Gustavo schimbă meseria: devine agent și promite transferuri spectaculoase pentru Universitatea Craiova: „Vreau să aduc brazilieni de valoare!“ Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gustavo Vagenin a ajuns la 34 de ani şi este în continuare un nume mai mult decât cunoscut pe buzele tuturor oltenilor. Brazilianul s-a retras de curând din viaţa fotbalistică, iar acum alege să-şi petreacă o bucată din timpul său liber în Bănie, la Craiova, una dintre fostele sale echipe.

Gustavo Vagenin, interviu eveniment despre revenirea la Craiova şi viaţa de agent de jucători

Fostul mijlocaş al Ştiinţei a decis să petreacă câteva zile în „Cetatea Băniei“ şi să asiste pe viu la un meci extrem de important din istoria Universităţii Craiova: duelul cu Mainz, din grupa de Conference League. Practic, putem spune că „Gusti“ a rămas fan al grupării alb-albastre, după cele trei perioade petrecute la Craiova. El a fost jucător al Universității pentru prima dată între 2016 și 2018, după care a revenit la echipă în martie 2020 și a stat doar până în luna august a aceluiaşi an. Nu în ultimul rând, Gustavo s-a reîntors în Bănie în iunie 2021 şi a plecat definitiv în iulie 2022, în Iran, la Tractor FC.

ADVERTISEMENT

Aflaţi într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK care este viaţa lui Gustavo Vagenin după retragerea din fotbal şi meseria pe care a ales să o urmeze, una care poate fi de bun augur chiar şi Universităţii Craiova. Brazilianul şi-a readus aminte de cele mai frumoase momente petrecute în tricoul Universităţii Craiova şi , să mai simtă încă o dată atmosfera incendiară de pe „Oblemenco“.

Tiki-taka Universitatea Craiova! Gustavo aduce în Bănie brazilieni de valoare

Gustavo, bine ai revenit în Bănie. Ce te aduce, din nou, la Craiova? Ai venit special pentru meciul Universității cu Mainz?

ADVERTISEMENT

– M-am retras din fotbal, nu mai sunt jucător, după cum a văzut toată lumea. Acum am început o nouă carieră, la o agenţie braziliană de fotbal. Practic sunt, în aceste momente, agent de fotbalişti. Acum am venit aici, la Craiova, să-i salut pe băieţi, pe toţi suporterii Universităţii. Mi-era dor de oraş. Vreau să stau mai aproape de echipă acum, când sunt şi agent de jucători. Am fost vândut de trei ori de Craiova, în China, EAU şi Iran şi sper, acum, să le întorc serviciul şi să aduc brazilieni foarte buni aici.

ADVERTISEMENT

Spune-ne câteva detalii despre noul tău job. Ai de gând, în viitor, să întăreşti echipa Craiovei cu jucători brazilieni?

– Sunt la Sambaa Football acum, o agenţie importantă din Brazilia. Avem cel puţin 30 de jucători brazilieni talentaţi în aceste momente. Am fost vândut de trei ori de aici, de la Craiova şi cred că pot să le întorc şi eu aceste favoruri în perioada următoare. Pot ajuta echipa cu brazilieni valoroşi, de top. Am jucat aici, ştiu ce înseamnă Universitatea Craiova şi pot să le ofer multe detalii jucătorilor care ar dori să vină aici. Cred că relaţia mea cu domnul Rotaru şi întregul club este foarte bună, una specială. Intenţia mea este ca pe viitor să întăresc echipa Craiovei cu brazilieni de valoare.

ADVERTISEMENT

Fostul mijlocaş al Ştiinţei, predicţie înainte de Universitatea Craiova – Mainz

Cum vezi meciul dintre Universitatea Craiova și Mainz?

– Mainz este o echipă bună, dar aici. Sunt optimist. Meciul se va juca pe „Ion Oblemenco“ şi chiar cred că putem câştiga.

Dacă ai fi în vestiar acum, ce le-ai spune jucătorilor Universității înainte să intre pe teren?

– Le-aş spune că au oportunitatea să ducă acest club şi acest oraş la un nivel foarte înalt, acolo unde şi merită. Le-aş transmite să fie încrezători, să nu aibă teamă de adversar, pentru că se poate câştiga acest meci.

Ai avut ocazia să mai vorbești cu jucători sau membri ai staff-ului Craiovei?

