Grupa J, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și toate informațiile despre Argentina, Algeria, Austria și Iordania, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa J, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Argentina, Algeria, Austria și Iordania.

Cum arată Grupa J de la Campionatul Mondial 2026

În grupa J a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Argentina, Algeria, Austria și Iordania. Elevii lui Lionel Scaloni sunt considerați mari favoriți la primul loc, în timp ce Austria și Algeria vor lupta pentru poziția secundă. La polul opus, selecționata din Iordania, o debutantă pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial, este outsider-ul grupei, cu șanse minime de calificare în șaisprezecimile de finală ale competiției.

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Pentru Lionel Messi, turneul final din această vară reprezintă „ultimul dans” alături de naționala Argentinei la un Campionat Mondial, el fiind prezent, cu tot cu convocarea din 2026, la nu mai puțin de șase Cupe Mondiale (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026). Această performanță remarcabilă marchează o bornă absolută, pe care o împarte cu alți doi fotbaliști: Guillermo Ochoa (Mexic) și eternul rival (Portugalia).

Programul complet al meciurilor din Grupa J la CM 2026

Primul meci din Grupa J de la CM 2026 le va aduce față în față pe Argentina și Algeria. Această partidă va avea loc miercuri, 17 iunie, de la ora 04:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei J.

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17 iunie, ora 4:00 » Argentina – Algeria

17 iunie, ora 7:00 » Austria – Iordania

22 iunie, ora 20:00 » Argentina – Austria

23 iunie, ora 6:00 » Iordania – Algeria

28 iunie, ora 5:00 » Algeria – Austria

28 iunie, ora 5:00 » Iordania – Argentina

Argentina pornește favorită în Grupa J

Argentina participă la Mondialul din SUA, Canada și Mexic cu un statut special, cel de campioană en-titre, grație succesului obținut în urmă cu patru ani în Qatar, după una dintre cele mai spectaculoase finale din istoria fotbalului. Atunci, Lionel Messi și compania au câștigat trofeul suprem învingând Franța la loviturile de departajare, scor 4-2 (3-3 după 120 de minute). Astfel, „pumele” au pus capăt unei secete care a durat nu mai puțin de 36 de ani, ultimul triumf având loc în 1986, pe vremea lui Diego Armando Maradona.

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Parcursul din preliminariile CONMEBOL a fost aproape perfect. Argentina a terminat pe primul loc în grupa unică, cu 38 de puncte după 18 meciuri, marcând de 31 de ori (cel mai bun atac) și încasând doar 10 goluri (a doua cea mai bună apărare, după cea a selecționatei din Ecuador). Așadar, chiar dacă specialiștii și bookmakerii consideră că trupa lui Scaloni este într-o ușoară scădere față de acum patru ani, Campioana Mondială pare pregătită să lupte pentru a-și apăra trofeul.

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Antrenor Argentina

La fel ca în urmă cu patru ani, selecționerul „pumelor” este Lionel Scaloni, tehnicianul ajuns între timp la 48 de ani, care i-a adus Argentinei trei trofee importante (Cupa Mondială din 2022 și două Copa America, una în 2021, iar cealaltă în 2024). Acesta a preluat banca tehnică a echipei de seniori în 2018, iar până atunci mai pregătise doar formația U20 a grupării „albiceleste”.

Lot și vedete Argentina

Cei 26 de fotbaliști argentinieni convocați de Lionel Scaloni pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid).

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Fundași: Agustín Giay (Palmeiras), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Mijlocași: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Atacanți: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Juan Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter).

Chiar dacă a ajuns la considerabila vârstă de 38 de ani, veteranul Lionel Messi rămâne omul numărul 1 în naționala Argentinei. Pe lângă el, cei mai importanți fotbaliști din lotul lui Scaloni sunt: Lautaro Martinez (Inter Milano), Julian Alvarez (Atletico Madrid) și Enzo Fernandez (Chelsea).

Austria și Algeria luptă pentru locul doi în Grupa J

Să trecem acum la naționala Austriei, care s-a calificat la Campionatul Mondial după o pauză de 28 de ani, ultima prezență fiind consemnată abia la turneul final din 1998, găzduit de Franța. Pentru „Das Team”, accederea la ediția din 2026 a Cupei Mondiale înseamnă, de fapt, cea de-a 8-a calificare din istorie pe tabloul principal al celei mai importante competiții internaționale din lumea sportului rege. Cea mai bună performanță a avut loc la ediția din 1954, atunci când Austria a luat medalia de bronz. În preliminarii, selecționata condusă de Ralf Ragnick a câștigat grupa H, de unde a făcut parte și naționala României, terminând cu 19 puncte dintr-un maxim posibil de 24. Singurul eșec al austriecilor a venit chiar în fața „tricolorilor”, 0-1 pe Arena Națională.

De cealaltă parte, Algeria s-a calificat pentru a cincea oară în istorie la Campionatul Mondial, după edițiile din 1982, 1986, 2010 și 2014. Totuși, parcursul de la Cupa Africii pe Națiuni din 2026 a fost unul sub așteptări, naționala pregătită de bosniacul Vladimir Petkovic părăsind competiția încă din faza sferturilor de finală, acolo unde a pierdut în fața Nigeriei, scor 0-2. Chiar și așa, parcursul din preliminarii a fost convingător. Algeria și-a dominat categoric adversarii, terminând pe prima poziție a grupei G, cu 25 de puncte, 7 în plus față de Uganda, ocupanta locului secund.

