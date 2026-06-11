Grupa K, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și tot ce trebuie să știi despre Portugalia, RD Congo, Uzbekistan și Columbia, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la Campionatul Mondial de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa K, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Portugalia, RD Congo, Uzbekistan și Columbia.

Cum arată Grupa K de la Campionatul Mondial 2026

În grupa K a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Portugalia, RD Congo, Uzbekistan și Columbia. Selecționata lusitană și reprezentanta Americii de Sud sunt favorite clare la calificarea în șaisprezecimile de finală ale competiției, în timp ce RD Congo și Uzbekistan sunt outsiderele grupei. În plus, în ceea ce privește Portugalia, echipa pregătită de Roberto Martinez este considerată una dintre principalele pretendente la câștigarea trofeului suprem.

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Pentru , turneul final din această vară reprezintă, cel mai probabil, „ultimul dans” alături de naționala Portugaliei la un Campionat Mondial, el fiind prezent, cu tot cu convocarea din 2026, la nu mai puțin de șase Cupe Mondiale (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026). Această performanță remarcabilă marchează o bornă absolută, pe care CR7 o împarte cu alți doi fotbaliști: Guillermo Ochoa (Mexic) și eternul rival Lionel Messi (Argentina). Pentru superstarul portughez, miza competiției de anul acesta este una imensă, dat fiind faptul că trofeul CM este singurul mare titlu care îi lipsește din palmares.

Programul complet al meciurilor din Grupa K la CM 2026

Primul meci din Grupa K de la CM 2026 le va aduce față în față pe Portugalia și RD Congo. Această partidă va avea loc miercuri, 17 iunie, de la ora 20:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei K.

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17 iunie, ora 20:00 » Portugalia – RD Congo

18 iunie, ora 05:00 » Uzbekistan – Columbia

23 iunie, ora 20:00 » Portugalia – Uzbekistan

24 iunie, ora 05:00 » Columbia – RD Congo

28 iunie, ora 02:30 » Columbia – Portugalia

28 iunie, ora 02:30 » RD Congo – Uzbekistan

Portugalia și Columbia, marile favorite la calificare

Lusitanii vin la Campionatul Mondial din 2026 cu statutul de cap de serie incontestabil al grupei K, Portugalia fiind cotată a cincea națiune din lume în ierarhia FIFA și cu un lot care, pe hârtie, poate învinge orice adversar din turneu. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca, cel mai probabil, la ultimul turneu final din carieră, iar titlul mondial este singurul trofeu important care îi lipsește din vitrină. Deși a împlinit o vârstă considerabilă, superstarul portughez continuă să livreze, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Roberto Martinez atât în campania de calificare pentru Cupa Mondială, pe care lusitanii au depășit-o en-fanfare, câștigând categoric grupa F, de unde au mai făcut parte Irlanda, Ungaria și Armenia, cât și în succesul din UEFA Nations League (sezonul 2024/2025), al doilea triumf în această competiție după cel din ediția inaugurală (2018/2019).

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De cealaltă parte, naționala Columbiei vine după absența de la Mondialul din Qatar și o campanie de calificare sub așteptări. Chiar și așa, sub comanda lui selecționerului Nestor Lorenzo, echipa trece printr-un proces de reconstrucție și stabilizare. Finala Copa America din 2024, pierdută la limită în fața Argentinei, 0-1 după 120 de minute, a confirmat direcția unei echipe competitive, organizate, care este capabilă să se ia la trântă cu orice adversar.

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Antrenor Portugalia

Selecționerul Portugaliei este Roberto Martinez, tehnicianul spaniol în vârstă de 52 de ani, care a adus în vitrina Portugaliei cel de-al doilea titlu UEFA Nations League, câștigând la lovituri de departajare marea finală cu Spania (2-2 după 120 de minute). Înainte de a prelua banca tehnică a lusitanilor, Martinez a pregătit-o pe Belgia, alături de care a izbutit cea mai mare performanță din istoria țării la CM 2018, atunci când „Diavolii Roșii” au obținut medalia de bronz.

Pe lângă experiențele de selecționer, acesta mai are în CV și trei echipe de club: Everton, Wigan Athletic și Swansea City. Cea mai importantă performanță a izbutit-o alături de Wigan, în sezonul 2012/2013, atunci când a reușit să câștige FA Cup, în condițiile în care Wigan evolua atunci în Championship, al doilea eșalon al fotbalului englez.

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Lot și vedete Portugalia

Cei 26 de fotbaliști portughezi convocați de Roberto Martinez pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Jose Sa (Wolves) și Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Fundași: Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Matheus Nunes (Manchester City) și Nelson Semedo (Fenerbahce).

Mijlocași: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Rúben Neves (Al-Hilal) și Samu Costa (Mallorca).

Atacanți: Francisco Trincao (Sporting), Rafael Leao (AC Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Joao Félix (Al Nassr), Pedro Neto Chelsea, Francisco Conceiçao (Juventus) și Goncalo Guedes (Real Sociedad).

Cel mai important fotbalist din lotul lusitanilor a fost, este și va rămâne . Deși nu mai are aceeași prospețime ca în urmă cu câțiva ani, cel mai mare marcator din istoria fotbalului poate oricând să ofere o mână de ajutor datorită experienței sale și a capacității uluitoare cu care încă reușește să înscrie o mulțime de goluri. În jurul său însă, există o adevărată armată de fotbaliști aflați la apogeul carierei, precum: Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Nuno Mendes sau Ruben Dias.

