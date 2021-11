Un condamnat la moarte, salvat în ultimul moment de un guvernator american. Povestea tulburătoare a lui Julius Jones

Guvernatorul statului Oklahoma din Statele Unite, Kevin Stitt, a salvat un deținut condamnat pentru execuție, scrie . Cazul a stârnit reacții din partea vedetelor americane, dar și proteste din partea oamenilor care nu sunt de acord cu .

Kevin Stitt, guvernatorul statului Oklahoma, a întrerupt joi procesul de execuție a lui Julius Jones, la doar câteva ore înainte de a fi executat pentru un omor pe care l-ar fi comis acum 22 de ani. În cazul , dovezile erau salbe și nu se știa precis dacă el ar fi comis sau nu crima.

Grațierea de ultimă oră a guvernatorului a fost acordată în urma recomandării de clemență a Comisiei de grațiere și eliberare condiționată din Oklahoma. Respectiva comisie a decis, la 1 noiembrie, cu 3-1, ca Jones, condamnat la moarte să fie schimbat la închisoare pe viață.

„După ce m-am rugat și am analizat materialele prezentate de toate părțile implicate în acest caz, am decis să comut pedeapsa lui Julius Jones în închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată”, a precizat Stitt într-un comunicat.

Solicitarea de schimbare a sentinței de pedeapsă a fost înaintată cu puțin peste patru ore mai devreme ca Jones să fie ucis prin injecție letală cu un amestec de trei substanțe considerate inumane de către avocații săi în cadrul unui apel separat de ultim moment.

În vârstă de 41 de ani, Julius Jones a fost găsit vinovat de uciderea directorului de asigurări Paul Howell, în timpul unui furt de mașină în 1999, pe aleea sa. El susţine în continuare că este nevinovat. În octombrie, Jones a fost una dintre cele cinci persoane care au obținut suspendarea execuției din partea unei comisii formate din trei judecători de la Curtea de Apel, scrie .

„Nu l-am ucis pe domnul Howell. Nu am participat în niciun fel la uciderea sa; și prima dată când l-am văzut a fost la televizor, când a fost anunțată moartea sa”, a scris Jones într-o scrisoare adresată comisiei de eliberare condiționată, în aprilie, după ce și-a epuizat toate apelurile.

Avocații săi au găsit dovezi conform cărora el se afla acasă împreună cu familia sa în timpul crimei, lucru pe care juriul nu l-a aflat deoarece avocații săi de la acea vreme nu au reușit să investigheze pe de-a-ntregul acest lucru.

Peste șase milioane de oameni au semnat o petiție intitulată „Justiție pentru Julius”, care susține că acesta a fost condamnat la moarte din cauza unor „disfuncționalități fundamentale ale sistemului judiciar american”.

Cazul, care a atras un amplu interes din partea unor celebrități, inclusiv , și a unor activiști care se opun pedepsei capitale, a stârnit în ultimele două zile numeroase proteste și manifestații în tot statul american.

„Mulțumesc foarte mult guvernatorului Stitt pentru că a comutat sentința lui Julius Jones la închisoare pe viață fără eliberare condiționată și a oprit execuția sa astăzi (…) Sunt atât de recunoscătoare tuturor celor care și-au folosit vocea și au ajutat la salvarea vieții lui Julius astăzi”, a spus Kardashian West pe Twitter.

