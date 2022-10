Guvernul are banii pentru majorarea pensiilor cu cel puțin 10%. Ministrul Muncii: „Nu sunt niciun fel de probleme”

Ministrul Muncii a precizat că cifrele luate în calcul pentru bugetul pe anul viitor arată că vor fi bani suficienți pentru a asigura o majorare de cel puțin 10%.

Majorarea se va face într-o singură etapă

„Impactul bugetar este de 11 miliarde de lei. Când am făcut această propunere, noi, PSD, am analizat-o foarte bine, am combinat şi am modelat datele în aşa fel încât să putem să ne asigurăm că avem spaţiu bugetar.

ADVERTISEMENT

Cifrele pe care le-am folosit le poate modela şi folosi oricine, sunt pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, pe site-ul Eurostat, pe evoluţiile care au venit ulterior de la FMI pentru creşterea economică, pe execuţia bugetară şi pe încasări şi nu sunt niciun fel de probleme, putem asigura această majorare începând cu 1 ianuarie”, a afirmat, la Realitatea Plus, ministrul Muncii, transmite .

Marius Budăi a exclus ca majorarea pensiilor să fie făcută în două etape, cu creșteri mai mici.

ADVERTISEMENT

„Majorarea bugetară va fi începând cu 1 ianuarie cel puţin 10% şi nu va fi nicio majorare în două etape”, a conchis Budăi.

Procentul rămâne subiect de discuție în coaliție

În momentul de față, încă cu care vor fi mărite pensiile. PSD susține o variantă în care majorarea va fi de 10%, însă liberalii înclină către o creștere cu 11%, dacă acest procent nu va duce la o creștere a bugetului asigurărilor sociale de stat.

ADVERTISEMENT

„În acest moment, limita la care ne referim este de aproximativ 11%”, spunea premierul Nicolae Ciucă, la începutul acestei luni.

Și președintele , însă nu a menționat un procent anume. În schimb, șeful statului a spus că majorarea trebuie să se facă fără a destabiliza finanțele țării.

ADVERTISEMENT

„Solicitarea mea către Guvern a fost să creştem pensiile şi salariile şi să nu lăsăm oamenii să poarte singuri povara inflaţiei, dar cu cât se realizează această creştere, trebuie să se calculeze la Finanţe şi la modul mai general în Guvern”, a spus, pe 6 octombrie, Klaus Iohannis.