Antrenor Austria

Selecționerul Austriei este Ralf Rangnick, experimentatul tehnicianul german în vârstă de 67 de ani, care în trecut a stat pe banca unor cluburi importante din fotbalul european, cele mai cunoscute exemple fiind Manchester United, RB Leipzig și Schalke 04. Acesta a preluat cârma primei reprezentative „Das Team” în 2022, iar de atunci, Austria a disputat 46 de meciuri (oficiale + amicale), bilanțul fiind de 28 de victorii, 8 remize și 10 înfrângeri. În plus, pe lângă calificarea la turneul final din această vară, Rangnick i-a dus pe „vulturi” și la EURO 2024, unde aceștia au ajuns până în optimile de finală.

Lot și vedete Austria

Cei 26 de fotbaliști austrieci convocați de Ralf Rangnick pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen).

Fundași: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05), Stefan Posch (FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG 1899 Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia FC).

Mijlocași: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (FC Bayern Munchen), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (SV Werder Bremen), Alessandro Schoepf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).

Atacanți: Marko Arnautovic (FK Steaua Roșie Belgrad), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).

Căpitanul echipei și cel mai important om al Austriei este David Alaba, fundașul care în ultimele cinci sezoane a îmbrăcat tricoul celor de la Real Madrid. Pe lângă el, Rangnick mai dispune și de alte nume importante, precum Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Konrad Laimer (Bayern Munchen), Kevin Danso (Tottenham) sau Marko Arnautovic (FK Steaua Roșie Belgrad), deținătorul recordurilor de selecții (133) și goluri (47) pentru echipa națională.

Antrenor Algeria

Ne mutăm acum pe banca Algeriei, unde îl găsim pe bosniacul Vladimir Petkovic, un tehnician în vârstă de 62 de ani, care în trecut a fost și selecționerul Elveției (2014-2021), dar și antrenorul lui Lazio (2012-2014). Acesta a fost instalat la cârma grupării africane în 2024, înlocuindu-l pe Djamel Belmadi. În CV-ul său se regăsește și un titlu important, este vorba despre Coppa Italia, trofeu cucerit alături de Lazio în stagiunea 2012/2013.

Lot și vedete Algeria

Cei 26 de fotbaliști algerieni convocați de Vladimir Petkovic pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Nyonnais), Abdelatif Ramdane (MC Alger).

Fundași: Rafik Belghali (Verona), Samir Chergui (Paris FC), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aissa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaid (Kabylie), Achref Abada (USM Alger), Mohamed Amine Tougai (Esperance Tunis).

Mijlocași: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente).

Atacanți: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Riyad Mahrez (Al-Ahli).

Vedeta echipei este Riyad Mahrez, fostul fotbalist de la Manchester City, actualmente jucătorul celor de la Al-Ahli. De asemenea, algerienii mai au la dispoziție alți patru fotbaliști extrem de interesanți: Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Houssem Aouar (Al-Ittihad, ex-Lyon) și Amine Gouiri (Marseille).

Iordania, în premieră la mondiale

Probabil unul dintre cele mai surprinzătoare nume de la acest turneu final este Iordania, țara care s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial. Accederea la competiția din SUA, Canada și Mexic a venit după o clasare pe locul al doilea în grupa B din preliminariile asiatice, în spatele Coreei de Sud, după care a urmat o victorie în fața Omanului la baraj, scor 3-0.

Totuși, probabilitatea ca povestea trupei lui Jamal Sellami să continue și dincolo de faza grupelor la Cupa Mondială este extrem de scăzută, dat fiind faptul că fotbaliștii iordanieni nu au parte de calitatea adversarilor, echipa bazându-se mai mult pe forța de grup decât pe sclipiri individuale.

Antrenor Iordania

Selecționerul Iordaniei este Jamal Sellami, un tehnician marcoano-iordanian în vârstă de 55 de ani, care se află pentru prima dată în postura de antrenor al unei prime reprezentative. Acesta a preluat banca tehnică a Iordaniei în 2024, înregistrând 11 victorii, 11 remize și 8 înfrângeri în cele 30 de meciuri (oficiale + amicale) disputate până acum la timona grupării asiatice.

Lot și vedete Iordania

Cei 26 de fotbaliști convocați de Jamal Sellami pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Yazeed Abulaila (Al-Hussein), Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat), Mohamed Al-Emwasi (Al-Najaf).

Fundași: Mohammad Abualnadi (Selangor), Yousef Abu Al-Jazar (Al-Hussein), Husam Abu Dahab (Al-Samiya), Mohammad Abu Hashish (Al-Karma), Yazan Al Arab (Seoul), Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Saleem Obaid (Al-Hussein), Saed Al Rosan (Al Hussein), Issam Smeeri (Al Salt).

Mijlocași: Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Yousef Qashi (Al-Hussein), Ibrahim Sadeh (Al-Karma).

Atacanți: Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa), Yazan Al-Naimat (Al-Arabi), Mousa Al-Tamari (Rennes), Ali Olwan (Al-Sailiya), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb).

Cel mai sonor nume din lotul Iordaniei este Mousa Al-Tamari, fotbalistul în vârstă de 28 de ani al celor de la Rennes. În prezent, el este cotat la 10 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt. Până în momentul de față, acesta a strâns 91 de apariții pentru naționala țării sale, timp în care a izbutit să înscrie 24 de goluri.