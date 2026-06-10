Grupa I, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și toate evenimentele despre Franța, Senegal, Irak și Norvegia, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la Campionatul Mondial de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa I, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Franța, Senegal, Irak și Norvegia.

Cum arată Grupa I de la Campionatul Mondial 2026

În grupa I a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Franța, Senegal, Irak și Norvegia. Selecționata „Cocoșului Galic” este considerată marea favorită la primul loc, însă Senegal și Norvegia vor fi cu siguranță două combatante puternice. La polul opus, naționala Irakului a tras bățul scurt, fiind în mod evident outsider-ul categoric al acestei grupe, cu șanse aproape inexistente la calificarea în șaisprezecimile de finală ale competiției.

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Pentru Norvegia este prima prezență pe tabloul principal al Cupei Mondiale după mai puțin de 28 de ani de așteptare, ultima participare a nordicilor fiind la ediția din 1998, atunci când turneul a fost găzduit de Franța. În ceea ce-i privește pe irakieni însă, competiția din această vară reprezintă abia a doua participare din istorie la un Campionatul Mondial, prima fiind înregistrată tocmai în 1986, adică cu 40 de ani in urmă.

Programul complet al meciurilor din Grupa I

Primul meci din Grupa I de la CM 2026 le va aduce față în față pe Franța și Senegal, în probabil cel mai tare duel din prima etapă. Această partidă va avea loc luni, 16 iunie, de la ora 22:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei I.

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16 iunie, ora 22:00 » Franța – Senegal

17 iunie, ora 1:00 » Irak – Norvegia

23 iunie, ora 0:00 » Franța – Irak

23 iunie, ora 3:00 » Norvegia – Senegal

26 iunie, ora 22:00 » Norvegia – Franța

26 iunie, ora 22:00 » Senegal – Irak

Franța, una dintre marile favorite la trofeu

Selecționata pregătită de Didier Deschamps este considerată una dintre marile pretendente la trofeul suprem. Pentru Franța, ar fi vorba despre al treilea succes din istorie, după triumfurile obținute în 1998 și 2018. În campania de calificare, „Cocoșul Galic” a dominat categoric grupa D, terminând pe prima poziție cu 16 puncte, cu 6 mai multe decât Ucraina, ocupanta locului secund. Din acea grupă au mai făcut parte Islanda și Azerbaijan.

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În 2022, la Campionatul Mondial din Qatar, Franța a ajuns până în marea finală, dar nu a izbutit să-și apere trofeul cucerit în 2018, cedând în fața Argentinei lui Leo Messi. A fost 2-2 la finalul primelor 90 de minute, 3-3 după cele două reprize de prelungiri, respectiv 4-2 pentru „pume” la loviturile de departajare. La fel ca la precedentele ediții, și anul acesta francezii dispun de un compartimentul ofensiv de temut. Prim-planul îi aparține lui Kylian Mbappe, acesta fiind acompaniat de alte nume extrem de mari, precum Ousmane Dembele, actualul deținător al Balonului de Aur, Michael Olise, Desire Doue, Rayan Cherki și Marcus Thuram.

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Antrenor Franța

Selecționerul Franței este bine cunoscutul Didier Deschamps, tehnicianul în vârstă de 57 de ani, care va conduce naționala „Cocoșului Galic” pentru ultima dată la turneul final din această vară, cârma primei reprezentative urmând să fie preluată de Zinedine Zidane.

Deschamps este antrenorul „Les Bleus” din 2012, atunci când l-a înlocuit pe banca tehnică pe Laurent Blanc. De atunci și până în prezent, Franța a câștigat un titlu mondial (2018) și un trofeu UEFA Nations League (2020/2021). De asemenea, cu „DD”-ul la cârmă, francezii au ajuns până în finala Cupei Mondiale din 2022, dar și în ultimul act la Campionatul European din 2016.

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Lot și vedete Franța

Cei 26 de fotbaliști francezi convocați de Didier Deschamps pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Stade Rennais).

Fundași: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen).

Mijlocași: N’Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG).

Atacanți: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern München), Marcus Thuram (Inter Milano).

Dacă ar fi să discutăm despre vedetele Franței, putem enumera aproape tot lotul. Totuși, ne vom rezuma doar la cele trei superstaruri din atac: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele și Michael Olise. Ce este important de menționat însă este faptul că Mbappe ar putea deveni cel mai mare marcator all-time pentru naționala „Les Bleus” la acest turneu final. În prezent, această distincție îi aparține lui Olivier Giroud (57 de goluri), în timp ce starul lui Real Madrid este la o singură lungime distanță (56).

Norvegia mizează pe Erling Haaland

Norvegia revine la o Cupă Mondială după 28 de ani. Selecționata scandinavă a impresionat în preliminarii, după ce a câștigat fără probleme grupa I, cu 37 de goluri marcate și doar 5 primite. Ba mai mult, trupa lui Stale Solbakken a spulberat-o pe Italia de două ori (3-0 și 4-1), terminând calificările cu punctaj maxim: 24 de puncte după 8 meciuri. Italia a terminat pe 2, cu 18, Israel pe 3, iar Estonia și Moldova pe ultimele două locuri.

