Grupa L, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și toate evenimentele despre Anglia, Croația, Ghana și Panama, în timp real

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Site-ul FANATIK vă propune o analiză a primelor reprezentative calificate la de Fotbal din această vară, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic. În cadrul prezentului articol, puteți citi toate detaliile despre grupa L, în care au fost repartizate, după tragerea la sorți, selecționatele din Anglia, Croația, Ghana și Panama.

Cum arată Grupa L de la Campionatul Mondial 2026

În grupa L a turneului final se regăsesc primele reprezentative din Anglia, Croația, Ghana și Panama. Selecționatele europene sunt marile favorite la calificarea în șaisprezecimile de finală ale competiției, în timp ce Ghana și Panama sunt outsiderele grupei. În plus, în ceea ce privește Anglia, echipa pregătită de Thomas Tuchel este considerată una dintre principalele pretendente la câștigarea trofeului suprem.

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Pentru Luka Modric (40 de ani), turneul final din această vară reprezintă „ultimul dans” alături de naționala Croației la un Campionat Mondial, el fiind prezent, cu tot cu convocarea din 2026, la nu mai puțin de cinci Cupe Mondiale (2006, 2014, 2018, 2022 și 2026).

Programul complet al meciurilor din Grupa L la CM 2026

Primul meci din Grupa L de la CM 2026 le va aduce față în față pe Anglia și Croația, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale primei etape. Această partidă va avea loc miercuri, 17 iunie, de la ora 23:00. Mai jos puteți vedea programul complet al grupei L.

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17 iunie, ora 23:00 » Anglia – Croația

18 iunie, ora 2:00 » Ghana – Panama

23 iunie, ora 23:00 » Anglia – Ghana

24 iunie, ora 2:00 » Panama – Croația

28 iunie, ora 00:00 » Panama – Anglia

28 iunie, ora 00:00 » Croația – Ghana

Anglia vrea să confirme statutul de favorită al Grupei L

Selecționata „Three Lions” vine la din 2026 ca una dintre marile favorite ale turneului. Sub comanda lui Thomas Tuchel, englezii au măturat tot în campania de calificare, 8 victorii în tot atâtea meciuri disputate, terminând pe prima poziție a grupei K, de unde au mai făcut parte Albania, Serbia, Letonia și Andorra. Ba mai mult, aceștia au înscris nu mai puțin de 22 de goluri și nu au încasat niciunul!

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De asemenea, lotul Angliei este unul cu adevărat înspăimântător pentru adversare. Cel mai puternic compartiment este atacul, construit în jurul lui Harry Kane, golgheterul all-time al naționalei, care a făcut un sezon de poveste la Bayern Munchen. Acesta va fi susținut din spate de alți fotbaliști importanți, precum Bukayo Saka, Eberechi Eze și Declan Rice, toți trei de la Arsenal, plus Jude Bellingham, fotbalistul lui Real Madrid, sau Morgan Rogers, care vine după o campanie excelentă alături de Aston Villa. La polul opus, „Călcâiul lui Ahile” al englezilor ar putea fi reprezentat de meciurile lungi, care ar urma să fie decise la lovituri de departajare, un aspect la care gruparea „Three Lions” nu a excelat niciodată.

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Antrenor Anglia

De la începutul anului 2025, banca tehnică a naționalei Angliei a fost preluată de Thomas Tuchel, binecunoscutul antrenor german ajuns la vârsta de 52 de ani. Acesta este la prima experiență de selecționer, până să preia cârma Angliei el pregătind doar echipe de club. Și ce echipe de club…În CV-ul său se regăsesc formații de top din fotbalul european, precum Chelsea, PSG, Bayern Munchen sau Borussia Dortmund.

În total, Tuchel și-a adjudecat 11 trofee, cel mai important dintre acestea fiind Liga Campionilor, competiție câștigată alături de Chelsea în sezonul 2020/2021. De când a preluat frâiele naționalei Angliei, selecționata „Three Lions” a disputat 13 meciuri (oficiale + amicale), din care 10 au reprezentat victorii. Restul au consemnat un rezultat de egalitate și două înfrângeri.

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Lot și vedete Anglia

Cei 26 de fotbaliști englezi convocați de Thomas Tuchel pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

Fundași: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham).

Mijlocași: Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa).

Atacanți: Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munchen), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli).

Cel mai important fotbalist al „leilor” este, în mod evident, căpitanul Harry Kane. Totuși, lotul convocat de Thomas Tuchel mai dispune și de alți „monștrii” din fotbalul mondial: Jude Bellingham, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Declan Rice, Reece James sau Eberechi Eze. Totuși, momentul în care tehnicianul german a anunțat cei 26 de fotbaliști care vor merge în SUA, Canada și Mexic, reacțiile au fost cumva împărțite, mulți analiști contestându-l pe Tuchel pentru faptul că i-a lăsat acasă pe Cole Palmer (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) și Phil Foden (Manchester City).

Croația caută încă o performanță la Campionatul Mondial

Croația pornește cu ambiția de a transforma Campionatul Mondial din 2026 într-o nouă pagină de istorie, asta tot sub comanda lui Zlatko Dalic, selecționerul care a dus naționala în finala din 2018 (cel mai bun rezultat al croaților la CM) și semifinala din 2022. Parcursul echipei din preliminarii a fost unul solid și constant, confirmând statutul unei țări obișnuite cu presiunea marilor competiții.

