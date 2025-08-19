News

Guvernul Bolojan vrea să interzică detașările funcționarilor publici. Cumulul pensie-salariu, în vizorul Executivului

Detașările și transferurile funcționarilor publici vor fi suspendate până la finalul lui 2026. Ce alte măsuri pregătește Guvernul Bolojan
Ana-Maria Tomescu
19.08.2025 | 23:02
Guvernul Bolojan vrea sa interzica detasarile functionarilor publici Cumulul pensiesalariu in vizorul Executivului
Guvernul Bolojan vrea să interzică detașările funcționarilor publici. Foto gov.ro

Guvernul Ilie Bolojan pregătește noi măsuri drastice care vor afecta funcționarii publici: detașările și transferurile între instituții ar urma să fie interzise. De asemenea, cumulul pensie-salariu se află sub lupa Executivului.

Detașările și transferurile funcționarilor publici vor fi suspendate de Guvernul Bolojan

Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență (OUG) publicat marți de Ministerul Muncii, transferurile și detașările în instituțiile și autoritățile statului vor fi suspendate până la finalul lui 2026, arată Economedia. Măsura se va aplica indiferent de modul de finanțare ori subordonare.

Șefii instituțiilor publice vor fi obligați ca, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, să înceteze toate detașările personalului contractual și ale funcționarilor publici.

Ce se va întâmpla cu bugetarii deja detașați

În cazul angajaților aflați deja pe posturi prin detașare, conducerea instituțiilor va trebui să decidă dacă aceștia își pot continua activitatea. Dacă răspunsul este pozitiv, în maximum 30 de zile trebuie inițiate procedurile pentru transfer pe posturile vacante respective.

Măsura vizează atât personalul contractual, cât și funcționarii publici, cu câteva excepții. Astfel, detașările către instituții sau organisme internaționale vor fi permise pentru cel mult doi ani, la solicitarea angajatului, sau pe toată durata misiunii, atunci când acestea sunt cerute de instituția publică.

Muncă până la 70 de ani, dar fără pensie în paralel

Mai mult, conform proiectului de lege, angajații din sectorul public vor putea să-și continue activitatea până la 70 de ani, însă doar cu condiția suspendării pensiei. Cei care doresc să rămână în activitate trebuie să depună o cerere, iar aprobarea se va face anual.

Plata pensiei se va relua automat din momentul în care activitatea încetează, fie că este vorba despre un contract de muncă sau serviciu militar. „În cazuri temeinic justificate, prin memorandum/hotărâre de guvern aprobat/aprobată de Guvern, se pot stabili excepții cu justificarea necesității şi încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget”, se precizează în nota de fundamentare, potrivit cursdeguvernare.ro.

Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