– Mai sunt puţini jucători, acum, la Universitatea pe care i-am prins şi eu când eram aici. Mai sunt Popescu, Screciu, Nicu Bancu. Eu vorbesc cu toată lumea, nu doar cu ei. Suntem prieteni cu toţii şi mai discutăm.

Cât de mult contează sprijinul suporterilor la un asemenea meci?

– A trecut ceva timp de când nu am mai simţit atmosfera de pe Oblemenco. Ce am făcut aici, la Craiova, cred că va rămâne mereu întipărit în mintea fanilor. Am reuşit 34 de goluri, am câştigat Cupa, Supercupa. Am participat la unele dintre cele mai frumoase momente. Mă bucur că sunt aici şi că, împreună cu suporterii, putem susţine echipa în meciul acesta din Conference League. Aici este foarte frig, dar e foarte importantă prezenţa la stadion. Trebuie să ajutăm cu toţii echipa şi chiar cred că va fi un stadion plin.

Ai vreo predicție sau un scor corect?

– Craiova va câştiga cu 2-0. Eu aşa cred.

Triumful în Cupa României cu Universitatea Craiova, mereu în sufletul lui Gustavo

Gustavo, ce ai simțit în momentul în care ai revenit la Craiova și ai pășit, din nou, în orașul în care ai trăit atâtea momente frumoase?

– Am ajuns de luni seară, dar emoţiile au apărut abia când am ajuns în locurile cunoscute şi când m-a recunoscut toată lumea. Mă voi duce spre cantonamentul Universităţii Craiova, să-i salut pe băieţi, pe doctori, pe bucătar, pe domnul Rotaru, pe toată lumea care a făcut parte la momentul respectiv din viaţa mea. Sunt nouă ani de când am venit prima dată şi mă bucur că acum am revenit şi încă mă simt foarte bine la Craiova.

Care este cea mai puternică amintire pe care o ai din timpul petrecut la Universitatea Craiova?

– Cea mai frumoasă amintire de la Universitatea Craiova a fost când am câştigat Cupa României. Aici nu se câştigaseră trofee de multă vreme. Echipa era foarte bună, noi ne înţelegeam din priviri, iar pe teren s-a văzut conexiunea. Am reuşit să şi deschid scorul în finală, pe Arena Naţională, un gol extrem de important pentru mine. Au fost prezenţi mulţi fani de la Craiova. Mi-aduc aminte că, înainte de meci, vedeam în poze cum pleacă suporterii din Craiova şi vin la Bucureşti să ne susţină şi chiar a fost un sentiment deosebit.

Ai mai urmărit-o pe Universitatea Craiova de când ai plecat? Cum vezi evoluția din ultimii ani?

– Normal. Când am conexiune bună la internet mă uit la meciuri, să-i văd pe băieţi, să le transmit o energie pozitivă de departe. Îmi place să urmăresc meciurile Craiovei.

Craiova, locul pe care „Gusti“ îl numeşte „acasă“!

Ai jucat în mai multe țări foarte diferite — Italia, România, China, EAU, Iran. În care dintre ele te-ai simţit cel mai bine, ai fost în largul tău?

– Am fost fericit peste tot pe unde am ajuns, dar aici, la Craiova, a fost locul pe care l-am numit „acasă“. Pentru cariera mea, Craiova a fost locul în care m-am simţit cel mai bine şi am avut cele mai bune prestaţii.

Care este cel mai greu moment al carierei tale și care este cel mai frumos?

– Un moment greu în carieră nu pot să numesc, pentru că m-am adaptat de fiecare dată acolo unde am fost. Am avut prietenii strânse în Iran, China, EAU, dar mă bucur şi sunt recunoscător pentru faptul că niciodată nu m-am accidentat grav. Ăsta ar fi cel mai greu moment pentru un jucător profesionist. Am reuşit mereu să evit problemele, am fost sănătos în permanenţă din punct de vedere fizic. Acum, la capitolul momentelor frumoase ale carierei, pot să spun, din nou, că trofeele Cupei şi Supercupei câştigate cu Universitatea Craiova sunt în inima mea.

Ai un mesaj pentru suporterii Universității Craiova care încă te urmăresc și te apreciază?

– Le mulţumesc tuturor pentru cuvintele frumoase, pentru că nu m-au uitat. Sunt fericit că sunt aici şi sper ca, pe 27 noiembrie, să ne întâlnim cu toţii la meci şi să susţinem echipa. Voi fi mereu aici, pentru ei. Hai, Craiova!