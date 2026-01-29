Guvernul care a dat cei mai mulți bani pentru construcția de autostrăzi. Ce arată cifrele oficiale

CE TREBUIE SĂ ȘTII România, la peste 1.500 de kilometri de autostradă

La finalul anului România ar trebui să ajungă la circa 1.550 de kilometri de autostradă, o cifră record pentru țara noastră care în urmă cu cinci ani avea sub 900 de kilometri de autostradă. Spre comparație, Ungaria, o țară de peste două ori mai mică, are circa 1.900 de kilometri, în condițiile în care țara vecină și-a finalizat autostrăzile de acum un deceniu. Țara noastră a construit enorm în acești ani, profitând, atât cât a putut, de fondurile din PNRR.

România trebuie să ajungă la 1.550 de kilometri la finalul anului 2026, potrivit estimărilor oficiale, urmând să fie inaugurați circa 140 de kilometri. Dacă autoritățile vor reuși să atingă această țintă va fi o realizare în sine, chiar dacă ușor inferioară anilor precedenți. Asta după ce în 2025 au fost inaugurați 155 de kilometri de autostradă (aducând totalul la 1.410 km), iar în anul 2024 a fost anul recordului de kilometri noi construiți: 180, aducând totalul la 1.255.

Aceste cifre vin în contextul unor ani anteriori mai slabi, cu doar 53 de kilometri construiți în 2022 și 81 în anul 2023, atunci când totalul kilometrilor de autostradă a ajuns la 1.075. Totuși, aceste cifre nu spun întreaga poveste: mandatul premierului Nicolae Ciucă a fost perioada pregătirii șantierelor, atunci când a demarat PNRR-ul, și au fost semnate contractele pentru 500 de km de autostradă, inclusiv pentru toate loturile din Autostrada Moldovei.

A urmat apoi anul 2024, numit în presă și „anul autostrăzilor”, atunci când Guvernul Ciolacu a cules roadele muncii depuse în anii precedenți, când au fost deschideri masive, inclusiv Buzău-Focșani. În mandatul premierului Ilie Bolojan, povestea este alta. În ultimele luni s-a lucrat intens pe loturile montane, unde construcția merge mai greu, iar în prezent marea miză este finalizarea A7 până la Pașcani odată cu luna august, pentru ca România să nu piardă finanțarea PNRR în valoare de sute de milioane de euro.

Câți bani a alocat premierul Nicolae Ciucă pentru autostrăzi

Dincolo de inaugurarea propriu-zisă a unor kilometri de autostradă, contribuția principală a unui premier constă în sumele alocate pentru construcția acestora sau în fondurile europene pe care au reușit să le atragă pentru acest obiectiv. Evident, nu este doar munca unui premier, ci și a miniștrilor de la transporturi sau fonduri europene, oficiali care uneori sunt numiți direct de către premier.

Nicolae Ciucă a condus Guvernul României din 25 noiembrie 2021 și până în iunie 2023, atunci când și-a dat demisia pentru a-i face loc lui Marcel Ciolacu la rotativa guvernamentală. Practic, fostul președinte PNL a avut pe mână bugetul țării pe tot parcursul anului 2022 și prima jumătate a anului 2023. Mai mult, miniștrii fondurilor europene au fost din propriul partid, Dan Vîlceanu și Marcel Boloș.

CNAIR, compania națională de administrare a infrastructurii rutiere, a avut în anul 2022 un buget de 12,2 miliarde de lei. Suma primită direct de la bugetul de stat sub formă de subvenții a fost aproape 10,4 miliarde lei. Investițiile făcute de CNAIR în anul 2022 s-au ridicat la 8,43 miliarde lei, în condițiile în care cheltuielile curente ale companiei au fost de 3,8 miliarde (aici intră și reparații de drumuri).

În primele șase luni din anul 2023, atât cât a mai stat Nicolae Ciucă la Palatul Victoriei, CNAIR ajunsese la cheltuieli de 5,49 miliarde lei, din care, strict pentru investiții, fuseseră alocată suma de 3,3 miliarde. Circa 750 milioane lei erau fondurile PNRR atrase în primele șase luni din an.

Astfel, în mandatul de premier al lui Nicolae Ciucă investițiile făcute de compania care se ocupă cu construcția autostrăzilor s-au ridicat la suma de 11,78 miliarde lei, la care se adaugă cei 1,25 miliarde din PNRR, deci un total de 13,03 miliarde.