Luka Modric și compania au câștigat fără probleme grupa L din preliminariile europene, acumulând 22 de puncte dintr-un maxim posibil de 24. Din aceeași grupă au mai făcut parte primele reprezentative din Cehia, Insulele Feroe, Muntenegru și Gibraltar.

Antrenor Croația

În 2017, Zlatko Dalic a devenit selecționerul Croației, iar ceea ce a reușit ulterior echipa națională sub comanda sa este de-a dreptul impresionant. O finală și o semifinală de campionat mondial (2018, respectiv 2022), dar și o finală de UEFA Nations League, în sezonul 2022/2023. Singura competiție în care croații nu au performat la fel de bine au fost cele două ediții de EURO (2020 și 2024), unde au fost eliminați în optimi și în faza grupelor.

Lot și vedete Croația

Cei 26 de fotbaliști croați convocați de Zlatko Dalic pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City).

Fundași: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munchen), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Kristijan Jakic (Augsburg), Luka Vuskovic (Hamburger SV).

Mijlocași: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Atacanți: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Cel mai important jucător al echipei, chiar și la 40 de ani, este nimeni altul decât Luka Modric, actualul fotbalist al celor de la AC Milan. În momentul de față, el reprezintă liderul all-time în ceea ce privește numărul de selecții pentru echipa națională, având nu mai puțin de 198 de meciuri. Pe lângă el, alți fotbaliști importanți din lotul lui Zlatko Dalic sunt: Josko Gvardiol, Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Josip Stanisic, dar și puștiul minune Luka Vuskovic, stoperul in vârstă de doar 19 ani al celor de la Hamburger SV (împrumutat de la Tottenham).

Ghana și Panama speră la surpriză în Grupa L

Ghana vine la Mondialul din 2026 cu un aer de renaștere, sub comanda experimentatului Carlos Queiroz, care a preluat banca tehnică a naționalei în luna aprilie, înlocuindu-l pe Otto Addo, tehnicianul care a trecut de la critici dure la o calificare convingătoare, cu un parcurs aproape perfect și una dintre cele mai bune defensive din Africa. „Black Stars” au obținut biletele pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic după victorii în fața primelor reprezentative din Mali și Insulele Comore.

De cealaltă parte, Panama abordează Campionatul Mondial din acest an ca o echipă matură și încrezătoare, sub conducerea lui Thomas Christiansen, tehnicianul danez cu rădăcini iberice, care i-a transformat pe „Los Canaleros” într-una dintre cele mai consistente naționale din zona CONCACAF. Patru victorii în patru meciuri în prima fază a grupelor și o campanie fără eșec în cea de-a două etapă, terminând astfel pe prima poziție. Acestea au fost rezultatele înregistrate de Panama în calificări.

Antrenor Ghana

Selecționerul Ghanei la turneul final din această vară este Carlos Queiroz, un tehnician cu mare experiență, ajuns la vârsta de 73 de ani, care se pregătește de a 5-a participare la Cupa Mondială din postura de antrenor. În afară de mandatul curent, cel de pe banca Ghanei, Queiroz a mai fost prezent la World Cup în calitate de selecționer al Portugaliei (2010) și al Iranului (2014, 2018, 2022). Alte echipe importante din CV-ul său: Real Madrid (sezonul 2003/2004) și Sporting Lisabona (perioada 1993-1996). De asemenea, Queiroz a fost și secundul legendarului Sir Alex Ferguson la Manchester United (2002/2003, 2004-2008).

Lot și vedete Ghana

Cei 26 de fotbaliști ghanezi convocați de Carlos Queiroz pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic).

Fundași: Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos), Elisha Owusu (Auxerre).

Mijlocași: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).

Atacanți: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).

În momentul de față, cel mai important fotbalist ghanez este Antoine Semenyo, atacantul celor de la Manchester City. Pe lângă el, alte nume mari sunt Thomas Partey, Inaki Williams și Jordan Ayew. Există însă și o absență de marcă, și anume Mohamed Kudus, jucătorul lui Tottenham, care ratează Cupa Mondială din cauza unei accidentări.

Antrenor Panama

Ne îndreptăm acum privirile spre banca tehnică a celor din Panama, care este ocupată în prezent de Thomas Christiansen, un antrenor în vârstă de 53 de ani care se află la prima experiență ca selecționer. El a preluat timona primei reprezentative din Panama în 2020, însă până atunci, nu a antrenat decât echipe de club: Royal Union Saint-Gilloise, Leeds United, APOEL și AEK Larnaca.

Lot și vedete Panama

Cei 26 de fotbaliști din Panama convocați de Thomas Christiansen pentru Campionatul Mondial din această vară:

Portari: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejía (Club Nacional), Cesar Samudio (CD Marathon).

Fundași: Cesar Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andres Andrade (LASK), Edgardo Farina (FC Pari Nizhniy Novgorod), Jose Cordoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz).

Mijlocași: Anibal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona), Jose Luis Rodriguez (FC Juarez), Cesar Yanis (CD Cobresal), Yoel Barcenas (Mazatlan FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarias Londono (CD Universidad Catolica).

Atacanți: Ismael Diaz (Club Leon FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion), Jose Fajardo (CD Universidad Catolica), Tomas Rodriguez (Deportivo Saprissa).

La ora actuală, cel mai important fotbalist al primei reprezentative din Panama este Amir Murillo, fundașul dreapta al celor de la Beskitas Istanbul. În trecut, acesta a mai îmbrăcat tricourile lui Olympique Marseiile, Anderlecht și New York Red Bulls. Până în prezent, el a strâns 94 de meciuri pentru naționala din Panama, timp în care a izbutit să înscrie 9 goluri.