Guardiola, Conte, Allegri și… Cristi Chivu! Antrenorul român, sursă de inspirație pentru un rival din Serie A

Daniele De Rossi a oferit un interviu în presa din Italia în care a vorbit despre antrenorii din fotbalul mondial pe care îi urmărește, iar pe lângă nume uriașe precum Pep Guardiola, Massimiliano Allegri sau Antonio Conte se află și Cristi Chivu, lider momentan în Serie A cu Inter. Antrenorul celor de la Genoa a vorbit și despre partida pe care echipa patronată de Dan Șucu o va disputa luni seară pe Olimpico împotriva lui AS Roma, club la care De Rossi a scris istorie ca fotbalist.

Daniele De Rossi îl vede pe Cristi Chivu drept o sursă de inspirație

Daniele De Rossi a numit mai mulți antrenori din fotbalul mondial de la care se inspiră, iar pe listă este prezent și Cristi Chivu. „Îi urmăresc pe Maresca la Chelsea și Iraola la Bournemouth. Nu m-am oprit niciodată din a-i urmări pe Spalletti, Gasperini și Conte. Apoi este Italiano, care se descurcă cel mai bine, Fabregas, care te provoacă și face tot timpul ceva special.

Chivu, care a adus ceva al său, apoi există respectul pentru Allegri, care poate joacă un fotbal puțin diferit. Dar e nevoie de întrebări dacă e tot timpul acolo sus? Sunt antrenori care și dacă nu joacă fotbalul pe care îl dorești, aduc punctele pe care le dorești.

Vorbesc des și merg la cină cu Guardiola, uneori am făcut asta și cu De Zerbi: notau totul pe hârtie, arătau ca Leonardo și Michelangelo”, a afirmat antrenorul celor de la Genoa pentru . înainte de duelul direct dintre şi Inter, care avea să se încheie cu scorul de 1-2.

Daniele De Rossi va fi în premieră adversar al lui AS Roma

Luni seară, de la ora 21:45, AS Roma și Genoa se vor întâlni pe Stadio Olimpico în ultima partidă a etapei 17 din Serie A. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații: „grifonii” se află aproape de zona retrogradării, iar gruparea din capitala Italiei este implicată în lupta pentru titlu.

Partida va fi una cu adevărat specială pentru Daniele De Rossi, care este o adevărată legendă la AS Roma, club pe care l-a reprezentat timp de 18 ani ca fotbalist, având mai apoi și un scurt mandat de antrenor. „Meciul cu Roma va fi special, sunt curios. Mi-am dorit dintotdeauna ca Roma să câștige, în fiecare zi a vieții mele, asta mă face să râd cel mai mult. Acum, va trebui să muncesc ca să-i fac să piardă”, a afirmat acesta pentru sursa menționată.