Sumele alocate de Marcel Ciolacu pentru construcția de autostrăzi

Marcel Ciolacu a fost premierul României între 15 iunie 2023 și 6 mai 2025, cu un mandat marcat de încercarea de a controla deficitul bugetar într-un an electoral cu patru rânduri de alegeri. Cele patru rânduri de alegeri s-au dovedit a fi cinci în final, iar România a încheiat anul 2024 cu un deficit record, de peste 9% din PIB. Anul 2024 a fost „anul autostrăzilor” în care s-au inaugurat circa 180 de kilometri.

La finalul anului 2023, cheltuielile CNAIR ajunseseră la 14,57 miliarde, de la doar 5,49 miliarde lei la jumătatea anului, atunci când a avut loc rocada guvernamentală. Suma alocată pentru investiții, unde intră în special construcția de autostrăzi, a ajuns și ea la 8,63 de miliarde, de la doar 3,31 miliarde la jumătatea anului. Practic, un plus de 5,32 miliarde în a doua jumătate a anului.

Și finanțarea prin PNRR a crescut considerabil, de la 750 de milioane lei în primele șase luni, la peste 2,56 miliarde la finalul anului 2023.

Anul 2024 a fost anul în care bugetul CNAIR a crescut cu aproape o treime, ajungând la 19,6 miliarde lei, din care subvențiile totale au fost 17,5 miliarde. Investițiile făcute de CNAIR s-au ridicat la suma de 10,18 miliarde lei, la care se adaugă alți 5,92 miliarde din PNRR. Practic, investițiile CNAIR s-au ridicat în 2024 la suma de 16,1 miliarde, cu o treime din această sumă, fonduri europene din PNRR, componenta de împrumuturi.

În primele patru luni din 2025, atât cât a mai ocupat funcția de premier al României Marcel Ciolacu, compania de drumuri a mai cheltuit pentru investițiile făcute 2,68 miliarde, la care se adaugă alte 2,79 miliarde, bani din PNRR.

Astfel, în timpul celor aproape doi ani ai mandatului lui Marcel Ciolacu, suma alocată pentru construcția de drumuri de către CNAIR a fost de 28,64 miliarde lei.

Banii alocați de Bolojan pentru construcția autostrăzilor

Anunțul Guvernului privind atingerea țintei de deficit bugetar, ba chiar depășirea ei cu circa 0,7% din PIB, a fost criticat de către fostul premier Marcel Ciolacu. Fostul lider PSD a acuzat o inginerie contabilă pentru scăderea artificială a deficitului bugetar. „Cheltuieli de investiții făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi și, astfel, au fost înregistrate la venituri. În total, 0.6% din PIB au fost mutate în decembrie, apărând în buget și la venituri”, a scris acesta pe Facebook în urmă cu o săptămână.

Actualul guvern nu a ascuns acest lucru. Fondurile PNRR au două componente: împrumuturi cu dobândă foarte mică și granturi nerambursabile. Diferența dintre cele două la nivel bugetar este că primele se adună la deficitul bugetar, în timp ce ultimele nu. La renegocierea PNRR-ului României, noul ministru al fondurilor europene, a încercat să împuște doi iepuri dintr-o lovitură: să salveze ce se poate salva din proiectele unde finanțarea era pierdută și să treacă aceste proiecte de pe componenta împrumuturi pe cea de granturi,

Asta în condițiile în care România pierduse finanțările din PNRR pentru mai multe proiecte vitale de autostradă: este vorba de secțiunile de munte din Sibiu-Pitești, care au termen de finalizare prin 2029 și segmentele montane din A8 Autostrada Unirii, adică cele mai dificile și cele mai scumpe. (Autoritățile au întârziat enorm studiile și licitațiile între 2020 și 2022). Banii pentru aceste proiecte au fost alocați pentru A7 Autostrada Moldovei, iar miza este ca loturile finanțate din PNRR să fie finalizate până în august 2026, când se va închide robinetul PNR.

În partea sa, Guvernul Bolojan (+ Guvernul Predoiu în lunile mai și iunie) au asigurat cel mai mare buget din istoria CNAIR în anul 2025: peste 24,25 miliarde de lei. La finalul anului 2025, investițiile făcute de CNAIR s-au ridicat la 10,45 miliarde lei (puțin peste pragul din 2024). Practic, un plus de 7,77 miliarde de la demisia lui Marcel Ciolacu și până la finalul anului.

La această sumă se adaugă 5,93 miliarde lei din PNRR, componenta de împrumuturi, și alte 3,91 miliarde, componenta nerambursabilă (față de 2,79 miliarde cât fuseseră atrași din PNRR în primele patru luni din an). Astfel, peste 6 miliarde de lei au venit din PNRR în a doua jumătate a anului pentru construcția autostrăzilor.

Suma alocată de Guvernul Bolojan pentru investițiile în construcția de autostrăzi a fost de 13,82 miliarde lei.