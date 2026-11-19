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România a avut un parcurs de coșmar în actuala ediție din Nations League și a terminat pe ultimul loc grupa din care au mai făcut parte Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia. „Tricolorii” pot repara parcursul rușinos cu o victorie în barajul din martie, pentru menținerea în Liga B. Vom înfrunta una dintre Cipru, Belarus, Estonia și Insulele Feroe.

Cipru are campionat mai puternic decât al României, dar este plin de străini

Au rămas puține naționale în fața cărora „tricolorii” să aibă prima șansă, dar putem spune că toate cele 4 ar intra în această categorie. , 20 noiembrie, de la ora 13:00 a României, la Nyon. Care ar fi cele mai importante lucruri de știut despre , dar și despre echipele care le reprezintă.

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Cipru pare adversarul cel mai periculos din lista de mai sus. Această senzație vine în contextul în care campionatul acestei țări este unul bine cotat, considerabil mai bun decât SuperLiga. În clasamentul coeficienților UEFA, realizat în baza rezultatelor din ultimii 5 ani, campionatul din Cipru este pe locul 15. Cel al României este pe 22!

Dar există un detaliu statistic foarte important care trebuie precizat. Campionatul din Cipru este și cel care are cea mai mare pondere de jucători străini. Din întreaga lume! Din totalul de 417 jucători legitimați la cele 14 echipe, nu mai puțin de 270 sunt străini. Un procent de 64,7%, prin care Cipru e pe primul loc. De altfel, este o statistică la care Cipru conduce de mai mulți ani. Iar într-o perioadă ajungea aproape de 80 la sută. Cert este că selecționerul Apostolos Mantios nu are o arie de selecție prea mare. În SuperLiga, 46,9 dintre fotbaliști sunt străini.

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Estonia a câștigat o competiție internațională în 2026: Cupa Baltică! Ba mai mult, și-a apărat trofeul cucerit în 2024

Cu o medie de peste 3.300 de ore cu soare pe an, Cipru este lider și la… vreme frumoasă. Așa că ne putem aștepta ca „tricolorii” să aibă parte de temperaturi plăcute la barajul care este programat în martie. Temperatura medie în prima lună de primăvară este undeva între 18 și 20 de grade Celsius.

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Estonia este adversarul care pare cel mai accesibil, dar trebuie ținut cont că este și cea mai titrată națională pe care o putem înfrunta la baraj. De altfel, Estonia a câștigat chiar în acest an un trofeu internațional: Cupa Baltică 2026. Estonia, care câștigase competiția și în 2024, și-a apărat trofeul în luna iunie. După ce a dispus de Insulele Feroe, o altă posibilă adversară a României, în semifinale. Și mai apoi de Lituania în finală. Ambele victorii cu 1-0. Estonia a ajuns la 6 trofee câștigate la Cupa Baltică.

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Sunt vești bune și pentru o eventuală deplasarea a tricolorilor în Estonia. Dacă în Cipru dau aproape sigur de soare, în Estonia vor avea parte de aer curat. Este pe locul 9 în topul țărilor cu cel mai curat aer. Depășită de Polinezia Franceză, Maurițius, Islanda, Grenada, Bermuda, Noua Zeelandă, Australia și Puerto Rico.

Belarus, singura țară din Europa în care pedeapsa cu moartea este încă în vigoare!

Din cauza restricțiilor impuse de UEFA, Belarus joacă meciurile considerate pe propriul teren în afara țării. Meciurile de acasă din această ediție a Nations League le-a jucat la Budapesta, pe stadionul Illovszky Rudolf, 5000 de locuri, casa celor de la Vasas. În octombrie 2023, Belarus a jucat contra României tot la Budapesta un meci considerat pe propriul teren. Dar pe stadionul lui Ujpest, Szusza Ferenc, de 12.500 de locuri. Cu porțile închise, însă.

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Belarusul este singura țară din Europa în care încă mai există pedeapsa cu moartea. Autoritățile nu oferă date despre datele execuțiilor, dar conform organizațiilor pentru drepturile omului, ultimul deținut executat este Viktar Skrundzik, în 2022, prin împușcare. Fusese condamnat pentru crimă.

Insulele Feroe, sau Insulele Oilor. Sunt peste 70.000 de oi la cei 54.500 de locuitori

Primul meci oficial al naționalei din Insulele Feroe a fost în septembrie 1990, în preliminariile pentru Euro 1992. Și avea să fie una dintre marile surprize din istorie. Feroe se impunea cu 1-0 într-o partidă disputată în Suedia. Feroe ar fi trebuit să fie gazdă, dar nu avea la acel moment nici un teren de fotbal pe iarbă. Destul de ciudat dacă ținem cont că vorbim de una dintre țările cu cea mai mare suprafață de iarbă per kilometru pătrat. Peste 70 la sută din teritoriul țării este acoperit de iarbă!

Insulele Feroe reprezintă un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei. Nu există nicio porțiune a țării care să fie mai departe de 5 kilometri de mare. În traducere ar însemna Insula Oilor. Și nu este greu de înțeles de ce. Țara are 54.500 rezidenți și nu mai puțin de 70.000 de oi pe teritoriul ei.