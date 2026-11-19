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Administrația din Giulești lucrează pe 3 planuri în această perioadă. În primul rând, se dorește prelungirea contractelor cu fotbaliștii care mai sunt legați de Rapid numai până în vară și pe care Daniel Pancu mizează în luptele decisive din 2027. În al doilea, se caută fotbaliști care să completeze lotul în pozițiile deficitare. Iar în al treilea, clubul încearcă să reducă din costuri odată cu despărțirea de fotbaliști pe care staff-ul tehnic nu se mai bazează. FANATIK îți prezintă situația, după ce a primit informații din interior.

6 fotbaliști pe lista de plecări a Rapidului

Antoine Baroan, Talisson, Luka Gojkovic, Denis Ciobotariu, Robert Sălceanu și Timotej Jambor sunt disponibili pentru transferuri în ianuarie. Primii 3 abia au revenit după accidentări, astfel că șansele de a fi „plasați” altor cluburi scad, mai ales în contextul salariilor consistente pe care le au. Din informațiile FANAITK, cei 6 au contracte care totalizează aproape 1,1 milioane de euro net pe an. Antoine Baroan este cel mai bine plătit, cu 25.000 de euro pe lună, adică 300.000 de euro pe sezon.

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Francezul s-a recuperat după accidentarea groaznică pe care a suferit-o în februarie, la prima apariție în tricoul portughezilor de la AVS, . Baroan și-a rupt piciorul și n-a mai evoluat de atunci. La Rapid, era tras pe linie moartă încă din noiembrie 2025. S-a certat cu Gâlcă și cu stafful acestuia și a fost îndepărtat de la prima echipă. N-a mai prins lotul de meci de la 4-1 cu Csikszereda, pe 28 noiembrie, anul trecut, când a fost pe bancă, dar nu a jucat.

Rapidiștii speră să îi reintegreze treptat și pe Baroan, dar și pe Talisson, o altă investiție care nu și-a justificat banii. Dacă momentul în care cei 2 vor atinge din nou gazonul din Giulești nu este iminent, mijlocașul Luka Gojkovic speră să fie folosit cât mai curând de Pancu. A jucat în ambele amicale pe care Rapidul le-a disputat în pauza pentru meciurile naționalelor. Ciobotariu, Sălceanu și Jambor sunt 100% apți. Dar au căzut fiecare în ierarhiile create de Pancu pe posturile lor, astfel că li se caută și lor variante care să-i mulțumească. Fie împrumuturi în aceleași condiții contractuale, fie transferuri definitive.

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Rapid are obiectiv clar în 2027: revenirea în Europa

Daniel Pancu trebuie să readucă Rapidul în cupele europene după o așteptare de 15 ani. Dan Șucu a vorbit despre misiunea pe care le-a trasat-o jucătorilor pentru sezonul în curs inclusiv în declarația publică pe care a dat-o la inaugurarea noii baze de antrenament de la Ștefăneștii de Jos. Șucu a investit deja 6,5 milioane de euro în , ridicat după modelul La Masia.

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„Le-am făcut ca pentru copiii mei. Fiecare lucru e făcut temeinic. Nu există echipă mai respectată în România decât echipa Rapidului. Când oferi un asemenea respect, te aștepți și la rezultate pe măsură. Ăsta e mesajul nostru, al acționarilor și al fanilor rapidiști. Cu toții ne așteptăm, intrăm cu gândul de a câștiga. Nu putem să învingem întotdeauna. Dar putem întotdeauna să ieșim de pe teren cu capul sus, că am făcut totul pentru a învinge”, le-a transmis Dan Șucu lui Pancu și jucătorilor săi.

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