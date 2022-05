Guvernul ar putea adopta un nou pachet de măsuri sociale pentru românii săraci. Ministru muncii: ”Dacă va fi nevoie, vom interveni”

Un nou pachet de măsuri sociale pentru românii din categoriile vulnerabile ar putea fi adoptat de către Guvernul României ”dacă va fi nevoie” spune Marius Budăi, ministrul muncii.

Marius Budăi: ”Este momentul în care Guvernul trebuie să demonstreze solidaritate”

Ministrul a subliniat că Executivul trebuie să fie solidar cu populația, în această perioadă. Marius Budăi a mai precizat că, până în prezent, a plătit 1, 2 miliarde de lei pentru compensarea facturilor la gaze și energie.

”Romania este acum la un al doilea pachet de masuri, daca discutam si despre compensarea si platile pe care le-am facut doar prin Ministerul Muncii. Am platit 1,2 miliarde de lei pentru compensarea facturilor la energie si gaze naturale, bani pe care i-a pus Guvernul.

Suntem foarte atenti la ceea ce se întampla. Mai avem un program de care beneficiază 1,2 miliarde de români. Este vorba despre cei care primesc pachete cu alimente de baza.

Pe viitor, daca va fi nevoie, cu siguranta vom interveni. Este momentul în care Guvernul trebuie să demonstreze solidaritate cu categoriile de cetateni vulnerabili”, a spus Marius Budăi, miercuri seară, la

Ce măsuri de sprijin a mai luat Guvernul pentru români

Ministrul muncii a ținut să sublinieze și că miercuri, membrii Guvernului au aprobat compensarea prețului la combustibil și neimpozitabili și care provin din cifra de afaceri a firmei angajatoare.

”La inceput de an am majorat pensiile cu 10 la suta şi pensia minima cu 20 la suta. Cu siguranta ca trebuie sa gandim masuri in continuare. Noi suntem la un al doilea pachet de masuri, care este compus si dintr-un pachet de sprijin pentru producatorii romani, pentru IMM-uri.

Suntem atenti la ceea ce se întampla si daca va fi cazul sa luam si alte masuri cetatenii sa fie siguri că acest Guvern este determinat sa fie in slujba cetateanului.

Astazi s-au aprobat in sedinţa de guvern două masuri: cea de compensare a pretului pe combustibil şi cei 200 de lei pe care angajatorul i-ar putea da in plus la salariu. Aceşti bani sunt nepurtatori de taxe. Astfel, angajatorii ar castiga fidelitatea angajatului. Acesti bani provin exact din cifra de afaceri a firmei respective”, a mai spus Marius Budăi.