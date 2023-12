Guvernul anunță bani pentru Educație, dar uită de salariile promise profesorilor. „Situația e una umilitoare!”

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, luni, „un buget istoric” pentru Educație, de peste 4% din PIB, ceea ce ar însemna, potrivit acestuia, o creștere de 60% comparativ cu suma alocată în acest an. În același timp însă, Guvernul poartă negocieri cu sindicatele din învățământ pentru majorarea salariilor dascălilor, așa cum a fost promisă la finalul grevei din iunie. Deși profesorii așteaptă majorarea promisă, ce înseamnă în procente circa 20%, Executivul ar vrea să plătească acești bani în două tranșe.

Promisiunea făcută profesorilor, renegociată

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că în cursul acestei zile urmează o nouă rundă de negocieri, a patra din ultima perioadă, cu sindicatele din învățământ, principala temă de discuție fiind creșterea salariilor dascălilor. Aceste negocieri vin în contextul în care, la finalul grevei din vară, profesorilor li s-a promis o creștere substanțială a salariilor, cu circa 20%. Acum însă, Guvernul pare că dorește să implementeze eșalonat această majorare salarială, 13% de la 1 ianuarie și restul de 7% din luna septembrie.

Informația a apărut săptămâna trecută, pe surse, într-un proiect de ordonanță de urgență neasumat oficial de către Guvern. Sindicatele din Educație nici nu vor să audă de o astfel de etapizare și spun că așteaptă ca Executivul să-și respecte angajamentele asumate prin ordonanță de urgență.

„Nu discut pe marginea unui proiect de ordonanță de urgență, ieșită pe surse de nu se știe unde. Am constatat că și premierul Ciolacu spune că nu regăsește în textul ordonanței care ar fi măsurile ce ar trebui luate în perioada imediat următoare. Luni avem negocieri, vom discuta și vom vedea în ce măsură promisiunile, pe care premierul a spus că le va respecta la milimetru, vor fi respectate ca atare.

Sunt angajamente, sunt mai mult decât promisiuni, sunt angajamente ferme, asumate prin acte normative. Acum urmează să vedem care este propunerea finală a Guvernului și o nouă decizie ca atare”, a declarat, pentru FANATIK, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Învățământ Spiru Haret.

Zvonurile privind , iar proiectul de ordonanță în lucru la Ministerul Finanțelor publicat zilele trecute nu a fost dezmințit de către ministrul Marcel Boloș. Mai mult, chiar ministrul educației, Ligia Deca, a recunoscut săptămâna trecută că se poartă discuții cu sindicatele pentru ca majorările profesorilor să fie făcut etapizat, vorbind de o „creștere realistă”, bazată pe posibilitățile financiare de anul viitor.

„Există sigur ordonanța din vară, sigur, care vorbea despre o creștere de 50% de la 1 ianuarie raportat la noua grilă pentru Educație, care însă, din păcate, nu este în vigoare pentru că legea salarizării unitare nu e finalizată. În acest context, Guvernul și federațiile sindicale ale cadrelor didactice, ale personalului din Învățământ, au discutat în ultimele săptămâni care ar fi o creștere realistă, bazată pe posibilitățile pentru anul viitor. În ultima discuție avută între prim-ministru și reprezentanți federațiilor s-au discutat mai multe variante de etapizare. Nu avem încă o variantă pe care s-o fi agreat”, declara Ligia Deca în data de 8 decembrie, la evenimentul .

Creșterile salariale, condiționate de criterii de performanță

Luni, când premierul Ciolacu a anunțat o nouă întâlnire cu liderii sindicatelor, a adus în discuție o nouă condiție pentru majorarea salariilor profesorilor, introducerea unor criterii de performanță pentru personalul didactic. „Știu, am avut trei întâlniri până acum cu liderii de sindicat și vom continua. Am o promisiune făcută, cel mai important e că e pentru prima oară când în învățământ venim și cu salarii, e normal că-mi doresc și performanță, să nu mai pățim ce-am pățit – și aici e treaba ministerului să vină cu criteriile de performanță”, a spus liderul PSD.

De altfel, nu este pentru prima oară când premierul vorbește de necesitate ca majorarea salariilor dascălilor să fie însoțită de introducerea unor criterii de performanță pentru profesori. Marcel Ciolacu a cerut modificări legislative în acest sens în contextul apariției rezultatelor dezastruoase la testele PISA. „După rezultatele la testele PISA, îi cer ministrului Deca să vină cu criterii de performanță în educație. Orice cheltuială trebuie însoțită și de o reformă. Nu ne putem aștepta ca doar mărind salariile să se întâmple o minune. Așadar, trebuie introduse criterii de performanță în funcție de care salariile vor crește”, a precizat Marcel Ciolacu.

Sindicatele nu sunt de acord cu o astfel de măsură, susținând că această majorare vizează doar niște salarii decente, neavând nimic împotriva introducerii unei componente variabile în funcție de performanță. Marius Nistor susține că acest criteriu al performanței este văzut acum ca un panaceu, soluția la toate problemele educației, ignorând orice alte măsuri.

