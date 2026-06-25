Guilhermo Ochoa s-a retras din fotbal în ziua în care a scris istorie pentru Mexic! Poveste emoționantă la CM 2026

Mexic a învins Cehia cu scorul de 3-0 pe Estadio Banorte din Mexico City și s-a calificat în șaisprezecimile Campionatului Mondial. Selecționerul Javier Aguirre a decis să îi ofere lui Ochoa un ultim dans în fața propriilor suporteri, acesta hotărându-se să își încheie astfel cariera de fotbalist profesionist.
Grupa A de la Cupa Mondială s-a încheiat pe 25 iunie, iar țara gazdă Mexic a terminat pe primul loc, cu 9 puncte, asigurându-și astfel calificarea în șaisprezecimile competiției. Următoarea adversară a Mexicului va fi Scoția. Meciul câștigat în fața Cehiei a avut parte de un moment deosebit la final, iar Guilhermo Ochoa a fost protagonist.
Mai exact, Mexicul își asigurase deja victoria prin golurile marcate de Mateo Chavez Garcia (min. 55), Julian Quinones (min. 61) și Alvaro Fidalgo (min. 90+4). În minutul 77, selecționerul l-a trimis pe teren pe Ochoa, cel care va împlini 41 de ani pe 13 iulie, pentru a bifa primele sale minute la acest turneu final. Ochoa anunțase deja că se va retrage din activitate după încheierea Campionatului Mondial.
Deși Mexicul s-a calificat în șaisprezecimi de pe primul loc în Grupa A, este foarte probabil ca acesta să fi fost ultimul meci din cariera sa, antrenorul preferând să nu riște în fazele eliminatorii decât dacă va fi absolut necesar. Fanii i-au scandat numele minute în șir. La finalul partidei, coechipierii l-au ridicat pe sus și l-au purtat pe brațe pe tot terenul.
Selecționerul Javier Aguirre a fost extrem de mișcat la conferința de presă, numind evenimentul „Noaptea lui Memo Ochoa”. „I-am spus că merită asta! Ce titlu aș da acestei seri? Noaptea lui Memo Ochoa! Sunt emoționat. Am mai trăit așa ceva acum 40 de ani, acum am cravată și sunt mai bătrân, dar și mai sensibil”, a declarat tehnicianul după meci.