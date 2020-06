Lucian Bute, în Pantheonul sportivilor din Quebec / Fotbalul s-a reluat în Brazilia

FANATIK îţi prezintă în fiecare zi un Live Blog cu ştirile sportive de ultimă oră, informaţii proaspete din sportul mondial şi românesc.

Bute, omagiat în Canada

UPDATE, 19 iunie, ora 10:55 / Fostul pugilist Lucian Bute va fi inclus în Pantheonul sportivilor din Quebec în cadrul unei gale ce va avea loc în toamna anului 2021.

”Când am ajuns aici în 2003, eu, un tânăr boxer din România, nu vorbeam nici franceza, nici engleza şi nu m-aş fi gândit vreodată că va veni o zi în care voi fi inclus în Patheonul sportului din Quebec. Lumea de aici m-a adoptat. Sunt privilegiat, foarte mulţumit şi foarte emoţionat”, a declarat Bute, conform Le Journal de Montreal.

În vârstă de 40 de ani, Lucian Bute s-a retras din activitate în 2019, după o carieră cu un bilanţ de 32 de victorii, trei înfrângeri şi o remiză la profesionişti. Bute a deţinut titlul mondial IBF în perioada octombrie 2007 – mai 2012.

Flamengo, victorie cu porțile închise pe Maracana

UPDATE, 19 iunie, ora 10:52 / Fotbalul s-a reluat fără spectatori în Brazilia, joi, la Rio de Janeiro, deşi numărul de cazuri de Covid-19 continuă să crească îngrijorător.

Conform L’Equipe, Flamengo a învins, cu scorul de 3-0, echipa Bangu, în campionatul statului Rio, pe un stadion Maracana pustiu. Unii fani s-au deplasat totuşi la aarenă pentru a protesta faţă de politica de extremă dreaptă a preşedintelui Jair Bolsonaro.

Înainte de începerea Campionatului Naţional, care se va desfăşura în a doua jumătate a anului, ligile regionale trebuie să se încheie, astfel că încă cinci meciuri vor avea loc până luni.

Canizares, acuze dure pentru Guardiola

Antrenorul echipei Manchester City, Josep Guardiola, a fost criticat de fostul coleg din naționala Spaniei, Santiago Canizares, pentru mesajele politice pe care le transmite. Fostul portar este nemulțumit de faptul că Pep Guardiola este un susținător înverșunat al independenței Catalunyei.

”Îmi amintesc în ’92 când vorbeam cu Guardiola despre politică pe un ton moderat. Puteam inclusiv să glumim cu blândețe. Era amuzant ce vorbeam. Dacă cineva era la cealaltă extremă, nu conta, ne toleram, glumeam. Așa mi-l aminteam eu pe Pep.

Vorbeam cu plăcere despre politică, complet diferit față de acum. Acum, totul e dezgustător, nu ne mai tolerăm unii pe alții. Guardiola a spus că iubește Catalunya. Eu la națională nu l-am văzut niciodată nemulțumit, nici pe el, nici pe alții.

Doar Oleguer a venit să discute cu Aragones, rugându-l să nu-l mai cheme la lot pentru că nu era ceea ce își dorea. E singurul care a avut curajul să o spună. Dar Pep a fost mereu încântat să vină la națională. Îmi amintesc că odată am plâns amândoi după ce am pierdut un meci. Nu l-am văzut niciodată să renege naționala Spaniei”, a declarat Canizares.

Olăroiu va investi într-un complex de locuințe

Antrenorul echipei Jiangsu Suning, Cosmin Olăroiu, a decis să investească 20 de milioane de euro într-un complex de locuințe de lux ce va fi situat pe fostul loc al hotelului Mamaia de la malul Mării Negre.

”Perioada pe care am petrecut-o în afara ţării, care este destul de mare, undeva la peste 20 de ani, mi-a permis să văd foarte multe lucruri. Chiar foarte multe lucruri frumoase, interesante, din care mi-am dorit tot timpul să aduc şi în România.

Şi să încep ceva care să aducă un plus de valoare pieţei autohtone. Tot timpul am preferat să investesc bani mulți în România”, a spus Olăroiu pentru Look Sport.

Cosmin Olăroiu a dezvăluit faptul că singurul său rol în această afacere este acela de purtător de cuvânt, patron fiind fiul său, Dani, cel care va beneficia de tot profitul.

Flavius Daniliuc a semnat cu Nice

Tânărul jucător Flavius Daniliuc, care reprezintă Austria deși este născut din părinți români, a semnat primul său contract de profesionist cu formația franceză OGC Nice.

În vârstă de 19 ani, Daniliuc este născut în Austria și a jucat în 26 de meciuri pentru reprezentativele de juniori ale acestei țări. El poate juca atât fundaș central, cât și mijlocaș la închidere.

Flavius Daniliuc și-a început cariera la juniorii lui Admira Wacker, iar apoi a ajuns la Rapid Viena. Pentru tânărul jucător a urmat saltul cel mare la Acaddemia lui Real Madrid, iar în ultima perioadă la echipa U19 a clubului Bayern Munchen.

Actorul Jamie Foxx, schimbări dramatice pentru rolul în care îl joacă pe Mike Tyson

Actorul Jamie Foxx își transformă corpul pentru a-l interpreta pe fostul mare pugilist Mike Tyson în filmul regizat de Martin Scorsese despre viața legendarului și controversatului boxer.

Jamie Foxx, care are în palmares un Oscar pentru cel mai bun actor în 2005, a început să facă două ore de sport pe zi și merge la sală pentru culturism în încercarea de a se apropia cât mai mult de personajul pe care îl va interpreta.

Actorul în vârstă de 53 de ani a anunțat că trebuie să cântărească 98 de kilograme pentru a-l juca pe tânărul Mike Tyson și peste 104 kilograme pentru a fi Iron Mike la apogeul carierei.

”Doar tehnologia poate schimba anumite lucruri. Cred că va fi bine. Vă garantez că oamenii vor alerga după mine în stradă și vor cere autografe confundându-mă cu Mike Tyson”, a spus Foxx.