Guvernul Cîțu a fost votat în Parlament. Urmează jurământul de la Cotroceni

Guvernul Cîțu a fost învestit în Parlament cu 260 de voturi „pentru” și 186 „împotrivă”, la capătul unei zile întregi de audieri și dezbateri aprinse în plenul reunit. În această seară, miniștrii vor merge la Palatul Cotroceni pentru a depune jurământul și vor participa la prima reuniune a noului Cabinet.

„Lucrurile se schimbă. România va avea un guvern de profesioniști. Dragi români, o să fie bine”, a dat asigurări premierul în momentul în care a luat cuvântul în ședința de învestitură, dezvăluind, totodată, obiectivele generale pentru perioada următoare: „să trecem cât mai repede şi cât mai bine peste criza de sănătate, să punem economia pe picioare”.

Conform Constituţiei, odată adoptată, Hotărârea Parlamentului privind acordarea votului de încredere trebuie să fie semnată de preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului şi înaintată preşedintelui României în vederea numirii Guvernului.

„Parlamentul a votat, România are un prim-ministru, are un Guvern profesionist, susținut de o coaliție de Dreapta. Sunt conștient de responsabilitatea cu care am fost învestit astăzi de români prin intermediul Parlamentului României și nu voi înșela aceste așteptări.

România trece printr-o perioadă dificilă, am fost în Guvern anul trecut, știu care sunt provocările, știu cum să mergem mai departe.

Îi asigur pe toți românii că vom continua proiectele începute în 2020 și le vom pune în aplicare pe cele pe care le-am convenit cu colegii noștri de alianță.

România are după mult timp o echipă de profesioniști la Guvernare, o echipă care dorește cu adevărat bunăstarea cetățenilor români. De mâine trecem la treabă”, a declarat Florin Cîțu la finalul votului de învestitură.

Vot cu scandal în Parlament. Ludovic Orban, mesaj dur pentru deputații și senatorii AUR

Ca de fiecare dată, învestirea unui nou Guvern este un bun prilej de scandal în Parlamentul României. Nici nu a ajuns bine la tribună premierul Florin Cîțu pentru a lua cuvântul, că s-a și declanșat corul huiduielilor.

Proaspăt ales președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban le-a recomandat să meargă pe stadion. „Vă solicit să vă comportați așa cum așteaptă fiecare român de la noi – să fim civilizați, să respectăm șapte ani de acasă și bunul simț”, a răbufnit acesta.

