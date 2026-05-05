Guvernul Bolojan a căzut prin moţiune de cenzură. Număr record de voturi pentru demiterea cabinetului

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis marţi prin moţiune de cenzură, cu votul a 281 de parlamentari. Numărul de voturi este peste cel al semnăturilor strânse de AUR pentru depunerea moţiunii, 254. În urma votului, actualul guvern rămâne interimar până la formarea unui nou Cabinet.

Grindeanu spune că Bolojan ar trebui să demisioneze şi din funcţia de premier interimar

Numărul minim necesar de voturi pentru destituirea cabinetului Bolojan era de 233 de voturi, iar cele 48 de voturi obţinute în plus de iniţiatorii moţiunii reprezintă un record în Parlamentul României. Până la instalarea unui nou Executiv, , dar cu atribuții limitate. Conform procedurii, preşedintele Nicuşor Dan urmează să iniţieze consultări pentru desemnarea unui nou premier.

Imediat după confirmarea oficială că a trecut moţiunea de cenzură, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, ţinând seama de numărul mare de voturi împotriva guvernului, Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de premier interimar. „Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor”, a declarat liderul PSD. „Este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept în perioada următoare ca domnul președinte Nicușor Dan să vină și să ne convoace la consultări”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Predoiu, despre eventuala demisie a lui Bolojan de la şefia PNL

La rândul său, liberalul Cătălin Predoiu a recunoscut că în interiorul partidului există „foarte multă emoție” după votul care a dus la demiterea cabinetului Bolojan și că urmează să aibă loc ședințe în care liberalii vor analiza pașii următori. „PNL trebuie să aleagă între a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării și a cântări și a-și asuma responsabilitatea guvernării”, a spus acesta. El este de părere că liberalii nu ar trebui să abandoneze guvernarea.

În ceea ce priveşte şi de la şefia liberalilor, după pierderea funcţiei de prim-ministru, Cătălin Predoiu a spus: „În niciun caz nu se pune problema demisiei lui Ilie Bolojan din funcția de președinte PNL”.

Numele lui Cătălin Predoiu a fost vehiculat în ultima vreme pentru funcţia de premier în cazul în care iar liberalii vor rămâne la guvernare alături de PSD şi UDMR. Întrebat dacă ar accepta să fie şef al guvernului, Cătălin Predoiu a răspuns că o eventuală nominalizare politică trebuie să primească un răspuns din partea partidului.

Primarul PSD al Buzăului vrea ca Sorin Grindeanu să fie următorul premier

În schimb, există voci în rândurile social-democraţilor care susţin că viitorul premier ar trebui să fie preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Unul dintre susţinătorii ideii este Constantin Toma, primarului municipiului Buzău. „PSD să treacă la guvernare cu prim-ministru domnul Sorin Grindeanu şi Bolojan cu PNL să intre în opoziţie. Este o soluţie, pentru că nu văd, din punct de vedere tehnic, o altă soluţie. Atât PNL, cât şi USR nu pot da girul să legitimizeze o relaţie între PSD şi AUR, sau între AUR şi PSD. PSD numai cu AUR, aşa cum a declarat George Simion, a spus că îşi asumă răspunderea să vină la guvernare.

Având în vedere acest joc periculos pentru ţară, Banca Naţională a trebuit să contribuie că vreo două miliarde de euro să ţină cursul cât de cât stabil. E un curs istoric, peste 5,2 lei pentru un euro, cresc dobânzile de finanţare la creditele pe care le ia Guvernul României pentru refinanţarea datorii lor, deci suntem într-o situaţie foarte dificilă. Creşterile valorii euro şi dolarului în raport cu leu înseamnă, evident, scumpiri la raft, scumpiri la pompa de benzina şi motorină”, a declarat Constantin Toma, pentru Agerpres.