Guvernul Bolojan, gata să-și asume răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale. AUR: „Vom depune moţiune de cenzură”

Guvernul Ilie Bolojan prin procedura asumării răspunderii în Parlament, iar acest lucru ar urma să se întâmple săptămâna viitoare, potrivit surselor . În acest context, AUR a anunțat că va depune o nouă moțiune de cenzură.

ADVERTISEMENT

Când va fi adoptat al doilea pachet de măsuri fiscale

În cel de-al doilea pachet de măsuri se regăsesc reformele în administrația publică, dar și schimbările privind pensiile speciale ale magistraților. De asemenea, pachetul 2 de măsuri prevede modificările în sectorul sănătății, eliminarea anumitor facilități din companiile de stat, dar și schimbările referitoare la proiectele din programul Anghel Saligny.

Pe partea fiscală, pentru fiecare colet cu valoarea de 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene. Plafonul pentru contribuția la sănătate (CASS) va fi ridicat la 90 de salarii minime brute pentru cei cu venituri independente.

ADVERTISEMENT

Câștigurile de pe bursă vor fi impozitate cu 2% sau 4%, în funcție de perioada deținerii titlurilor, iar firmele vor trebui să își majoreze capitalul social la 8.000 de lei.

AUR amenință cu o nouă moțiune de cenzură

Marți, reprezentanții AUR au anunțat, într-o conferință de presă, că vor depune o nouă moțiune de cenzură dacă Executivul își va asuma răspunderea pe acest pachet de măsuri.

ADVERTISEMENT

Opoziția nu este de acord cu modificările privind programul Anghel Saligny. De asemenea, AUR consideră că noile măsuri vor afecta românii cu venituri medii și dezvoltarea afacerilor.

ADVERTISEMENT

„Dacă cumva Guvernul va apela la procedura asumării de răspundere în Parlament, cu certitudine vom depune o moţiune de cenzură, sperând că vom convinge încă 30 de parlamentari de la alte partide de opoziţie să semneze alături de parlamentarii noştri.

Parlamentarii noştri vor semna absolut toţi depunerea unei moţiuni de cenzură pe vreuna din legile anunţate sau pe toate, nu ştiu ce formă va fi”, a transmis Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.