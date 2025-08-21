News

Guvernul a stabilit oficial ce locuință va primi Traian Băsescu. Hotărârea Executivului, clasificată din motive de securitate

Ce locuință va primi Traian Băsescu după ce și-a recăpătat drepturile de fost președinte. Guvernul a anunțat decizia oficială
Andreea Stanaringa
21.08.2025 | 15:14
Guvernul a stabilit oficial ce locuinta va primi Traian Basescu Hotararea Executivului clasificata din motive de securitate
Ce locuință va primi Traian Băsescu. Sursa foto: Hepta

Guvernul a decis ce locuință va primi Traian Băsescu. Decizia Executivului a fost, însă, clasificată din motive de securitate. Fostul președinte al României nu a primit o vilă, ci un apartament.

Ce locuință va primi Traian Băsescu

În ședința de joi, 21 august, Guvernul a aprobat hotărârea prin care fostului șef de stat i se atribuie o reședință. Anunțul a fost făcut de către Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, potrivit Agerpres.

Aceasta a precizat că Traian Băsescu a primit “un apartament într-un bloc” de locuințe și că hotărârea de guvern are “caracter clasificat”, la cererea fostului președinte al României, “din rațiuni de securitate”.

În urmă cu câteva zile, Traian Băsescu a precizat că el a fost cel care a solicitat un apartament și nu o vilă de protocol. Fostul președinte și-a motivat alegerea la Digi24, spunând că vila ar fi fost “mult prea mare”.

“A fost adoptată hotărârea de guvern prin care i se atribuie o reședință președintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuințe.

De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat. (…) A fost solicitarea fostului președinte Traian Băsescu și a fost acceptată”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan.

Motivul pentru care fostul președinte a vrut clasificarea hotărârii de Guvern

Ioana Dogioiu a mai fost întrebată de ce hotărârea privind atribuirea unei locuințe are caracter clasificat. Aceasta a explicat că a fost solicitarea lui Traian Băsescu, întrucât nu dorește ca adresa locuinței atribuite să fie făcută publică.

“A fost solicitarea beneficiarului care, presupun, nu dorește ca adresa să fie publică, ceea ce implică și niște chestiuni de securitate, desigur”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Executivului.

La începutul lunii iulie, Curtea Constituțională a României a stabilit că legea prin care se anulează drepturile persoanelor care au avut calitatea de președinte al României este neconstituțională.

Astfel, Traian Băsescu și-a recăpătat drepturile de fost șef de stat, pe care le-a pierdut în 2022. La momentul respectiv, s-a stabilit că a fost colaborator al Securității înainte de 1989.

