuns la respectabila vârstă de 70 de ani, „El Loco” este prezent la cea de-a treia ediție de Cupă Mondială. Precedentele două au venit în 2002, când a condus Argentina, respectiv în 2010, atunci când a stat pe banca primei reprezentative din Chile.

El a preluat-o pe Uruguay în 2023, înlocuindu-l pe Diego Alonso. De atunci, Bielsa a condus gruparea „celestă” în 36 de meciuri (oficiale + amicale), bilanțul fiind de 15 victorii, 14 remize și 7 înfrângeri. Primul turneu final pentru Uruguay cu Bielsa pe bancă a fost Copa America 2024, competiție încheiată în semifinale, după un 0-1 cu Columbia.

Lot și vedete Uruguay

Cei 26 de fotbaliști uruguayeni convocați de argentinianul Marcelo Bielsa pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey).

Fundași: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club America), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Vina (River Plate).

Mijlocași: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting), Brian Rodríguez (Club America).

Atacanți: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Oviedo), Darwin Nunez (Al Hilal).

Vedetă indiscutabilă a Uruguayului este Fede Valverde, mijlocașul „box-to-box” al lui Real Madrid, care este și primul căpitan al echipei. De asemenea, Bielsa mai are la dispoziție și alte nume importante, precum Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur și Darwin Nunez. În plus, este de remarcat și prezența veteranului Fernando Muslera, goalkeeper-ul în vârstă de 39 de ani, care bifează astfel cea de-a 5-a Cupă Mondială din carieră. Luis Suarez nu a mai prins lotul, deși a avut parte de un sezon prolific alături de Inter Miami.

Arabia Saudită vrea o nouă surpriză la CM

O prezență relativ constantă pe tabloul principal la Campionatul Mondial, Arabia Saudită s-a calificat de data aceasta cu ceva emoții din partea asiatică, obținând rezultate sub așteptări în grupa preliminară. Totuși, jucătorii preluați de Georgios Donis în luna aprilie a acestui an au reușit calificarea directă, câștigând grupa eliminatorie B în fața Irakului și a Indoneziei. Astfel, saudiții vor participa pentru a șaptea oară în istorie la World Cup, iar în 2034 vor fi chiar gazdele competiției.

La precedentul turneu final, cel din 2022, Arabia Saudită nu a izbutit să treacă de faza grupelor, dar a reușit o victorie de-a dreptul miraculoasă. Chiar în prima etapă, echipa pregătită la vremea respectivă de francezul Hervé Renard, a câștigat cu 2-1 în fața Argentinei, țară ce avea să cucerească marele trofeu în Qatar.

Antrenor Arabia Saudită

Hervé Renard a fost selecționerul saudiților până în luna aprilie a acestui an, însă nu el va fi cel care va conduce echipa națională la Campionatul Mondial. Acesta a fost demis cu două luni înainte de startul competiției, fiind înlocuit cu grecul Georgios Donis, un tehnician în vârstă de 56 de ani, care în ultimii ani a antrenat mai multe cluburi din Saudi Pro League.

Lot și vedete Arabia Saudită

Cei 26 de fotbaliști saudiți convocați de Georgios Donis pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Fundași: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Mijlocași: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Atacanți: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Vedeta și căpitanul echipei este Salem Al Dawsari, mijlocașul ofensiv al celor de la Al Hilal. Până în momentul de față, acesta a strâns 114 meciuri pentru prima reprezentativă, timp în care a izbutit să înscrie 27 de goluri. Un alt fotbalist important al „Vulturilor verzi” este Saud Abdulhamid, singurul jucător saudit care evoluează în Europa. În prezent, el joacă pentru Lens, în Ligue 1, iar în trecut a îmbrăcat și tricoul celor de la AS Roma.

Povestea Insulelor Capului Verde

Calificată pentru prima dată în istorie la un Campionat Mondial, prima reprezentativă a Capului Verde şi-a câştigat grupa de calificare din zona africană, devansând surprinzător mult mai titrata naţională a Camerunului. Astfel, gruparea insulară a făcut istorie în lumea sportului rege, devenind cea mai mică națiune (după Islanda în 2018) care se califică la o ediție de World Cup. Totuși, clasamentul s-a schimbat între timp, iar acum Curacao conduce acest top.

Un factor extrem de important în această ascensiune fulminantă a țării africane l-a reprezentat identificarea și selecția fotbaliștilor de origine capverdiană din Europa. Astfel, prima reprezentativă și-a format un nucleu important și solid, care a dus la transformarea în bine a echipei.

Antrenor Insulele Capului Verde

Antrenorul Insulelor Capului Verde este Pedro Leitão Brito, supranumit și Bubista, un tehnician capverdian în vârstă de 56 de ani. El a preluat banca tehnică a primei reprezentative africane în anul 2020, fiind la prima experiență de selecționer din carieră. Până la momentul respectiv, acesta a mai pregătit doar echipe de club.

Lot și vedete Insulele Capului Verde

Cei 26 de fotbaliști capverdieni convocați de Bubista pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego FC).

Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Joao Paulo (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal CF), Pico (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Stopira (Torreense), Diney (Al Bataeh).

Mijlocași: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria SC), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Kevin Pina (Krasnodar).

Atacanți: Ryan Mendes (Iğdır), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Toyatti), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv).

Vedeta echipei este Ryan Mendes, veteranul în vârstă de 36 de ani cu 97 de meciuri și 22 de goluri pentru prima reprezentativă. De asemenea, în lotul de 26 de fotbaliști se regăsește și Joao Paulo, fundașul celor de la FCSB.