Guvernul Bolojan taie bani de la investiții importante în sănătate, educație și infrastructură. România a pierdut 7 miliarde de euro din PNRR

Guvernul condus de Ilie Bolojan va tăia bani de la investiții importante, cum ar fi cele din sănătate, educație și infrastructură. România a pierdut câteva miliarde de euro din PNRR. Sunt afectate de tăieri mai multe proiecte.

De unde taie bani Guvernul Bolojan

România va avea acces la cu aproximativ 7 miliarde de euro mai puțin decât a fost prevăzut în primă fază. Reducerea reprezintă rezultatul negocierilor cu Comisia Europeană și al revizuirii PNRR.

Se vor finanța cu prioritate proiectele unde execuția este în stadiu avansat, de peste 30%. Vor fi tăiați bani de la investiții importante din sănătate și educație, dar și infrastructură.

a fost redusă la 21,62 miliarde de euro, de la 28,5 miliarde de euro. Pentru reforma “Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice (19 spitale)”, care avea un buget de granturi de 1,047 miliarde de euro, tăierea va fi de 511 milioane de euro.

De asemenea, 259,8 milioane de euro se vor muta din grant (bani neramburabili) la împrumut. Potrivit ministrului Dragoș Pîslaru, opt spitale vor fi finalizate prin PNRR.

Proiectul “Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare” avea o finanțare din granturi de 3,24 miliarde de euro. Se taie 1,36 miliarde de euro, iar 1,87 miliarde de euro vor fi mutați pe împrumuturi.

Vor fi reduse fonduri și de la construcția de locuințe pentru tineri, dar vor fi afectate și proiectele pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, dar și de la extinderea sistemelor de apă și canalizare, notează .

Proiectele afectate de tăierile de bani europeni

În cazul construcției de locuințe pentru tineri sau pentru specialiști în sănătate și educație, tăierile sunt de 139.658.492 euro. Modernizarea și infrastructura feroviară sunt afectate de tăieri de 1.369.620.000 euro, dar și trenurile noi, vizate de o tăiere de 135.170.000 euro.

Va fi o tăiere de 355.161.461 euro în cazul extinderii sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mari mari de 2.000 de locuitori echivalenți. În privința dezvoltării infrastructurii spitalicești publice, echipamente și aparatură medicală, tăierea este de 511.613.996 euro.

Se vor tăia bani europeni și de la dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice. Este vorba despre 6.174.000 euro și sunt afectate 25 Unități de terapie intensivă pentru nou-născuți dotate, inclusiv cu ambulanțe pentru aceștia, pentru centrele regionale.

Va exista și o tăiere de 300.000.000 euro în cazul creșterii eficienței energetice a clădirilor publice. În același timp, este vizată și asigurarea infrastructurii universitare. Aceasta include cămine, cantine și spații de recreere, unde va fi o tăiere de 124.208.906 euro.

Optimizarea infrastructurii judiciare pentru garantarea accesului la justiție și calitatea serviciilor este afectată de o tăiere de 42.220.000 euro. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare pentru lupta împotriva corupției și recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, printre care și formarea profesională în aceste domenii, este vizată de o tăiere de 13.000.000 euro.