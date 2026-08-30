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Apariție surpriză la FCSB – UTA! Fostul rival al roș-albaștrilor, surprins în discuții cu Florin Cernat

Gustavo a fost prezent la FCSB - UTA și a fost surprins discutând cu Florin Cernat. Fostul jucător al Universității Craiova activează acum în impresariat.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
30.08.2026 | 22:36
Aparitie surpriza la FCSB UTA Fostul rival al rosalbastrilor surprins in discutii cu Florin Cernat
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Ce căuta Gustavo la FCSB - UTA! Brazilianul a discutat cu Florin Cernat
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Gustavo a revenit pe stadioanele din România, de această dată într-o postură diferită. Fostul fotbalist al Universității Craiova și-a încheiat cariera și a intrat în lumea impresariatului. Brazilianul de 34 de ani are deja legături cu SuperLiga și a fost prezent la FCSB – UTA Arad.

Ce căuta Gustavo la FCSB – UTA! Brazilianul a discutat cu Florin Cernat

Gustavo și-a făcut apariția la partida dintre FCSB și UTA Arad. Brazilianul a fost prezent la stadion pentru duelul din SuperLiga și nu a trecut neobservat. Mai ales că fostul fotbalist al Craiovei a fost surprins discutând cu Florin Cernat.

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Cei doi au stat de vorbă în timpul meciului pe care FCSB l-a jucat la Târgoviște. Brazilianul ar putea propune jucători formației roș-albastre, care recent a rămas fără câțiva fotbaliști importanți. Daniel Bîrligea a fost vândut în Serie A, la Frosinone, iar Florin Tănase și Valentin Crețu au fost excluși din lot.

Gustavo a fost ani la rând adversarul FCSB-ului

Gustavo cunoaște foarte bine fotbalul românesc. Brazilianul a ajuns în țara noastră în 2016, la Universitatea Craiova, și a avut mai multe perioade petrecute în Bănie. A devenit unul dintre străinii apreciați de suporterii olteni. În total, a jucat 124 de meciuri și a înscris 34 de goluri.

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Brazilianul a marcat de două ori împotriva roș-albaștrilor în campionat, ambele goluri venind în 2017. Acum, Gustavo încearcă să își facă un nume în impresariat și a reușit deja o mutare importantă. Fostul jucător al oltenilor a intermediat transferul atacantului Ismet Sinani la UTA Arad.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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