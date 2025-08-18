News

Guvernul a modificat din nou proiectul legat de Pilonul II de pensii. Ce schimbări s-au făcut

Se aduc noi modificări în proiectul referitor la Pilonul II de pensii. Ce trebuie să știe pensionarii cu privire la sumele de bani acumulate
Codrina Menţel
18.08.2025 | 16:26
Noi modificări aduse la proiectul legat de Pilonul II de pensii. Foto: freepik.com

Continuă discuțiile cu privire la Pilonul II de pensii. Astfel, se aduc noi modificări în proiect. Amintim că Guvernul României nu a aprobat varianta inițială. În același timp, s-au creat multe controverse.

Modificări în proiectul legat de Pilonul II de pensii

Guvernul schimbă forma proiectului referitor la Pilonul II de pensii, după ce acum aproximativ două săptămâni a respins modificările aduse. Acelea prevedeau o limitare în modul în care românii își pot retrage banii strânși, lucru ce i-a nemulțumit pe români.

În prezent, poate fi retrasă integral suma, însă forma inițială arăta că se poate retrage, în primă tranșă, 25%, mai apoi restul de 75% din sumă eșalonat, pe o perioadă de zece ani.

Având în vedere că această formă a stârnit controverse, s-au adus noi modificări. Acestea vizează tot o limitare în retragere, însă de data aceasta de 30% și plăți eșalonate pe o perioadă de opt ani, conform surselor Digi24.

În acest context, reprezentanții Ministerului Muncii și cei ai Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF) urmează să dezbată noile prevederi în această săptămână, conform sursi menționate.

UDMR a respins modificările inițiale

UDMR a respins, în urmă cu aproape două săptămâni, aceste măsuri propuse pentru Pilonul 2 de pensii, după cum a anunțat liderul formațiunii, Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, în coaliție nu s-au discutat aceste prevederi, iar partidul său este împotriva oricăror propuneri privind limitarea accesului oamenilor la fondurile proprii constituite din contribuții.

„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință. În coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii”, a declarat Kelemen Hunor într-o postare pe Facebook.

