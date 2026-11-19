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Așteptarea a luat sfârșit: GTA 6 a fost lansat oficial joi, 19 noiembrie 2026, la miezul nopții. Așa că fanii nerăbdători s-au putut bucura de joc încă din primele minute ale zilei de joi. Jocul a devenit disponibil pentru fanii din întreaga lume, însă succesul financiar era conturat cu mult timp înainte ca universul virtual din Leonida să fie explorat de jucători.

GTA 6, venituri de 1,65 miliarde de dolari înainte de lansare! 17 milioane de precomenzi

Potrivit estimărilor realizate de compania specializată Sensor Tower, , iar cheltuielile totale ale cumpărătorilor s-ar ridica la 1,65 miliarde de dolari. Cifrele se referă doar la comenzile digitale de pe PlayStation 5 și Xbox Seris X/S și sunt calculate după scăderea retururilor.

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Informațiile au fost preluate și de publicații internaționale precum Financial Times, MarketWatch și . Este important de precizat că Rockstar Games și compania-mamă Take-Two Interactive nu au confirmat oficial aceste rezultate financiare.

Un alt detaliu interesant este distribuția comenzilor în funcție de platformă. Potrivit datelor Sensor Tower din 9 noiembrie, aproximativ trei sferturi dintre precomenzile digitale au fost realizate pe PlayStation 5, în timp ce Xbox Series X|S a reprezentat restul de 25%.

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GTA, record absolut în istoria PlayStation Store

Interesul enorm pentru joc a fost confirmat și de Sony, care a anunțat că GTA 6 a devenit cel mai precomandat joc din istoria PlayStation Store. Este o performanță remarcabilă pentru o producție așteptată de peste un deceniu. , iar jocul a putut fi achiziționat în două versiuni digitale: Standard Edition și Ultimate Edition. În Statele Unite, prețurile anunțate oficial au fost de 79,99 de dolari, respectiv 99,99 de dolari.

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Succesul comercial este cu atât mai important cu cât GTA 6 vine după o așteptare de aproximativ 13 ani de la lansarea precedentului joc principal al seriei. GTA V a apărut în septembrie 2013 și a devenit unul dintre cele mai bine vândute jocuri video din toate timpurile. Astfel, GTA 6 pornește cu așteptări uriașe și cu un interes comercial care depășește deja granițele industriei jocurilor video.