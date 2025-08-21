Guvernul a decis soarta „Palatului Împăratului”. Ce se va alege de vila renovată cu milioane de euro pentru Klaus Iohannis

Ce se va alege de „Palatul Împăratului” situat pe Bulevardul Aviatorilor 86, din București. La un moment dat, vila de protocol era renovată cu milioane de euro de la bugetul de stat. Ulterior, când lucrările ar fi fost gata, aceasta urma să îi revină lui Klaus Iohannis.

ADVERTISEMENT

Klaus Iohannis nu a mai primit vila de protocol situată pe Bulevardul Aviatorilor

În iarna anului 2024, jurnaliștii de la Recorder au abordat un subiect care a intrat imediat în atenția tuturor. Și anume, renovarea vilei de protocol de pe Bulevardul Aviatorilor 86, numită ulterior „Palatul Împăratului”. În trecut, vila a fost sediul Partidului Național Liberal, iar în 2024 era renovată în secret cu aproximativ 7 milioane de euro. Ulterior, aceasta

La 8 luni după publicarea , Marcel Ciolacu a solicitat desecretizarea întregului proces. Astfel, a ieșit la iveală că singurul președinte căruia urma să îi revină era Klaus Iohannis, dat fiind faptul că restul foștilor șefi de stat aveau deja alocate locuințe. Din documentele desecretizate, a reieșit faptul că după renovarea de aproximativ 7 milioane de euro, vila urma să devină „reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”.

ADVERTISEMENT

Aceleiași documente desecretizate în urma materialului Recorder au arătat că până în acel moment. Imobilul situat în sectorul 1 al Capitalei nu a servit scopului pentru care au fost începute lucrările de renovare. Vila de protocol nu i-a mai fost atribuită lui Klaus Iohannis, iar acum, se pare că va avea o altă destinație.

Ce se va alege de „Palatul Împăratului”

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, vila din Bulevardul Aviatorilor 86 va fi dată spre închiriere. Decizia a fost luată de Executiv în cadrul ședinței de joi, 21 august 2025. „Palatul Împăratului” va trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, iar valoarea sa de inventar se ridică la 14.5 milioane de lei.

ADVERTISEMENT

„A fost adoptată o Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. Cu destinația comercială, deci în vederea închirierii. E vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sector 1, București.”, a transmis Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, potrivit

ADVERTISEMENT

Materialul realizat de Recorder arăta că „Palatul Împăratului” era, de fapt, o vilă de 1200 mp, cu subsol, parter și garaj. Vila de protocol mai avea și două săli de fitness, un dressing de 67 mp, sere și un birou individual. Un buget de 1.125.000 de euro a fost alocat proiectelor de arhitectură, design, demolări și reabilitare. Restul până la 7.000.000 de euro era alocat amenajării curții și serelor, echipării sălii de sport, dar și achiziționării mobilierului.