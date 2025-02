Guvernatorul din Florida nu îi vrea pe frații Tate în statul său. „Nu sunteți bineveniți aici”. Reacția lui Andrew Tate

Republicanul Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, nu dorește ca frații Tate să-și petreacă timpul în acest stat. De asemenea, el menționează că nu a fost implicat în plecarea celor doi din România.

„Nu sunt bineveniți aici”

Ron DeSantis, cel care a candidat împotriva lui Donald Trump în alegerile primare republicane din 2024, a declarat că nu sunt bineveniți în Florida.

ADVERTISEMENT

Acesta a explicat că cei doi nu pot intra pe acel teritoriu, în condițiile în care sunt acuzați de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

De asemenea, acesta a explicat faptul că va analiza ce opțiuni legale există pentru a-i împiedica pe cei doi să rămână în Florida. Frații Tate au aterizat în jurul orei României 18.10, pe aeroportul din fort Lauderdale.

ADVERTISEMENT

„Nu, Florida nu este un loc în care sunteți bineveniți cu acest tip de comportament”, a declarat guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, într-o conferință de presă.

În același timp, DeSantis menționează că nu a avut nicio legătură cu . Mai mult, el n-a fost informat înainte, ci a aflat din presă totul.

ADVERTISEMENT

„Nu știu cum s-a ajuns la asta. Noi nu am fost implicați. Nu am fost notificați. Am aflat prin intermediul mass-media”, a mai zis el, în cadrul conferinței.

ADVERTISEMENT

Andrew Tate a reacționat

„Se spun foarte multe lucruri despre noi. Este foarte important să nu mai permitem să se întâmple aceste campanii de defăimare. Sunt discursuri finanțate de organizațiile lui Soros”, a spus Andrew Tate pe aeroportul din Florida, conform dcnews.ro.

Ce spun procurorii DIICOT

Procurorii spun că cererea privind ridicarea interdicției de a părăsi România a fost admisă, se arată într-o reacție a DIICOT transmisă pentru g4media.ro.

„Cu privire la doi inculpați, persoane cu dublă cetățenie, americană și britanică, aflați sub măsura controlului judiciar în cadrul dosarelor penale în care sunt cercetați de către procurorii DIICOT – Structura Centrală, facem următoarea precizare: cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar a fost respinsă, aceasta fiind menținută în ambele dosare în care se efectuează urmărirea penală.

A fost admisă solicitarea privind modificarea obligației impuse inculpaților de a nu părăsi teritoriul României, celelalte obligații fiind menținute de către procurorii DIICOT, inclusiv cea referitoare la prezentarea în fața organelor judiciare la fiecare chemare, cu atenționarea că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor ce le revin poate conduce la înlocuirea controlului judiciar cu o măsură privativă de libertate superioară”, precizează DIICOT.