Gură de oxigen pentru Liviu Ciobotariu după Botoșani – Rapid. Remarcatul antrenorului

FC Botoșani a învins-o duminică pe Rapid . Antrenorul Liviu Ciobotariu a recunoscut că poate să răsufle ușurat, după ce echipa sa a obținut prima victorie . Moldovenii au legat de pe 17 august o serie de cinci partide fără izbândă în în campionat.

Liviu Ciobotariu răsuflă ușurat după FC Botoșani – Rapid București 2-0

Liviu Ciobotariu și-a felicitat elevii pentru succesul obținut pe teren propriu în fața Rapidului. Tehnicianul l-a lăudat în special pe portarul Giannis Anestis pentru o intervenție salvatoare și pentru că i-a oferit în general senzația de siguranță.

„Suntem fericiți pentru cele trei puncte. Mă bucur pentru atitudinea pe care au avut-o băieții. A trecut mult timp de când nu ne-am mai bucurat. De la meciul cu UTA nu am mai reușit să gustăm din pocalul bucuriei, de aceea mă bucur foarte mult pentru noi.

Am avut și șansă pentru că Rapid a avut destule ocazii de a marca. Am avut și un portar bun. Giannis (n.r.- Anestis) a deviat în prima repriză mingea în bară și a dat siguranță. Trebuie felicitați toți jucătorii pentru că au respectat tot ce am făcut la antrenament. Azi ne-a ieșit!

Nu este ușor când ești pe ultimul loc în clasament. Nu am făcut meciuri rele cu Dinamo și Gloria Buzău, dar nu am reușit să câștigăm. Puteam să avem patru puncte în plus de când am venit eu la echipă. Am avut însă multe greșeli individuale”, a declarat Liviu Ciobotariu, la finalul confruntării, la emisiunea Fotbal Club de pe .

Adi Chică-Roșă, bucuros pentru FC Botoșani

Adi Chică-Roșă a fost marcatorul golului de 1-0 în minutul 52. Atacantul moldovenilor a semnat primul său gol în actuala ediție a Superligii, însă a explicat că prioritatea sa nu este să înscrie cât mai mult. Chică-Roșă își dorește mai degrabă ca echipa sa să câștige meciurile cât mai des.

”Am avut inspirație. Luăm fiecare meci în parte. Deja suntem la trei meciuri fără înfrângere. Sper să o ținem tot așa și să câștigăm în clasament. Nu mi-am pus un target de goluri, vreau să îmi ajut echipa și să câștigăm mereu toate cele trei puncte”, a spus și Adi Chică-Roșă.

Situația celor două echipe

În urma acestui rezultat, FC Botoșani scapă cel puțin provizoriu de ultimul loc în ierarhia Ligii 1. Trupa pregătită de Liviu Ciobotariu a ajuns la 11 puncte. Totuși Gloria Buzău poate să o depășească, . După pauza internațională, Botoșani se va deplasa acasă la Universitatea Craiova.

De cealaltă parte, Rapid rămâne cu 13 puncte pe poziția a 12-a a clasamentului. Elevii lui Marius Șumudică o vor înfrunta pe Farul Constanța după reluarea Superligii pe teren propriu. Întrecerea internă va lua o pauză în urma duelurilor din Liga Națiunilor ale României cu Cipru (12 octombrie) și Lituania (15 octombrie).