Sport

Guardiola, Conte, Allegri și… Cristi Chivu! Antrenorul român, sursă de inspirație pentru un rival din Serie A

Un tehnician din Serie A a oferit o listă cu antrenorii pe care îi urmărește din fotbalul mondial, iar printre numele uriașe apare și cel al lui Cristi Chivu.
Bogdan Mariș
27.12.2025 | 12:24
Guardiola Conte Allegri si Cristi Chivu Antrenorul roman sursa de inspiratie pentru un rival din Serie A
ULTIMA ORĂ
Un antrenor din Serie A l-a numit pe Cristi Chivu pe o listă selectă cu antrenori importanți din fotbalul mondial. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Daniele De Rossi a oferit un interviu în presa din Italia în care a vorbit despre antrenorii din fotbalul mondial pe care îi urmărește, iar pe lângă nume uriașe precum Pep Guardiola, Massimiliano Allegri sau Antonio Conte se află și Cristi Chivu, lider momentan în Serie A cu Inter. Antrenorul celor de la Genoa a vorbit și despre partida pe care echipa patronată de Dan Șucu o va disputa luni seară pe Olimpico împotriva lui AS Roma, club la care De Rossi a scris istorie ca fotbalist.

Daniele De Rossi îl vede pe Cristi Chivu drept o sursă de inspirație

Daniele De Rossi a numit mai mulți antrenori din fotbalul mondial de la care se inspiră, iar pe listă este prezent și Cristi Chivu. „Îi urmăresc pe Maresca la Chelsea și Iraola la Bournemouth. Nu m-am oprit niciodată din a-i urmări pe Spalletti, Gasperini și Conte. Apoi este Italiano, care se descurcă cel mai bine, Fabregas, care te provoacă și face tot timpul ceva special.

ADVERTISEMENT

Chivu, care a adus ceva al său, apoi există respectul pentru Allegri, care poate joacă un fotbal puțin diferit. Dar e nevoie de întrebări dacă e tot timpul acolo sus? Sunt antrenori care și dacă nu joacă fotbalul pe care îl dorești, aduc punctele pe care le dorești.

Vorbesc des și merg la cină cu Guardiola, uneori am făcut asta și cu De Zerbi: notau totul pe hârtie, arătau ca Leonardo și Michelangelo”, a afirmat antrenorul celor de la Genoa pentru DAZN. De Rossi a fost coechipier cu Cristi Chivu la AS Roma şi a vorbit despre calitățile acestuia înainte de duelul direct dintre gruparea patronată de Dan Şucu şi Inter, care avea să se încheie cu scorul de 1-2.

ADVERTISEMENT
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din...
Digi24.ro
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Măsuri economice dure

Daniele De Rossi va fi în premieră adversar al lui AS Roma

Luni seară, de la ora 21:45, AS Roma și Genoa se vor întâlni pe Stadio Olimpico în ultima partidă a etapei 17 din Serie A. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații: „grifonii” se află aproape de zona retrogradării, iar gruparea din capitala Italiei este implicată în lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar....
Digisport.ro
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale

Partida va fi una cu adevărat specială pentru Daniele De Rossi, care este o adevărată legendă la AS Roma, club pe care l-a reprezentat timp de 18 ani ca fotbalist, având mai apoi și un scurt mandat de antrenor. „Meciul cu Roma va fi special, sunt curios. Mi-am dorit dintotdeauna ca Roma să câștige, în fiecare zi a vieții mele, asta mă face să râd cel mai mult. Acum, va trebui să muncesc ca să-i fac să piardă”, a afirmat acesta pentru sursa menționată.

Caz unic în fotbalul mondial! Cine e selecționerul, aflat acum în prim-plan, care...
Fanatik
Caz unic în fotbalul mondial! Cine e selecționerul, aflat acum în prim-plan, care a antrenat 12 naționale până la 52 de ani
Jucătorul FCSB-ului și-a cerut iubita în căsătorie chiar de sărbători: „Cât de norocoasă...
Fanatik
Jucătorul FCSB-ului și-a cerut iubita în căsătorie chiar de sărbători: „Cât de norocoasă pot fi?”. Imagini fabuloase
Ce îl enervează cel mai tare pe Istvan Kovacs la fotbaliști. Arbitrul „a...
Fanatik
Ce îl enervează cel mai tare pe Istvan Kovacs la fotbaliști. Arbitrul „a dat din casă” de sărbători: „Încerc să-i atrag de partea mea”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nepoata Simonei Halep îi calcă pe urme: 'Sper să meargă la Jocurile Olimpice!...
iamsport.ro
Nepoata Simonei Halep îi calcă pe urme: 'Sper să meargă la Jocurile Olimpice! A moștenit dorința de a ajunge sus'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!