„În niciun stat european și nu numai nu se face salarizare pe criterii de performanță. Nimeni nu poate cuantifica performanța în creșteri salariale. Nu există așa ceva. Rezultatele de la testele PISA reprezintă o imagine fidelă a cum arată societatea noastră în momentul de față.

Primele țări din clasamentul PISA sunt țările din ASIA, China, Coreea de Sud – de ce au rezultate foarte bune? Pentru că acolo nu vii cu programe din astea pline de bălării, nu vii cu materii bălării băgate acolo, dă-i să fie că așa s-a trezit nu știu ce ONG. Acolo se muncește, nu poți avea rezultate fără să pui osul la treabă. De ce oare profesorii din Marea Britanie sunt interesați de sistemul de învățământ din China? Dacă vreau rezultate foarte bune, un singur lucru contează: munca. Vreau să înțeleg matematica trebuie să depun efort, să învăț. Nu poți să nu finanțezi sistemul timp de 30 de ani și apoi să vrei rezultate peste noapte”, a declarat liderul sindicat, pentru FANATIK, subliniind că o astfel de măsură, introdusă peste noapte, ar bulversa și mai mult învățământul.

Acesta a dat exemplul școlilor din mediul rural, acolo unde ar trebui penalizați toți profesorii pentru că nu există rezultate din cauze economice, nu ce țin de profesori. „Nu poți face educație doar în școală, și familia joacă un rol esențial. Apoi, ce faci în rural? Și dacă nu-i plătești pe dascăli, ce o să rezulte? Ce faci, rămâi fără profesori? Când ai niște salarii decente, poți să treci și la componenta motivațională, care să facă o diferențiere, dar nu până atunci”, a mai declarat acesta.

Profesorii au rămas doar cu speranța

La finalul lunii mai, atunci când profesorii anunțau că intră în grevă generală, liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța întreruperea negocierilor pentru rocada guvernamentală și declara deschis că susține revendicările profesorilor. „Consider că cerința dascălilor, ca salariile din educație să reprezinte o expresie mult mai echitabilă a respectului social cuvenit acestei profesii, a fost îndreptățită. Și voi continua să cred că, atunci când apare o criză socială, rolul liderilor politici este să țină cont de prioritățile societății, nu de negocieri politice”, preciza viitorul premier.

Odată cu preluarea funcției de prim-ministru, același Marcel Ciolacu promitea că va respecta până la milimetru promisiunile făcute profesorilor. „Când vine vorba de educație, speranța nu va fi o opțiune pentru mine, ca prim-ministru. Voi livra la milimetru ce am promis împreună cu președintele Senatului, Nicolae Ciucă, iar cea mai mare garanție, dincolo de orice ordonanțe sau legi”, declara acesta.

Analiștii politici sunt de părere însă că Guvernul se pregătește să uite de promisiunea făcută profesorilor, chiar dacă e o promisiune pusă în lege. De altfel, afirmă că același lucru se va întâmpla și cu majorarea pensiilor, și ea promisă în noua lege. Totuși, principala consecință va fi pierderea oricărei încrederi în autorități, mai ales că în perioada următoare numărul protestelor sociale se va înmulți.

„Până la urmă e o problemă a impactului de încredere. De încredere a cetățenilor în stat. Avem încredere, iată, nu doar că statul ne promite, dar ne promite în scris, prin ordonanță de urgență. Ne aducem aminte că s-a tot discutat atunci că profesorii nu acceptau un memorandum, sau o altă formă, și că au insistat pentru o OUG, adică o lege. Deci până la urmă nici legea nu se respectă. Să nu uităm cum președintele Iohannis, arogant, i-a mustrat pe profesori că cer ordonanță. Aveau dreptate, până la urmă, pentru că Guvernul încearcă să păcălească pe față un grup social, iar asta dăunează pe termen lung, pentru că cine va mai avea încredere vreodată că Guvernul se ține de cuvânt”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Ovidiu Voicu, președintele ONG-ului Centrul pentru inovare publică, care subliniază că autoritățile le promiteau în vară profesorilor că majorările salariilor vor veni în toamnă, odată cu legea salarizării unice în aparatul bugetar. Astăzi, legea nici măcar nu este gata, iar aplicarea ei se va face, cel mai probabil în anul 2025.

De cealaltă parte, opoziția anunță intenția de a depune o moțiune simplă la adresa ministrului educației tocmai pentru starea în care se găsește întreg sistemul. Profesorul Ștefan Pălărie, senator USR, spune că profesorii se găsesc acum într-o situație umilitoare, fiind nevoiți să spere că autoritățile își vor respecta promisiunile făcute în iunie. Mai mult, acesta subliniază că profesorii riscă să nu beneficieze de nicio majorare reală a salariilor, în condițiile în care procentul de 13% promis de la 1 ianuarie nu acoperă decât rata inflației.

