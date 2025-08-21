News

Guvernul a decis soarta „Palatului Împăratului”. Ce se va alege de vila renovată cu milioane de euro pentru Klaus Iohannis

Ce va face RAAPPS cu vila de protocol situată în Capitală, pe Bulevardul Aviatorilor 86. „Palatul Împăratului” nu i-a mai fost atribuit lui Klaus Iohannis.
Claudia Şoiogea
21.08.2025 | 16:31
Guvernul a decis soarta Palatului Imparatului Ce se va alege de vila renovata cu milioane de euro pentru Klaus Iohannis
Ce se va alege de „Palatul Împăratului”. Sursa foto: Hepta, Recorder

Ce se va alege de „Palatul Împăratului” situat pe Bulevardul Aviatorilor 86, din București. La un moment dat, vila de protocol era renovată cu milioane de euro de la bugetul de stat. Ulterior, când lucrările ar fi fost gata, aceasta urma să îi revină lui Klaus Iohannis.

ADVERTISEMENT

Klaus Iohannis nu a mai primit vila de protocol situată pe Bulevardul Aviatorilor

În iarna anului 2024, jurnaliștii de la Recorder au abordat un subiect care a intrat imediat în atenția tuturor. Și anume, renovarea vilei de protocol de pe Bulevardul Aviatorilor 86, numită ulterior „Palatul Împăratului”. În trecut, vila a fost sediul Partidului Național Liberal, iar în 2024 era renovată în secret cu aproximativ 7 milioane de euro. Ulterior, aceasta urma să îi revină lui Klaus Iohannis la finalul mandatului său de președinte.

La 8 luni după publicarea materialului realizat de Recorder, Marcel Ciolacu a solicitat desecretizarea întregului proces. Astfel, a ieșit la iveală că singurul președinte căruia urma să îi revină era Klaus Iohannis, dat fiind faptul că restul foștilor șefi de stat aveau deja alocate locuințe. Din documentele desecretizate, a reieșit faptul că după renovarea de aproximativ 7 milioane de euro, vila urma să devină „reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”.

ADVERTISEMENT

Aceleiași documente desecretizate în urma materialului Recorder au arătat că RAAPPS a decontat 3 milioane de euro pentru lucrările de reabilitare până în acel moment. Imobilul situat în sectorul 1 al Capitalei nu a servit scopului pentru care au fost începute lucrările de renovare. Vila de protocol nu i-a mai fost atribuită lui Klaus Iohannis, iar acum, se pare că va avea o altă destinație.

Ce se va alege de „Palatul Împăratului”

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, vila din Bulevardul Aviatorilor 86 va fi dată spre închiriere. Decizia a fost luată de Executiv în cadrul ședinței de joi, 21 august 2025. „Palatul Împăratului” va trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, iar valoarea sa de inventar se ridică la 14.5 milioane de lei.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

„A fost adoptată o Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. Cu destinația comercială, deci în vederea închirierii. E vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sector 1, București.”, a transmis Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, potrivit news.ro.

ADVERTISEMENT
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i...
Digisport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază

Materialul realizat de Recorder arăta că „Palatul Împăratului” era, de fapt, o vilă de 1200 mp, cu subsol, parter și garaj. Vila de protocol mai avea și două săli de fitness, un dressing de 67 mp, sere și un birou individual. Un buget de 1.125.000 de euro a fost alocat proiectelor de arhitectură, design, demolări și reabilitare. Restul până la 7.000.000 de euro era alocat amenajării curții și serelor, echipării sălii de sport, dar și achiziționării mobilierului.

Cum a ajuns Gigi Nețoiu să fie cunoscut drept „Comandantul”. Povestea fabuloasă a...
Fanatik
Cum a ajuns Gigi Nețoiu să fie cunoscut drept „Comandantul”. Povestea fabuloasă a poreclei pe care o poartă de 40 de ani
O parte din bucureșteni ar putea fi puși să plătească o nouă taxă...
Fanatik
O parte din bucureșteni ar putea fi puși să plătească o nouă taxă specială. Motivul pentru care primăria dorește impunerea ei
Guvernul a stabilit oficial ce locuință va primi Traian Băsescu. Hotărârea Executivului, clasificată...
Fanatik
Guvernul a stabilit oficial ce locuință va primi Traian Băsescu. Hotărârea Executivului, clasificată din motive de securitate
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai...
iamsport.ro
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai trăit cu Tania Budi!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!