Guvernul pregătește creșterea taxelor pentru mașinile vechi. Anunțul ministrului Tanczos Barna

Anul 2022 nu vine cu taxe noi, potrivit autorităților, însă ar putea să le crească pe cele existente deja. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, este de părere că în România numărul de mașini second-hand înmatriculate este semnificativ mai mare decât cel al autoturismelor noi.

Dată fiind această situație, oficialul anunță că anumite taxe ar putea fi majorate, pentru ca drumurile din țară să aibă din ce în ce mai puține mașini care poluează și să fie crescut numărul vehiculelor noi.

Din spusele oficialului executivului, efortul financiar depus de stat prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus nu dă un rezultat îmbucurător în ceea ce privește întinerirea flotei auto de pe șosele.

Tanczos Barna, ministrul mediului, anunță o posibilă creștere a taxelor pentru mașinile vechi

Guvernul de coaliție PNL-PSD-UDMR are în plan noi măsuri pentru scoaterea din circulație a mașinilor vechi. Anunțul a fost făcut miercuri, de către Tanczos Barna, ministrul Mediului.

Cei care au ar putea fi nevoiți să plătească mai mulți bani la stat, a avertizat oficialul într-o intervenție la .

”Degeaba investim noi foarte mult şi venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără maşini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber.

De aceea propun şi colegilor mei din coaliţie să avem în balanţă cele două măsuri: de stimul pentru maşinile noi şi de descurajare. Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă.

Guvernul a spus că nu vom introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente, în cazul maşinilor vechi şi foarte poluatoare, să fie majorate”, a declarat Tanczos Barna, ministrul mediului, la postul de știri citat.

Ministrul mediului a mai adăugat că Guvernul poate creşte plafonul până la care pot fi impuse taxele locale pentru autovehicule poluante.

Acesta a subliniat că în luarea unei astfel de decizii autorităţile trebuie să aibă în vedere că există categorii de persoane vulnerabile, care nu îşi permit achiziţionarea unei maşini mai scumpe, din cauza situaţiei financiare. Barna spune că acești oameni vor avea nevoie de ”mai mult sprijin” din partea statului.

Tanczos Barna, anunț privind Programul Rabla Clasic 2022

Tot miercuri, ministrul a anunțat că Programul Rabla Clasic va fi reluat în februarie 2022.

”În continuare sunt mai multe mașini second-hand înmatriculate în România decât mașini noi. În ciuda efortului uriaș făcut anul acesta de Minister și Adiministrația Fondului pentru Mediu, noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic – am avut o majorare de 10%. De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus față de anul trecut la Rabla Clasic și am triplat la mașinile electrice bugetul.

Bugetele s-au consumat, suspendăm Rabla în decembrie și reluăm programul în februarie 2022. Deci degeaba investim foarte mult și venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără mașini noi, dacă de cealaltă parte înmatriculările se fac la liber”, a mai declarat oficialul Guvernului.