„Suntem țara europeană în care profesorii apelează la speranță să vadă dacă o promisiune făcută prin ordonanță va fi pusă în practică sau nu. Situația pe care Guvernul o oferă profesorilor este una umilitoare și, în al doilea rând, ei nu sunt orice categorie profesională – sunt cei care ar trebui să beneficieze prioritar de resursele României, asta dacă vrem să avansam în clasamentele astea. Ei și așa sunt Cenușăreasa Legii salarizării unitare, au fost ultima categorie profesională la care s-au operat majorări. Și-au câștigat drepturile bănești în instanță, iar recuperarea a fost etapizată în cinci ani.

Oamenii ăștia nu au văzut aproape nimic în plus la banii lor din cauza inflației. Pur și simplu este o batjocorire a profesorilor, iar Guvernul o face fix în perioada în care ar avea nevoie la maxim de suportul profesorilor pentru a fi implementate reformele prin noile legi. A-i batjocori pe cei pe care tu ai pretenția să tragă mai tare, să fie inovatori, să se adapteze numeroaselor schimbări este o absurditate. Cum vrei performanță de la acești oameni când tu, nici măcar prin lege, nu te obosești să-ți respecți promisiunile”, a declarat, pentru FANATIK, senatorul Ștefan Pălărie.

Guvernul promite un buget record

După ce în anul 2023, , primind doar 2,1% din PIB, premierul Ciolacu a anunțat luni o majorare istorică pentru educație, procentul alocat urmând să ajungă la 4,1% din PIB. „Avem un buget iarăşi istoric la Educaţie de 4,1%, deci o mărire de 60% a bugetului pe Educaţie. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că avem fonduri europene prinse în PNRR şi în exerciţiul financiar actual de aproape 12 miliarde, în acest moment, sunt cele mai mari investiţii în sistemul de educaţie în şcoli, în toată infrastructura”, a spus liderul PSD care a anunțat o majorare de 5% pentru toți bugetarii.

O mare parte din această alocare este dictată însă de modificări legislative, cum este de exemplu trecerea burselor de la autorităților locale la minister. Asta înseamnă că nu este o majorare efectivă a bugetului educației, ci doar o mutare a fondurilor de la autoritățile locale la cele centrale. Lipsa banilor rămâne însă principalul motiv pentru care Guvernul încearcă să amâne majorarea salariilor profesorilor, iar experții în politici publice subliniază că autoritățile au luat decizii populiste, alocând banii urmărind alte interese.

„Din păcate, politicile din România sunt dictate de populism. Banii sunt la pensii. Dacă nu s-ar fi venit cu această majorare, foarte mare, a pensiilor în anul următor probabil că ar fi existat resursele pentru respectarea promisiunii făcute profesorilor. Și atunci, între două tipuri de măsuri, cu un impact electoral până la urmă, Guvernul a ales-o pe cea cu impact mai mare. Deci, criteriile de decizie au fost populiste, demagogice. O să dăm banii acolo unde câștigăm mai multe voturi, ceea ce iarăși e o problemă structurală”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Ovidiu Voicu.

Săptămâna trecută, PNL s-a reangajat și el în discuțiile din spațiul public privind salariile dascălilor, liderii partidului anunțând că susțin majorarea salariilor profesorilor cu 50%, fără însă a preciza dacă e vorba de o majorare etapizată sau de la 1 ianuarie. Sociologul Ovidiu Voicu subliniază că liberalii se află într-o poziție ambiguă pe acest subiect, în condițiile în care dețin portofoliul de la educație, iar ministrul lor nu a avut o poziție fermă pentru apărarea intereselor profesorilor.

„Nu am văzut nicio poziție fermă din partea ministrei educației care să fi spus că noi am făcut act normativ, îmi dau demisia că nu s-a aprobat ce am promis”, a precizat Ovidiu Voicu. Sociologul subliniază că actualul ministru al educației nu a dat dovadă că are capacitatea, politică și morală, de a lupta pentru interesele educației. Nu doar că ministra Deca a acceptat bugetul din acest an, dar, sub mandatul ei, ministerul pare să fie într-un adevărat blocaj, nefiind în stare nici măcar să elaboreze normele de aplicare a noii legi a educației.

„E clar că doamna ministru nu are nici influența politică nici anvergura morală de a apăra cumva sistemul de educație, de a veni cu niște politici publice care să îmbunătățească sistemul în pofida unor împotriviri politice. Până la urmă asta înseamnă să fii un politician de anvergură, să convingi partenerii că aceste măsuri trebuie luate. Nu are această anvergură. De altfel, așa cum presa a subliniat, conform legii educației nou promovată, Ministerul trebuia să adopte un număr de ordone de ministru pentru aplicarea legii. Le lipsesc vreo 40-50. Lucrurile astea nu depindeau de nimeni altcineva. Dacă ei nu sunt în stare să facă lucrurile care depind doar de ei, cum să ne așteptăm să convingă Ministerul de Finanțe să le dea mai mulți bani. E incapacitate acolo, nu au cum. Le lipsește și capacitate instituțională și personală să facă asta”, a mai declarat Ovidiu Voicu, pentru FANATIK.