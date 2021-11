Cum a început cu stângul guvernarea Ciucă! Gafe, bâlbe și declarații contradictorii făcute de social-democrați și liberali

În fața presei reprezentanții celor două partide au încercat să pară că dețin frâiele și au pus la punct programul de guvernare. Doar că social-democrații n-au ratat ocazia de a-i înțepa pe rivalii din PNL. Au făcut-o cu toate televiziunile în breaking news și la o oră de interes.

Nu toate au mers perfect pentru cei din PSD, la fel cum nici liberalii nu s-au dovedit mai abili în comunicare. Subiectele au fost dezbătute cu interes, dar răspunsurile politicienilor au întârziat pe anumite teme.

Cum a început cu stângul guvernarea lui Nicolae Ciucă!

Liderul PSD, Marcel Ciolacu a oferit un moment în care a stârnit hohote de râs atunci când prezenta lista validată a miniștrilor. Acesta a spus “portofelul” de ministru al Apărării, în loc de “portofoliul”.

“Decizia majoritară a fost că domnul Vasile Dîncu va fi desemnat din partea PSD ca să ocupe portofelul de ministru al Apărării”, a declarat Ciolacu. Președintele social democraților nu s-a oprit aici cu gafele și bâlbele.

Chestionat despre numiri, Ciolacu a dat impresia unui elev prins cu tema nefăcută. Marius Humelnicu a stârnit cele mai aprigi comentarii, acesta fiind până de curând fotbalist în Liga a doua.

Ce spunea Marcel Ciolacu despre numirea lui Marius Humelnicu

„Am înțeles că este inginer”, a fost mesajul lui Ciolacu, unul care, de asemenea, nu a picat prea bine. Președintele PSD a transmis că filiala Galați a fost cea care a insistat pentru Humelnicu

“Vorbiţi de senatorul de Galaţi care este preşedintele Comisiei de IT din Senat, comisie decizională. Am înţeles că este inginer şi are toată susţinerea noastră pentru acest domeniu. Va veni în faţa dumneavoastră şi se va prezenta. Sper să fie un ministru pe măsura aşteptărilor românilor”, a transmis liderul PSD

În cele din urmă, social-democraţii au renunțat la propunerea pentru Ministerul Economiei. , una condusă de Dan Nica a spus pas oportunității. În partid sunt tensiuni şi în privinţa vicepremierului PSD din Guvernul Ciucă.

Doi oameni se luptă pentru această poziție. Unul este preferatul lui Marcel Ciolacu. Vorbim despre Sorin Grindeanu. Gabriela Firea nu a ezitat însă și a anunțat că își dorește și ea postul fiind susținută de mai multe nume grele ale formațiunii.

Atacuri frontale și declarații contradictorii în PNL

. Aceasta a simțit că rămâne fără minister și nu a mai ezitat o clipă. Ministrul Muncii a transmis colegilor de partid un mesaj extrem de dur legat de negocierile pentru guvern şi de atitudinea preşedintelui partidului Florin Cîţu.

Turcan l-a acuzat pe șeful PNL că spune minciuni și i-a cerut să-şi depună demisia împreună cu toată echipa de negociere. ”E puţin spus că s-a negociat în genunchi”, a afirmat Turcan.

”Florin, eşti dispus să joci la poker până şi banii de pensii. De mai bine de o lună mă ţin de capul tău şi-ţi spun repetat că de vineri (26 nov) nu mai sunt bani de pensii şi de alocaţii pt că i-ai luat la rectificare doar ca să dai tu bine la cifre în postările de pe Facebook”, a mai transmis Turcan.

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu i-a cerut și el printr-un mesaj pe Facebook, demisia lui Florin Cîţu de la şefia partidului, după votul din BPN pentru alianţa cu PSD.

Florin Cîţu nu a stat nici el pe gânduri și le-a reproşat liderilor partidului, reuniţi în şedinţa Biroului Politic Naţional că formaţiunea s-a comportat aşa cum a vrut PSD, acceptând inclusiv refuzul social-democraţilor ca preşedintele PNL să nu fie şi şeful guvernului.

Liberalii versus Florin Cîțu

Încă premier interimar, Florin Cîţu a ieșit și el la atac și i-a răspuns Ralucăi Turca. „Este ministrul Muncii. Să îşi asume dacă nu mai sunt fonduri (de pensii şi alocaţii – n.r.)”, a transmis Cîțu. Nu înainte de a arunca în joc și o amenințare directă.

Șeful liberalilor a explicat că situația Ralucăi Turcan se va discuta în Biroul Politic Naţional. Mai mult decât atât, despre fostul ministru al Muncii a spus că ”a stat un an de zile în guvern şi nu prea înţelege cum stau lucrurile”.

Președintele liberalilor a ținut să explice și alianța cu rivalii din PSD, una care pare că nu a plecat de pe picior de egalitate.

Acesta a explicat că în ultimele două luni au fost încercate mai multe formule şi s-a ajuns la acest compromis, de a face coaliţie de guvernare. ”Dacă nu făceam acum această coaliţie, toate celelalte alternative erau mult mai dure pentru români”, a mai spus el.

Nu toată lumea a fost de acord cu vorbele președintelui PNL. Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Oros a transmis și el un mesaj dur către conducerea partidului, după decizia de a definitiva coaliţia cu PSD. Potrivit lui Oros, ”toată conducerea PNL ar trebui să îşi dea demisia pentru starea jalnică în care au adus acest partid istoric”. ”Daţi-vă demisia toţi! Toţi Rareşii, Bocii, Ralucii şi Fluturii de partid si de stat! Luaţi-vă labele de pe Partidul Naţional Liberal!”, a scris Oros într-un mesaj pe Facebook.