Antrenor Columbia

Ne îndreptăm acum spre banca tehnică a Columbiei, acolo unde îl găsim pe Néstor Lorenzo, un tehnician argentinian în vârstă de 60 de ani, care se află la cârma „Los Cafeteros” din 2022. Acesta l-a înlocuit pe mult mai cunoscutul Reinaldo Rueda, iar de atunci, prima reprezentativă sudamericana a disputat 45 de meciuri (oficiale + amicale), timp în care a înregistrat 27 de victorii, 11 remize și 7 eșecuri. Cea mai importantă performanță sub Lorenzo a fost finala Copa America din 2024, pierdută de columbieni în fața Argentinei, 0-1 după 120 de minute.

Lot și vedete Columbia

Cei 26 de fotbaliști columbieni convocați de Néstor Lorenzo pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Camilo Vargas (Atlas F.C.), Alvaro Montero (Velez), David Ospina (Atletico Nacional).

Fundași: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente) Johan Mojica (Mallorca) și Déiver Machado (Nantes).

Mijlocași: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Ath. Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central).

Atacanți: Luis Suarez (Sporting), Cucho Hernandez (Betis), Luis Diaz (Bayern), Carlos Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (Krasnodar).

Cei mai importanți fotbaliști din cadrul „Los Cafeteros” sunt, fără îndoială, Luis Diaz de la Bayern Munchen, respectiv James Rodriguez, fostul fotbalist de la Real Madrid, care în prezent, ajuns la 34 de ani, este liber de contract. Ultimul său angajament a fost cu cei de la Minnesota United FC, un club din MLS.

Uzbekistan și RD Congo, eșalonul 2 din Grupa K

Uzbekistan reprezintă una dintre debutantele la Campionatul Mondial. Echipa pregătită de Fabio Cannavaro a izbutit o calificare de-a dreptul istorică, reușind să treacă cu succes printr-unul dintre cele mai dificile trasee de accedere din Asia, terminând pe locul al doilea în grupa AFC, după Iran. Majoritatea fotbaliștilor din Uzbekistan evoluează în campionate importante din Europa, cum ar fi Anglia, Franța, Turcia, sau Belgia. În campania preliminară, uzbecii au învins Qatar-ul și Emiratele Arabe Unite, națională pregătită la vremea respectivă de Cosmin Olăroiu. Chiar și așa însă, o posibilă calificare în șaisprezecimile de finală la CM rămâne un obiectiv extrem de greu de atins pentru Cannavaro și elevii săi, dat fiind faptul că aceștia vor trebui să dea piept cu Portugalia și Columbia.

RD Congo revine pe tabloul principal al Campionatului Mondial după nu mai puțin de 52 de ani. Ultima participare a avut loc în 1974, atunci când țara africană purta denumirea de Zair. Accederea a venit în urma play-off-ului intercontinental, câștigat cu 1-0 in fața primei reprezentative din Jamaica. Totuși, cea mai realistă șansă pentru RD Congo să depășească faza grupelor ar fi să o învingă pe Uzbekistan și să prindă unul dintre cele mai bune locuri 3 (cele mai bune opt ocupante ale locurilor 3 vor merge în șaisprezecimi). Același lucru este valabil și pentru uzbeci.

Antrenor Uzbekistan

Selecționerul primei reprezentative din Uzbekistan este nimeni altul decât Fabio Cannavaro, fost campion mondial cu Italia la ediția din 2006. La turneul respectiv, el a fost chiar căpitanul „Squadrei Azzura”. Acesta a preluat banca tehnică a uzbecilor la finalul lui 2025, continuând munca excelentă pe care a făcut-o predecesorul său, slovenul Srecko Katanec.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Cannavaro a mai fost selecționerul Chinei (2019) și a mai pregătit alte șapte echipe de club. Cele mai importante dintre acestea sunt Al-Nassr, actuala echipă a lui Cristiano Ronaldo, Udinese, Dinamo Zagreb și Benevento.

Lot și vedete Uzbekistan

Cei 26 de fotbaliști uzbeci convocați de Fabio Cannavaro pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

Fundași: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK).

Mijlocași: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara).

Atacanți: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir/Roma), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara).

Cei mai importanți fotbaliști din lotul Uzbekistanului sunt Abdukodir Khusanov, stoperul celor de la Manchester City, și Eldor Shomurodov, atacantul care în prezent evoluează în Turcia, pentru Istanbul Basaksehir, fiind împrumutat de la AS Roma.

Antrenor RD Congo

Pe banca congolezilor se află Sébastien Desabre, un tehnician francez în vârstă de 49 de ani, care este la a doua experiență de selecționer din carieră. Prima a venit alături de Uganda, pe care a pregătit-o între 2017 și 2019. Ulterior, acesta a antrenat mai multe echipe din campionatul egiptean, iar din 2022 a preluat timona primei reprezentative a Republicii Democrate Congo, pe care a calificat-o după 52 de ani la Campionatul Mondial.

Lot și vedete RD Congo

Cei 26 de fotbaliști congolezi convocați de Sébastien Desabre pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege).

Fundaşi: Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Lens), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Joris Kayembe (Genk), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Rocky Bushiri (Hibernian), Steve Kapuadi (Widzew Lodz).

Mijlocaşi: Meschak Elia (Alanyaspor), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Charles Pickel (Espanyol), Gael Kakuta (AEL Larissa), Noah Sadiki (Sunderland), Nathanael Mbuku (Montpellier), Ngal’ayel Mukau (Lille), Brian Cipenga (Castellon).

Atacanţi: Cedric Bakambu (Betis), Theo Bongonda (Spartak Moscova), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle), Simon Banza (Al Jazira).

Vedeta selecționatei lui Desabre este Yoane Wissa, atacantul care evoluează în Premier League pentru Newcastle. De asemenea, în lotul congolezilor se mai găsesc câteva nume importante din campionatele de top ale Europei, precum Cedric Bakambu (Real Betis), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United, ex-Manchester United) și Axel Tuanzebe (Burnley).