Principalul atuu al scandinavilor este, în mod cert, atacul, acolo unde figurează Erling Haaland (Manchester City), unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lume la ora actuală. Pe lângă acesta însă, Stale Solbakken îi mai are la dispoziție și pe Martin Odegaard, respectiv Alexander Sorloth, fotbaliștii lui Arsenal și Atletico Madrid.

Antrenor Norvegia

Selecționerul Norvegiei este Stale Solbakken, un tehnician în vârstă de 58 de ani, care se află la cârma primei reprezentative scandinave din 2020, atunci când l-a înlocuit pe Lars Lagerbäck. Până să preia banca tehnică a Norvegiei, Solbakken a mai pregătit doar echipe de club. Cele mai importante dintre acestea sunt FC Koln, Wolverhampton Wanderers și FC Copenhaga.

Lot și vedete Norvegia

Cei 26 de fotbaliști norvegieni convocați de Stale Solbakken pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Orjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Fundași: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Skiri Ostigard (Genoa), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County).

Mijlocași: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica).

Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig).

Echipa Norvegiei îl are în prim-plan pe Erling Haaland, care deja este cel mai mare marcator din istoria țării sale. Acesta a izbutit să înscrie până acum nu mai puțin de 55 de goluri în doar 49 de meciuri pentru prima reprezentativă. De asemenea, mai există și alte nume importante în lotul convocat de Solbakken pentru turneul final din această vară: Martin Odegaard (Arsenal), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) sau Antonio Nusa (RB Leipzig).

Senegal și Irak caută și ele calificarea în șaisprezecimile de finală

Trecem acum la Senegal, sau echipa care . Acest episod nefericit poate provoca două reacții diferite în rândul jucătorilor în ceea ce privește turneul final din această vară. Fie vor fi foarte afectați, fie extrem de motivați, iar după cum îi știm pe Sadio Mane și colegii săi, cel mai probabil vorbim despre a doua variantă. Selecționerul Pape Thiaw a declarat că obiectivul echipei sale este unul clar, și anume calificarea în fazele eliminatorii. Pentru selecționata africană este cea de-a patra prezență pe tabloul principal, cel mai bun rezultat fiind obținut chiar la debut, în 2002, atunci când senegalezii s-au oprit în sferturile de finală.

De cealaltă parte, Irakul revine la Campionatul Mondial după nu mai puțin de 40 de ani de așteptare, prima și ultima lor prezență pe tabloul principal fiind consemnată la turneul final din 1986, găzduit de Mexic. Calificarea pentru competiția din acest an a fost una extrem de dramatică. Reprezentativa pregătită de australianul Graham Arnold a fost ultima echipă care și-a asigurat prezența la turneul final din SUA, Canada și Mexic, după victoria cu Bolivia, scor 2-1, în ultimul act al barajului intercontinental disputat la Monterrey. Înaintea play-off-ului însă, au existat discuții privind o posibilă amânare a partidei, din cauza tensiunilor și conflictelor iscate în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, reprezentativa din Bagdad a mers până la final și a obținut una dintre cele mai importante victorii din istoria fotbalului irakian.

Antrenor Senegal

Selecționerul Senegalului este Pape Thiaw, tehnicianul în vârstă de 45 de ani, care a fost instalat pe banca tehnică în anul 2024. De atunci, gruparea africană a disputat un singur turneu final, și anume CAF 2025/2026, .

Lot și vedete Senegal

Cei 26 de fotbaliști senegalezi convocați de Pape Thiaw pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre AC), Yehvann Diouf (OGC Nice).

Fundași: Krepin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhate (Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht).

Mijlocași: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal CF), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munchen).

Atacanți: Sadio Mane (Al Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germian), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor).

Căpitanul echipei și cel mai important fotbalist din lotul Senegalului rămâne în continuare Sadio Mane, actualul fotbalist al celor de la Al Nassr. Pe lângă el însă, Pape Thiaw mai dispune și de alte nume mari, care evoluează sau au evoluat la cluburi importante din fotbalul european: Nicolas Jackson (Chelsea – împrumutat la Bayern Munchen), Kalidou Koulibaly (Al Hilal, ex-Napoli), Pape Matar Sarr (Spurs), Idrissa Gana Gueye (Everton, ex-PSG), Edouard Mendy (Al Ahli, ex-Chelsea), Ismaila Sarr (Crystal Palace) și Iliman Ndiaye (Everton).

Antrenor Irak

Pe banca tehnică a primei reprezentative din Irak îl regăsim pe Graham Arnold, un tehnician australian în vârstă de 62 de ani, care se află la a treia experiență în calitate de selecționer din carieră. Primele două experiențe le-a petrecut pe banca țării sale, Australia, de-a lungul a doua mandate (2006-2007, respectiv 2018-2024). La turneul final din 2022, Arnold i-a dus pe „canguri” până în optimile de finală ale competiției.

Lot și vedete Irak

Cei 26 de fotbaliști irakieni convocați de Graham Arnold pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta).

Fundaşi: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib).

Mijlocaşi: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia).

Atacanţi: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba).

Cel mai important fotbalist al irakienilor este Aymen Hussein. Atacantul în vârstă de 30 de ani este liderul din ofensivă și jucătorul care poate deveni decisiv în momentele importante. Acesta are 94 de selecții și 33 de goluri pentru prima reprezentativă.