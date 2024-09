Guvernul alocă câte 15.000 de lei sinistraților. Ce dovezi trebuie să aducă pentru cheltuirea banilor

Guvernul a anunțat, după ședința de miercuri, adoptarea mai multor hotărâri în sprijinul gospodăriilor lovite de inundațiile din estul țării, între care și acordarea unui ajutor de 15.000 de lei pentru ca sinistrații să-și înlocuiască bunurile distruse de ape.

6.000 de famili sau persoane singure, beneficiarii ajutoarelor

Premierul a declarat, miercuri, că Guvernul va acorda noi ajutoare sinistraților și județele și Vaslui, în urma recentelor inundații care au afectat estul țării. Ciolacu a estimat că peste 6.000 de familii sau persoane singure vor primi aceste ajutoare.

„Continuăm și astăzi să sprijinim familiile afectate de inundații, ale căror bunuri și locuințe au fost distruse sau grav afectate. Oamenii din acele localități au primit deja suma 10.000 de lei, alocați de către Guvern săptămâna trecută. În urma unei decizii luate în coaliția de guvernare PSD-PNL acordăm încă 15.000 de lei, cu care își pot înlocui bunurile distruse. Și, de asemenea, banii pot fi folosiți și la achiziția de combustibil pentru încălzirea locuinței. Estimăm că peste 6.000 de familii sau persoane singure vor beneficia de acest ajutor”, a premierul.

Materiale de construcții, combustibili, electrocasnice

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, a precizat că sinistrații au primit deja câte 10.000 de lei, alocați de Executiv săptămâna trecută, iar plățile se află în desfășurare.

Suma suplimentară de 15.000 de lei va fi folosită de beneficiari pentru cumpărarea de materiale de construcții, bunuri pentru gospodării de folosință îndelungată, de combustibil pentru încălzire, electrocasnice (mașini de spălat rufe, aragaz, mașină de gătit, frigider sau combină frigorifică, televizor și mobilier de strictă necesitate, lemne pentru încălzit sau altfel de combustibil, tot pentru încălzirea locuinței)

„Mecanismul de distribuție este similar cu cel precedent. Beneficiarul va primi acești bani prin mandat poștal. Odată cu primirea ajutorului, beneficiarii vor încheia o convenție cu Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială din județele afectate, prin care se obligă să cheltuiască suma acordată până la data de 31 decembrie 2024. Ei trebuie ca, după aceea, să aducă facturile, chitanțele, dovada plății pentru cheltuirea acestor bani. Dacă achiziția de bunurile din lista menționată depășește pragul de 15.000 lei, este posibil și acest lucru, atunci suma care depășește va fi considerată aportul propriu al beneficiarului. Așadar, per total, am putea spune că, sub formă de ajutoare de urgență pentru reabilitarea familiilor sinistrate recent, Guvernul a alocat câte 25.000 lei”, a spus Constantin.

Comercianții, avertizați să nu crească prețurile

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai precizat că Marcel Ciolacu a solicitat Consiliului Concurenței să facă demersuri pentru ca anunțul ajutoarelor să „nu-i tenteze speculativ” pe comercianți asfel încât să nu „crească artificial” prețurile.

Mihai Constantin a mai spus că pentru reparațiile la infrastructura afectată de inundații din județul Galați (drumuri județene, poduri podețe), Executivul a alocat deja peste 62 de milioane de lei, potrivit evaluărilor făcute de Consiliul Județean Galați.

„Printr-o a treia hotărâre de Guvern adoptat astăzi, din aceeaşi sferă, alte 347 de familii și persoane singure aflate în situații dificile din cauza unor elemente grave, cum ar fi incendii, fenomene meteo extreme, accidente sau probleme severe de sănătate vor primi, de asemenea, sprijin. Suma totală acordată beneficiarilor în baza anchetelor sociale este de aproape 1,5 milioane de lei, iar finanțarea se va face tot prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Este vorba de persoane aflate în alte zone ale României care, de asemenea, au fost afectate de aceste dezastre menționate”, a informat Mihai Constantin.

Continuarea tratamentelor pentru bolnavii cronic

În fine, o altă horărâre a Executivului se referă la posibilitatea continuării tratamentului de către bolnavii cronic, beneficiari deja ai tratamentului, ale căror rețete au fost distruse sau pierdute în urma inundațiilor.

„O altă hotărâre de Guvern mai aduce un beneficiu celor afectați de inundații: dacă există o persoană bolnavă cronic, beneficiară deja a unui tratament, și prescripția medicală, rețeta i-a fost distrusă sau s-a pierdut în urma acestor inundații, ei bine, un act normativ aprobat astăzi de Guvern permite acelei persoane să beneficieze de acele medicamente în baza rețetei anterioare, fără a mai fi nevoie de altă rețetă, tocmai pentru a exista continuitate în acest tratament pentru bolnavii cronici”, spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.