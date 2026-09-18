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Ciprian Marica (40 de ani) nu crede că Denis Drăguș (27 de ani) va reuși la FCSB și a venit cu argumente. Noul atacant de la FCSB e cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga, cu un salariu de aproximativ 1.000.000 de euro pe sezon.

Ciprian Marica nu crede că Denis Drăguș va reuși la FCSB

convocat de Gică Hagi pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Informația a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Atacantul în vârstă de 27 de ani în care a jucat 19 minute, dar nu l-a impresionat pe Ciprian Marica.

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„Sunt sceptic. Sunt sceptic, n-aș pune bani prea mulți. Situația nu e simplă deloc. Piedicile sunt multe. El n-a jucat de mult timp și are nevoie de adaptare, deci va dura ceva timp. Cei de acolo nu sunt convinși pe ce poziție îl vor folosi, deci îl vor testa pe mai multe posturi. FCSB e o echipă care domină, el vârf împins… Nu-l prea văd.

Are calități prea bune să joace cu spatele la poartă, dar în bandă unde va juca? E vârf la echipa națională, da, pentru că de obicei ne apărăm și are spațiu să alerge, să pătrundă. El are calități”, a transmis acționarul minoritar al Farului Constanța.

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Drăguș câștigă 1.000.000 de euro pe sezon la FCSB

Ciprian Marica îl acuză pe Denis Drăguș că nu e un fotbalist altruist și e convins că va avea probleme și din cauza salariului pe care îl are. Plătit cu un milion de euro pe sezon, atacantul bucureștean are cel mai mare salariu din istoria SuperLigii. „Merg mai departe și vă mai spun ceva. Faptul că se tot discută de salariul lui, care e unul exorbitant pentru România, e o presiune în plus. Invidia e mare, concurența există, și dacă un astfel de un jucător e expus prea mult, iar grupul îl respinge, va fi o problemă. Este egoist, într-adevăr, asta e problema lui. M-am întrebat de ce nu a reușit la echipele la care a fost și mi-au spus toți că e foarte egoist. Că a reușit financiar… Astea vin la pachet. Toată lumea vede calitățile lui, nu întâmplător îi dă lumea banii ăștia.

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Problema e că fotbalul e un sport colectiv. Dacă te integrezi într-o echipă, ai șanse să faci mai multe lucruri decât de unul singur. Trebuie să fii egoist, dar nu înseamnă că trebuie să o iei singur de la jumate și să îi driblezi pe toți”, a declarat Ciprian Marica, potrivit