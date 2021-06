Gustavo a revenit la Universitatea Craiova și îl așteaptă pe Alex Mitriță: „Nu este imposibil”

Alexandru Mitriță ar însemna un mare plus pentru Universitatea Craiova. , însă a recunoscut că este destul de greu să se întâmple acest lucru, fiind la mijloc contractul său și faptul că este legat de un alt club.

ADVERTISEMENT

Conducerea grupării din Bănie a reușit deja aducerea unor fotbaliști, iar cel mai răsunător nume este cel al portarului . Internaționalul român a efectuat și el vizita medicală și s-a întâlnit și cu Mirko Pigliacelli.

Gustavo a revenit la Universitatea Craiova și îl cheamă și pe prietenul Alex Mitriță: „Nu e nimic imposibil. Ne-ar ajuta foarte mult”

După experiența din Emiratele Arabe Unite, brazilianul Gustavo a revenit la . Iubit de suporteri, jucătorul ajuns deja la 29 de ani ar putea să fie o piesă grea în angrenajul echipei în sezonul viitor. Acesta a efectuat vizita medicală și este gata de plecarea în cantonament:

„Am revenit acasă, la Craiova. Sunt foarte fericit că am ajuns la echipa care a câștigat Cupa României și acum mergem cu mentalitatea de campioni.

ADVERTISEMENT

Regret că nu am fost la câștigarea Cupei. Îmi pare rău, dar avem un an în care să avem oportunitatea de a câștiga eventul. Mergem în Austria cu mentalitatea să facem un sezon viitor foarte bun. Sunt bine fizic, nu am probleme și cred că vor fi importante săptămânile astea în cantonament pentru a fi la procent de 150 la sută pentru Supercupa. ”

Avem și mergem în cantonament pentru a ne pregăti pentru acest joc, deoarece este foarte important pentru Universitatea Craiova. Nu am fost la Supercupa trecută, am plecat înainte, dar acum e o revanșă. Suntem pozitivi și pregătiți să câștigăm Supercupa,” a spus „Gusti”.

Gustavo a dezvăluit că și-ar dori ca Alexandru Mitriță să se întoarcă și el la Universitatea și să pună umărul la câștigarea campionatului: „Eu cu Mitriță am fost aproape. Eu am fost în Emirate și el în Arabia Saudită. Vedem, eu m-am întors, eu sper ca Mitriță să vină înapoi, noi am făcut lucruri bune pentru Craiova.

ADVERTISEMENT

Mitriță e un jucător important, foarte bun. Ar ajuta foarte mult Universitatea. Suntem prieteni, dar nu știu dacă se va întoarce. E greu, dar nimic nu este imposibil. A fost frumos când am avut tripleta de aur la Craiova. Acum suntem alți jucători și sperăm să facem ceva foarte frumos. Craiova, FCSB și CFR Cluj au fost mereu în față, dar fotbalul e frumos pentru că nu știi niciodată.”

Universitatea Craiova luptă pentru titlu și în noul sezon. Bogdan Vătăjelu: „Cred că a fost și vina noastră că CFR Cluj a câștigat campionatul de patru ori la rând”

Oltenii vor pleca într-un cantonament în Austria, iar Bogdan Vătăjelu a declarat că speră ca acest stagiu de pregătire să îi ajute pe „juveți” să fie la un potențial maxim în Supercupa cu CFR Cluj:

ADVERTISEMENT

„Nu a fost chiar scurtă vacanța. A fost destul de ok. De astăzi începem treaba, ne gândim la ce o să facem în viitor. Trebuie să fim mai buni decât în sezonul trecut. Suntem pregătiți de cantonament, știm ce ne așteaptă. Am făcut și pregătire în vacanță, cred că din punct de vedere fizic suntem ok.

E un meci important, mai ales că vezi în ce fel te-ai pregătit. Totuși, e un trofeu și ai avea un plus de moral. Cred că ar trebui să ne luăm o revanșă pentru meciurile din trecut. E momentul să oprim și invincibilitate a CFR-ului.

ADVERTISEMENT

Nu cred că pentru club e ceva plăcut ca un alt club să câștige campionatul de patru ori la rând. Cred că este și vina noastră pentru că s-a întâmplat acest lucru.”

, Vătăjelu are și el coșmaruri legate de Lokomotiv Tbilisi, formație care a eliminat-o pe Universitatea Craiova în primul tur preliminar UEFA Europa League, dar speră ca echipa să facă o figură frumoasă în acest sezon în Conference League:

„Nu cred că mai putem vorbi de adversar la îndemână. În ultimii ani s-au egalizat puțin forțele. Vom vedea meciuri foarte grele încă din turul doi. Trebuie să fim pregătiți. Va fi altfel, avem și două manșe. Din punctul meu de vedere, avem un avantaj că jucăm primul meci acasă. Sperăm să facem pasul către o grupă europeană.

ADVERTISEMENT

David Lazar și Mirko Pigliacelli s-au întâlnit la vizita medicală. Cine a lipsit

„CFR Cluj nu a stat într-un jucător. Sunt un grup destul de unit, destul de matur și cred că a fost un avantaj pentru ei. Vrem trofee, ne dorim, dar trebuie să punem în practică. Va fi un plus și că vom avea fanii alături. Cred că ne vom bate cu echipele de pe primele patru locuri și sunt sigur că vor apărea și surprize. Cinci sau șase echipe se vor bate acolo sus,” a mai spus Bogdan Vătăjelu despre lupta la titlu.

Mirko Pigliacelli, David Lazar, Denis Rusu, Bogdan Vătăjelu, Ovidiu Bic, Mihai Bălașa, Gustavo, Dan Nistor, Reagy Ofosu și Matteo Fedele sunt jucătorii care au fost prezenți la vizita medicală de joi. Ivan Mamut, Elvir Koljic și Marius Constantin au vizita medicală valabilă, în timp ce și Paul Papp se află încă în procesul de recuperare.