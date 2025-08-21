News

Guvernul a decis! Noi reguli pentru retragerea pensiilor din Pilonul II: ce se schimbă pentru români

Guvernul a aprobat noua lege pentru plata pensiilor private din Pilonul II. Ce trebuie să știe românii care vor să își scoată toți banii.
Mădălina Cristea
21.08.2025 | 13:02
Guvernul a decis Noi reguli pentru retragerea pensiilor din Pilonul II ce se schimba pentru romani
Guvernul a schimbat radical regulile pentru Pilonul II de pensii. Câți bani își pot retrage românii din conturi. Sursa foto: Colaj Fanatik, Gov.ro, Unsplash

Guvernul a aprobat joi, 21 august 2025, proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private din Pilonul II. Documentul a fost modificat față de forma inițială pusă în dezbatere publică de Ministerul Muncii.

Noi reguli pentru Pilonul II. Câți bani își pot retrage românii

Astfel, principala schimbare este că românii care se pensionează și doresc să își retragă banii vor primi inițial doar 30% din suma totală acumulată, iar restul banilor vor fi distribuiți eșalonat, pe parcursul a opt ani. În varianta anterioară, proiectul prevedea ca suma plătită imediat să fie de doar 25%, iar perioada de eșalonare de zece ani.

Prin această modificare, Executivul a decis să acorde o parte mai mare din bani încă de la început și să scurteze perioada de plată. Cu toate acestea, românii care au pensii private nu își vor putea retrage integral contribuțiile într-o singură tranșă, așa cum mulți sperau. Potrivit informațiilor oficiale, peste 8,3 milioane de români aveau, la începutul anului, conturi deschise în Pilonul II.

Valoarea medie a activelor este diferită în funcție de contribuții, însă pragul minim pentru transferarea sumelor către un fond de plată este de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari. Dacă activul personal al unui participant este mai mic decât acest prag, banii se pot retrage integral, fie prin plată unică, fie eșalonat pe maximum cinci ani.

Cum își pot retrage românii banii integral din pensiile private

Potrivit Guvernului, măsura este asemănătoare practicilor din alte țări europene și are ca obiectiv asigurarea sustenabilității sistemului de pensii private. De asemenea, au fost introduse obligații suplimentare de informare pentru administratorii de fonduri, astfel încât viitorii pensionari să știe clar ce opțiuni au înainte de a ieși la pensie.

Noua lege urmează să stabilească și modul de funcționare a fondurilor de plată a pensiilor private, care vor fi administrate de furnizori autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Aceste fonduri vor avea rolul de a asigura rambursarea integrală a activului acumulat, chiar dacă plata se face etapizat.

